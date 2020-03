Sin ajuste, UTE tendría un resultado financiero negativo de casi US$ 180 millones, dice OPP

En el decreto con fecha errónea que elevó a la web de Presidencia el Poder Ejecutivo con el ajuste de 10,5% para las tarifas de UTE, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) realiza un análisis sobre los números del ente energético. Además, recuerda que el Directorio del ente "no proporcionó la información solicitada" por ese organismo por carta, "ni los parámetros de cálculos correspondientes para el ajuste de las tarifas".

En los considerando de ese decreto se establece que es "imprescindible adecuar los precios de referencia a la evolución de los costos del ente y a la proyección de la demanda de dicha empresa pública". Según el Ejecutivo, el aumento de costos para UTE desde la adecuación anterior de tarifas (enero de 2019), comprende, entre otros los precios al consumo (11,75%), los salarios (17,9%) y la cotización del dólar entorno del 20%.

"De acuerdo con el informe de la División Empresas Públicas de la OPP, con información ejecutado hasta octubre de 2019, la proyección financiera que la propia empresa remitía indicaba que, sin adecuación de los precios de venta, el resultado financiero de 2020 sería deficitario en $ 7.781 millones (unos US$ 175 millones al tipo de cambio cierre de este jueves)". Además, recuerda esa proyección maneja una versión de resultados a Rentas Generales, en valores constantes, del 50% de la efectivamente realizada en 2019, y del orden del 25% a la realizada entre 2017 y 2018.

"Los cálculos en función de la variación de los costos arrojan aumentos de precios muy por encima del 10%, aún sin incorporar la pérdida incurrida por la no adecuación de los precios en los primeros meses del año" , argumenta el gobierno por el congelamiento de las tarifas entre enero y marzo.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo este miércoles en diálogo con Hora de Cierre de Radio Sarandí que el compromiso de campaña de no aumentar los impuestos o tarifas "no se incumplió" y enumeró los incrementos de costos ya mencionados que registraron los entes públicos en los últimos 14 meses. Según dijo, el gobierno hizo el "mejor" cálculo que pudo, debido a la falta de información por parte de los Directorios de las empresas públicas, a excepción de Ancap, donde la presidenta Marta Jara desoyó el mandato del Frente Amplio de no entregar información a la OPP.

"Es lo mejor que pudimos hacer, porque no nos mandaron la información. Si hay una diferencia grande se corregirá, pero si es menor no hay sentido en corregir", señaló. Alfie también dijo que cuando ingresó en la OPP vio "números enormes" respecto a las empresas públicas. Añadió que déficit de las cuatro(UTE, OSE, Antel y ANCAP) sumaba $20.000 millones, es decir, unos US$ 500 millones, según los números que manejó el economista.

"La adecuación estrictamente por costos debió ser bastante superior. No se hace por un tema de competitividad, tampoco se recuperan estos meses (enero a marzo) de no aumento. Las empresas, de todas maneras, tampoco van a tener un resultado muy positivo este año", precisó el director de la OPP.

Presidente de UTE cuestionó porcentaje

El actual presidente de UTE Gonzalo Casaravilla (FA) cuestionó el incremento de tarifas que definió el gobierno de Lacalle Pou desde abril. Bajo el título "Miente que algo quedará" el jerarca recordó en su cuenta de Facebook que en los útimos años los ajustes de su empresa estuvieron por debajo del IPC y que la reducción del costo de abastecimiento de la demanda en unos US$ 500 millones contribuyó a mejorar la caja del Estado.

"Sin aumento (de tarifas), manteniendo la caja y no aumentando la deuda, la contribución de UTE a la reducción el déficit fiscal del año 2020 sería de aproximadamente US$ 280 millones", escribió. Esta contribución surge de restarle a los ingresos los gastos, las inversiones y la seguridad social. Añadió que con el incremento del 10,5% proyectado para abril, "la contribución a la reducción del déficit fiscal, gracias a la contribución de UTE, asciende a US$ 390 millones" este año.

Casaravilla dejará su cargo en UTE una vez que el Parlamento vote la venia de la María Silvia Emaldi, una ingeniera de sistema de carrera del ente energético. Desde 2008 se desempeña como gerenta de Servicios Corporativos de UTE, un cargo al que accedió luego de haber sido subgerenta de Base de Datos y Soporte Técnico, gerenta del sector Técnicas de Sistemas y gerenta de la división Sistemas de Información.

Decreto de UTE 1° de marzo by Natalia Gold on Scribd