Sin cobrar desde enero, el plantel de Cerro transita el encierro por la cuarentena y ayuda en silencio al barrio

“En las malas, mucho más”. La frase que los hinchas cantan e inscriben en las banderas, parece sentirse con fuerza en el plantel y cuerpo técnico de Cerro, que en medio de la pandemia de coronavirus llevan adelante una campaña silenciosa, lejos de las redes y los medios, para ayudarse entre ellos y la comunidad del barrio.

El equipo que comenzó el Campeonato Uruguayo con el objetivo de zafar del descenso, está complicado a nivel económico, pero a pesar de eso los jugadores mantienen los entrenamientos individuales y su movida solidaria.

“Estamos pasando lo que están pasando todos los clubes, los chicos principalmente”, contó a Referí el director técnico del equipo, Nathaniel Revetria. “En Cerro no hemos cobrado nada desde que empezamos (el año) y se hace sentir todavía más la situación”, indicó el entrenador que llegó al club en diciembre para afrontar un duro desafío, pero que no se imaginaba que el fútbol uruguayo y del mundo iba a detenerse por un virus.

En ese marco, el club ya decidió que el plantel de jugadores tendrá una licencia de 10 días y luego irán al seguro de paro.

Camilo Dos Santos

Nathaniel Revetria

El cuerpo técnico se espera lo mismo, aunque aún debían resolver algunos detalles. “El lunes hablé con la presidenta (Graciela Castro) y en nuestro caso solamente Carlos Britos, mi ayudante, está en condiciones de ir al seguro. Mi preparador físico (Tomás Cosenza), Juan Jacinto (Rodríguez) y yo no tenemos los jornales para entrar en el seguro. Pero me decía la presidenta que están trabajando en un seguro especial. Está todo en veremos, por eso la incertidumbre de no saber nada y en caso de entrar en el seguro, de qué va a pasar con la diferencia, que algunos clubes se han encargado de esa parte y otros no”, indicó Revetria. “Estamos en esos días, de ver si vamos a ir al seguro o no”.

Mientras tanto, el plantel sigue las rutinas de entrenamiento, trabajando en el mantenimiento físico y en la mente de los jugadores.

“Aprovechamos todos estos días para reforzar muchísimo la parte intelectual del jugador con diferentes tareas y trabajos específicos para eso”, dijo el DT.

La realidad también juega y algunos futbolistas empiezan a sentir las dificultades económicas. “Estamos en un momento donde en el día tenemos que concentrarnos desde entrenar hasta ver quién tiene para alimentar a su familia en diferentes zonas. Uno dirige y juega como vive”, señaló Revetria.

El técnico indicó que algunos de sus jugadores “ya están teniendo preocupaciones básicas, elementales, que van más allá del propio entrenamiento en sí”. “Entonces, estamos entrenado en esa zona peligrosa”, advirtió.

Leonardo Carreño

Nathaniel Revetria y Diego Forlán

“Tenemos que tener sentido común para llamar individualmente a cada jugador, hablar con ellos un rato para saber cómo están pasando de verdad. Muchos están con la familia, muchos se han quedado con los padres para poder estar más cómodos y tener más cosas”, agregó.

Consultado acerca de si ante esta situación, lo deportivo quedaba en segundo plano, señaló que no, que además a ese aspecto se le debe sumar esa “parte humana”.

“Estamos haciendo el mismo trabajo que todos los clubes”, comentó. “Porque hablo con todos los técnicos. El otro día tuve una charla linda con Alejandro Capuccio, que se tomó la molestia de llamar. La verdad, es un tipazo, lo conozco de hace años, intercambiamos materiales… Pero sí al trabajo que tenemos que hacer y lo hacemos con mucho gusto, le estamos agregando otras coas en la parte humana, que son muy importantes y que tenemos que entender”.

Revetria puso como ejemplo que a algunos jugadores no le puede pedir determinados ejercicios como a otros.

“Si le digo a un jugador que tiene que hacer estos cinco trabajos en el día, no solamente físicos sino intelectuales, trabajos específicos, por ejemplo, estamos mandando a ver películas para que ellos analicen y que lo hagan lo antes posible. Y tenemos que entender que si el jugador está revolviendo una olla para alimentar a la familia, no tiene el tiempo que tiene otro. Por eso hay que entender cada situación individual para ver qué devolución tenemos del trabajo en sí”.

Leonardo Carreño

Además de esas tareas y atenciones con los jugadores, hay un trabajo global en el que entra también el cuerpo médico que encabeza la médica Sofía López. “Estamos todo el día buscando trabajos para controlarles el peso, que es algo fundamental en estos momentos, porque al estar todo el día encerrado uno come más”, dijo el entrenador. “Entonces, estamos tratando de enseñarles a comer”, agregó el técnico, quien también contó que se hizo un examen para ver cuánto estaban informados sobre control antidopaje.

“Son cosas que no se harían o que se harían menos en una temporada normal con la competencia y que estamos tratando de profundizar para el conocimiento de ellos también”, sostuvo.

