Sigue la "guerra" entre los integrantes de Mano Arriba y su exvocalista habló en Canal 4

Este lunes, la excantante del grupo Mano Arriba anunció que iniciará acciones legales contra sus socios de la banda, luego de comprobar que fue sustituida y que tiene una denuncia —falsa, según declaró ella— en Youtube por utilización indebida.

En una carta que publicó en su cuenta de instagram en los últimos días, Natalia Ferrero denunció "abusos y persecución" por parte de Álvaro y Federico Rabaquino, sus exsocios en Mano Arriba. Ferrero asegura que en julio de 2023 acordaron disolver la banda, pero que ellos no cumplieron, usaron el nombre, contrataron otra cantante y tomaron control de las redes y vías de contacto, para lo cual eliminaron el acceso desde el mail que ella usaba. Los Rabaquino, en tanto, denunciaron un tema que Ferrero subió a Youtube.

Este miércoles, la cantante pasó por el programa Algo Contigo, que conduce Luis Alberto Carballo en Canal 4, y explicó más detalles de la denuncia y lo que le significa.

"Ante la duda Youtube lo da de baja (al video de la canción), y tiene diez días, que todavía no pasaron, para ver si es así, si se están haciendo acciones legales contra mía. Si no, se sube de nuevo. Tenés que estar en contacto con Youtube todo el tiempo", explicó.

Ante la consulta de si conocía las razones detrás de la denuncia, Ferrero explicó que se vincula con cinco segundos en donde hace referencia a uno de los latiguillos que tuvieron más éxito en la obra de la banda: "Llamame más temprano, bebé".

"Habría que preguntarles a ellos, pero lo que sucedió es que la canción Cumbia Baby tenía cinco segundos donde yo decía 'llamame más temprano, bebé'. Hay una norma que dice que vos podés poner hasta ocho compases de otra canción en una y no se considera plagio. Estos fueron cinco segundos. La gente conoce mi voz, conoce mi cara, pero no mi nombre, porque nunca me preocupé por tener una marca personal, como sí lo hago ahora. Fue como una guiñada. 'Yo soy la que canta esto, pero vamos con algo nuevo'", aseguró.

"Ellos siguen sin aparecer. Silencio absoluto. Cuando me dieron de baja el tema les mandé un mensaje, pero sigue sin respuesta", concluyó Ferrero.

El historial del conflicto

En diálogo con El Observador el pasado lunes, la cantante había declarado: "Nosotros iniciamos esta banda en el 2014. Éramos un grupo de amigos. En el 2016 se volvió algo formal, como un trabajo. Y ahí dije 'che, tenemos que regularizar la situación'. Ahí me entero de que habían registrado el nombre Mano Arriba mis dos socios, Álvaro y Federico Rabaquino, a nombre de ellos, pero no a nombre mío".

En tal sentido, agregó que "había empezado con ellos como una inversora, como una productora del proyecto desde el inicio, entonces estuve peleando eso desde el inicio, con abogados. Finalmente me hicieron parte y tenemos un documento que dice que los tres somos partes iguales de la marca y de los derechos del grupo".

"Cualquier cosa que hagamos con la marca necesitamos estar los tres en consentimiento. Me entero después que sí están sucediendo cosas. En primer lugar, en diciembre pasado, me llega un mail por Gmail donde me avisan que ya no soy parte más de [email protected]. Toda la agenda y todos los contactos pasaban por ahí, es donde la gente se comunica con la banda y accede a mí y también tiene que ver con el canal de YouTube, que tiene medio millón de seguidores. Es algo muy importante que me hayan sacado la posibilidad de acceder a eso, que es un bien de la banda, que ya esta monetizando desde hace años", denunció.

"Por otro lado, lo que me vengo a enterar es que contratan a la banda como Mano Arriba, o sea, están vendiendo la banda como Mano Arriba y me han llegado videos con otra cantante. Lo que entiendo es que ellos me reemplazaron y yo no estoy obviamente ni enterada, ni autoricé eso, para nada", agregó.

Esta situación no es nueva ya que años atrás hubo un nuevo acuerdo por temas de derechos y de marca, sobre este aspecto en particular dijo: "Yo les había hecho un reclamo por la marca y logré que me hicieran parte, lo que pasa es que ahora ellos no están respetando lo que firmamos. Básicamente es lo que está pasando, por eso les estoy haciendo acciones legales, estoy iniciando acciones judiciales para que cumplan lo que se pactó".

Ferrero dice tener pruebas contundentes sobre que el grupo sigue presentándose como Mano Arriba, con otra cantante, y en relación a este nuevo incidente comentó: "Qué decirte, habrá que hablar con las personas que lo contrataron ¿no? A mí me llegan, me han llegado por lo menos tres contrataciones, donde contratan el grupo Mano Arriba o ellos venden el grupo Mano Arriba, y aparte bueno están usando las vías de contacto de Mano Arriba para para vender algo más allá de estar conformando este grupo humano, entonces dije: 'yo me voy a abrir como solista, me abrí mi canal de YouTube, me abrí mi canal de Spotify, empecé a decirle a la gente que yo soy la que canta esto y saqué una nueva canción ahora hace tres días'".

"La de mis mismos socios me la dieron de baja. Yo sé que son ellos porque aparece el mail y el nombre Álvaro Rabaquino, aparece el nombre de la persona. La canción se llama Cumbia Baby, es una canción que yo tengo la titularidad aprobada y registrada en AGADU. No les gusta que yo haga alusión a las canciones de Mano Arriba, que yo diga 'Llamame más temprano bebé', esas cosas que me asocian directamente con esas canciones. Yo voy a seguir cantándolas, eso no hay duda", dijo.

Para finalizar, sostuvo que le parece parece "muy injusto" que no la dejen trabajar.

"Yo estoy poniendo todo de mí, estoy saliendo adelante sola e invirtiendo sola, que también es complicado. Que me dejen trabajar. Yo le pregunto al público: ¿Qué hacen en esta situación? Porque yo vengo a hablar y me expreso porque realmente ya no sé qué qué más hacer sobre esta situación", declaró.

"Lo que vamos a hacer es iniciar acciones legales porque tenemos un documento que lo avala y lo mismo con YouTube. Hay incumplimiento por parte de ellos, de lo que firmamos. El tema es que va a tener que subir en unos días. Tiene ese proceso que tiene YouTube, pero que cuando alguien acusa, lo bajan y enseguida vos tenés que demostrar que está todo legal. 'Cumbia Baby', esta registrado, esta todo legal. Esa denuncia es falsa y yo realmente lo único que quiero es trabajar en paz", resumió.