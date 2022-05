Sin celulares, con invitados de lujo y a espaldas de la prensa: los detalles de la fiesta de casamiento de Lula en Brasil

El expresidente de Brasil y actual candidato por el Partido de los Trabajadores Luiz Inácio Lula da Silva (76) contraerá matrimonio el próximo miércoles con su novia Rosângela "Janja" Silva -una socióloga de 55 años-, con quien planifica una boda íntima en São Bernardo do Campo, sobre la periferia de San Pablo.

A espaldas de la prensa, la pareja ajusta los últimos detalles de un evento que no superará los 150 invitados, pero aún así tendrá todo tipo de detalles de lujo y color, según revelan medios brasileños.

Desde un variado buffet, con comida árabe, pasta, carne y otros aperitivos hasta vinos de importación y variadas opciones de bebida, la boda se celebrará en una propiedad del Grupo Bisutt, que estará aislada con vallas para restringir el acceso, a pedido de la pareja.

El lugar tiene unos 1.000 metros cuadrados de superficie, mide siete metros de alto y cuenta con un jardín vertical y un escenario suspendido para eventos musicales de hasta 200 invitados. Lula y Rosângela pidieron a los trabajadores del evento y a los invitados que no utilicen sus celulares durante la celebración, que, según está previsto, durará unas nueve horas.

“Nuestro momento será único, por lo que recomendamos estar presentes en él y alejarnos de los celulares”, afirma la invitación.

De hecho, en el afán de mantener la fiesta en secreto, prefirieron no especificar la ubicación y enviarla a través de un link el día de la fiesta. El personal de seguridad del salón contará con un listado de los vehículos autorizados a ingresar al predio.

Además de la tradicional barra de tragos, Lula y su pareja adquirieron 36 unidades de un vino tinto importado de Argentina, 60 unidades de uno de origen español y 114 de un vino espumoso brasileño para la boda, informó el periodista Leo Dias en su columna semanal.

Aún se desconocen los detalles de los artistas que participarán del espectáculo, aunque algunas personalidades como la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, el senador Jaques Wagner, la exgobernadora de Río de Janeiro Benedita da Silva, Gilberto Gil, Daniela Mercury y Martinho da Vila estarán presentes.

Lula y Rosângela se conocieron hace varios años durante una recorrida del entonces presidente junto a sus seguidores. La pareja afianzó su vínculo durante el tiempo que Lula estuvo en prisión.

Será la tercer vez en sus 76 años de vida que Lula contraerá matrimonio. La primera vez lo hizo en 1969 con Maria de Lourdes da Silva, quien murió dos años más tarde a causa de una enfermedad. Luego, repitió en 1974, cuando se casó con Marisa Leticia Lula da Silva -fallecida en 2017- madre de sus cuatro hijos.

"Estoy enamorado como si tuviese 20 años, como si fuese mi primera novia. Me casaré de la forma más tranquila posible y haré la campaña feliz. He aprendido que cuando pierdes a tu mujer y piensas que la vida ya no tiene sentido, cuando crees que todo se acabó aparece una persona que empieza a darle sentido a tu vida otra vez", declaró el expresidente hace algunas semanas a la revista Time.