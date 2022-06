Sigue el debate por el gesto de Valverde: el texto de Fernando Pereira que compartió Mina Bonino

La pareja de Federico Valverde, Mina Bonino, suscribió las palabras del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien se refirió en sus redes al episodio que ocurrió el sábado cuando el volante de la selección uruguaya se agachó por un instante en el momento de una foto junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al entregarle el pabellón nacional al equipo.

Luego de la polémica que generó el hecho, porque algunos consideraron que se había agachado de a propósito para no salir en la foto junto al mandatario, el futbolista se refirió al tema en sus redes.

“¿En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mí”, escribió el mediocampista.

En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mi — Fede Valverde (@fedeevalverde) June 12, 2022

El texto de Pereira

Este domingo, Bonino compartió el texto de Pereira, titulado “Federico Valverde, no puede ser un botín político”, en el que el político elogia al futbolista, “un gran jugador y por lo que dicen un gran hombre”.

Luego, se refiere al episodio ocurrido en el Estadio Centenario. “Ayer en el momento que se sacaba una foto el plantel con el Presidente, el jugador se agachó para acomodarse las medias y se han hecho mil conjeturas, que solo le pueden hacer mal a Valverde”, escribió el presidente del FA.

“Para los jugadores, compartan o no la forma de gobernar, resulta siempre una cuestión importante, que se les entregue la bandera. Es un simbolismo de gran importancia, lo he conversado con jugadores que así me lo han hecho saber”, agregó.

“De forma tal que darle color a una acción de un jugador, como si estuviera con ese gesto tomando partido en la política uruguaya, es un despropósito, que solo le hace mal a Valverde. Cuidemos a las personas, no haciendo de cada acto, relatos salvajes”, concluye la nota.

"Un pibe que jamás hizo un escándalo"

Bonino compartió el texto y dijo estar de acuerdo con las expresiones. “No sé quién escribió esto pero suscribo cada una de las palabras”, señaló la comunicadora argentina en Twitter.

“Realmente no le jode a él como me jode a mí, la cantidad de cosas que tengo que leer de un pibe que jamás hizo un escándalo. Jamás levantó la voz. Siempre perfil bajo y tranquilo”, agregó. “Y tiene que salir a dar explicaciones de por qué se acomodó un par de medias… Nadie faltó el respeto. Si lo conocieran sabrían que no tuvo intención alguna porque jamás supo, se interesó y siquiera tuvo voz y voto en el país donde nació, porque se fue hace más de seis años”.

No sé quién escribió esto pero suscribo cada una de las palabras. Realmente no le jode a él como me jode a mi, la cantidad de cosas que tengo que leer de un pibe que jamas hizo un escándalo. Jamás levantó la voz. Siempre perfil bajo y tranquilo https://t.co/9UThMql6Gz — Mina Bonino (@Minabonino) June 12, 2022

Bonino, señaló: “Ahora el respeto lo pido yo porque están ensuciando y hablando mal de alguien que ama su país y les puedo asegurar que deja todo por y para jugar con su selección. El fútbol no es política, y ellos no son títeres”.

“Y si algún bobeta más quiere preguntar si soy la defensora, les respondo que soy la mujer y me re contra hinché los huevos de las pelotudeces que están hablando”, concluyó en su serie de tuits sobre el tema.