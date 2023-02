Gran Hermano tiene nuevos nominados: mirá quienes son y quién recibió la fulminante

Con solo siete participantes en juego, Gran Hermano se puso más picante que nunca y este miércoles tuvo una agitada jornada de nominaciones, que terminó con cinco de los concursantes en placa, luego de una noche en la que se jugó la carta de la nominación fulminante por primera vez en esta edición.

Tras los votos de los jugadores, Nacho, Julieta, Daniela y Lucila "la Tora" fueron nominados, aunque uno de ellos será salvado este jueves por Romina, líder de la casa durante esta semana luego de ganar la prueba que los participantes deben superar cada siete días. Eso además le dio inmunidad a la exdiputada, la única concursante en no quedar nominada al igual que Marcos.

La placa la completa Camila, que recibió la nominación fulminante, la que implica una serie de particularidades y reglas que hasta ahora no se habían aplicado al juego.

Gran Hermano: qué es la fulminante y en que se diferencia de la espontánea

Más allá de las nominaciones "comunes" que los jugadores realizan cada semana, las reglas de Gran Hermano contemplan dos variantes especiales: la espontánea y la fulminante.

La primera puede hacerse fuera de la jornada de votaciones, en cualquier momento, y tiene un valor mayor que la nominación común: en lugar de uno y dos puntos respectivamente, vale tres y dos.

Por otro lado, la fulminante implica que quien la recibe va directamente a placa y no puede ser salvado por el líder semanal. Al hacerse este voto, se avisa al resto de concursantes para que no gasten sus votos en el participante nominado, aunque no se revela a los jugadores quien la realizó.

La fulminante solo puede ser usada una vez por cada jugador durante su estadía en la casa. Quien la usó esta semana fue Julieta. “No me quiero quedar con ganas de nada en esta casa, se la quiero hacer a Camila", dijo al entrar al confesionario. "Ya me pasó que de afuera me griten que hay una traidora y no hice caso. A la segunda, tengo que hacer algo”.