Valverde salió a dar explicaciones sobre un episodio que se dio con el presidente Lacalle Pou

El volante de la selección uruguaya, Federico Valverde, escribió en su cuenta oficial de Twitter una explicación sobre un hecho que se dio en el momento en el que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entregó el Pabellón Nacional al capitán Diego Godín y al plantel celeste antes del partido amistoso de despedida frente a Panamá rumbo al Mundial de Qatar 2022 en el que los dirigidos por Diego Alonso golearon 5-0.

El futbolista escribió una especie de aclaración sobre un hecho que algunos entendieron como un desprecio al primer mandatario.

Pasadas las 23 del sábado y ya en su hogar, el jugador de Real Madrid explicó lo que sucedió.

En las redes sociales emitieron distintos argumentos sobre lo sucedido.

Es que en el momento en que el plantel se tomó la fotografía con el presidente de la República, Valverde se agachó y muchos interpretaron que lo hizo para no salir justamente en la fotografía.

Valverde escribió lo siguiente: "¿En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mí":

Así dio por terminado un hecho que algunos interpretaron como un desplante a Lacalle Pou y que no fue.

Aquí se puede ver lo que escribió y el video del momento: