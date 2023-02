Silvina Luna necesita un trasplante de riñón por una mala praxis que la dejó con problemas crónicos

Silvina Luna reveló que necesitará un trasplante de riñón debido a una mala praxis que sufrió en 2010 por una cirugía estética. La modelo rompió el silencio, luego de que el doctor Aníbal Lotocki, condenado por los hechos, justificará su accionar en los medios.

"Quiero que cuentes que hace 12 años me cambió la vida", confesó la exparticipante de Gran Hermano al periodista Guido Záffora. En un desgarrador descargo, Luna develó que atraviesa un duro tratamiento de diálisis a raíz de que uno de sus riñones dejó de funcionar.

"Cuatro horas, tres veces por semana, debe enchufarse a una maquina", señaló.

Hoy en día sufre un delicado estado de salud crónico y se encuentra en lista de espera para un trasplante renal por la operación que se realizó en los glúteos y muslos a los 30 años.

La cirugía estética que afectó a Silvina Luna

En 2013, la modelo descubrió que la intervención quirúrgica que le realizó el médico Aníbal Lotocki le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real. Desde allí, debió someterse a laboratorios semanales e internaciones recurrentes.

En su momento, el cirujano le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en los glúteos y piernas, una sustancia tóxica que afectó su estado de salud y le "arruinó la vida".

"Tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso. Me da miedo y hay una angustia que me afectó en toda mi vida, a nivel psicológico y en todo", repasó en 2018, durante el programa de Mirtha Legrand.

El Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al Dr. Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión (y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina) por el delito de lesiones graves, en febrero de 2022.

Durante la investigación, se tomaron en cuenta las denuncias tanto de Luna como de Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa. Todas ellas sufrieron un importante daño en su salud, luego de que le colocaran grandes cantidades de productos prohibidos en el cuerpo.

Tras años en silencio, el médico habló este martes con Intrusos. "Si este fallo es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso, sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos", explicó.

"Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal", sentenció el condenado.

(El Cronista)