La ayuda silenciosa

En medio de estas complicaciones, el plantel y cuerpo técnico de Cerro, que además tuvo que hacer cuarentena por haber jugado un amistoso ante Torque, club que tuvo el contagio de su asesor Pedro Bordaberry, lleva adelante una campaña para ayudar a vecinos de la comunidad.

“Lo que más me genera tranquilidad es observar las actitudes de solidaridad que tuvieron mis jugadores con el perfil muy bajo pero con un corazón enorme”, dijo Revetria sin querer dar muchos detalles de esa movida que tratan de hacer en silencio, sin fotos en las redes.

Camilo dos Santos

Olla popular organizada por los vecinos en el Cerro

“Ellos pidieron mantener el perfil bajo y sin llamar la atención. Para nosotros es importante la ayuda sin llamar la atención”, dijo el DT. “No es que no estemos de acuerdo con el que quiera ayudar y a través trasmitir que está ayudando, sino que nosotros somos diferentes en eso”.

Según supo Referí, la movida tiene una fuerte presencia del capitán del equipo, José Tancredi.

“Es gente realmente humilde a la que estamos ayudando dentro de las muy bajas posibilidades que tiene el grupo en sí, porque no hemos visto un peso en toda la temporada, algo que sabíamos que iba a pasar y no nos sorprendió”, dijo el entrenador. “Pero está situación agudiza más, y aún así los jugadores encuentran la manera de colaborar con lo que tienen a mano. Cualquier cosa que mandes para la gente más complicada del Cerro es una ayuda brutal”.

La campaña la hacen con el mayor cuidado de salud, yendo hacia los lugares en que precisan los alimentos, dejándolos y retirándose, a pedido del cuerpo técnico y médico, donde entienden que si llega a haber contagios en planteles, no habría fútbol hasta el año que viene.

Camilo dos Santos

Olla popular organizada por los vecinos en el Cerro

El ejemplo y la indignación

Por estos días, el entrenador de Cerro hace la cuarentena en su hogar junto a su esposa y su hija de 8 años. Su rutina, contó, incluye una gran carga horaria para ayudar a la pequeña con la “cantidad de deberes” que le mandan desde la escuela. Luego, llega el momento de coordinar con su cuerpo técnico y realizar el trabajo con los jugadores.

“Y ahora me armé un gimnasio en mi garaje, con varios elementos, porque uno no es inmune a todo lo que está pasando, se estresa, el encierro no es sano”, contó. “Pero también sabemos que hay que dar el ejemplo, el primero que se tiene que quedar en la casa soy yo, por más que no me guste”, agregó.

Por eso, los mandados los hace su señora cada tres o cuatro días cuando va al supermercado. “A veces siento que tendría que salir yo y dejarla a ella, pero siento que soy el encargado de un grupo y tengo que dar el ejemplo. Y viste cómo es la gente, después te ven en el supermercado y hablan cualquier cosa”, dijo Revetria, quien quiere “dar la imagen correcta”.

Cumpliendo la cuarentena al máximo, al entrenador no le cayó nada bien que mucha gente haya salido de vacaciones esta semana.

“Veo con indignación como la gente agarró para la playa este fin de semana, sin tener la más mínima empatía en los demás, en los que están sufriendo”, señaló. “Es cuestión de prender la tele y realmente es una película de terror lo que está pasando en España, en Italia, en Estados Unidos la que se viene esta semana. Estamos hablando de cientos de miles de muertos”.

Leonardo Carreño

Nathaniel Revetria

“Entonces, si eso no te genera empatía, hay un problema de la sociedad bastante importante. Y yo soy de los que piensa que la sociedad uruguaya está un paso adelante siempre del resto de acá a la vuelta. Igual falta muchísimo para sentir eso que por lo menos uno siente, con humildad lo digo, si yo me puedo quedar en casa, no tengo que salir a trabajar, me tengo que quedar en casa. Si el que toma esto como turismo es realmente una falta de respeto muy grande y pone en peligro la vida de los demás”, lamentó.

Para el DT de los albicelestes, la actual situación lleva a trabajar en el día, sin poder pensar en lo que pasará la próxima semana.

“El preparador físico se quema la cabeza para mantener entretenidos a los jugadores”, contó. “Dentro de una situación que nadie esperaba y nos tomó por sorpresa, tratamos de dar lo mejor día a día. Cometiendo errores, pero bueno, a lo que es una situación sin precedentes, se van a dar esas cosas”.

Leonardo Carreño

Además, destacó que tienen una gran incertidumbre por no tener “ni la más remota idea” de en qué fecha volverá la actividad, lo que lleva a realizar cambios en las tareas para los jugadores.

“Porque esto puede empezar dentro de un mes y medio o en cuatro meses, tranquilamente”, señaló. “Estamos adaptándonos a lo que puede llegar a suceder, pero cuando no tenés una fecha de vuelta, es todo muy complejo”.