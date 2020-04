La otra cara de Danielo Núñez, el entrenador de Cerro Largo en la primera línea de ayuda a los más vulnerables

Danielo Núñez, el entrenador de Cerro Largo, no necesita ver las noticias para saber que la situación generada por la pandemia de coronavirus afecta día a día a los habitantes de Melo, la capital del departamento fronterizo.

Además de estar al frente del equipo revelación de la pasada temporada y de haber jugado la segunda fase de la Copa Libertadores este año (fue eliminado por Palestino de Chile), el técnico también trabaja en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) Abejitas Laboriosas, uno de los locales de la ciudad de Melo, cercano a la Plaza Independencia, en los que se lleva adelante el plan intersectorial del Estado, organizaciones civiles e intendencias, que tiene como objetivo garantizar la protección y promover los derechos de los niños y las niñas desde su concepción hasta los 3 años.

Consultado acerca de cómo llevaba su tiempo libre en estos días en los que los planteles están licenciados y los entrenamientos son a distancia, Núñez se refirió a su trabajo, en principio sin querer dar detalles, pero, ante las preguntas, fue contando sobre su tarea.

“Tengo que cumplir guardia un día a la semana en mi otro trabajo. Yo trabajo en un CAIF que tiene convenio con el INAU”, señaló el entrenador, quien en el resto de los días hace su trabajo en dicho centro desde su casa, como una de las medidas que se tomaron por la pandemia.

Su tarea consiste en la gestión y administración, indicó, y en estos días se han incrementado los pedidos de asistencia.

“Estamos haciendo turnos y estamos dando alimentación a las familias más vulnerables. Trabajo desde casa con esos temas”, indicó.

El entrenador señaló que “está fea la situación” por causa de la pérdida de puestos de trabajo. “Día a día se nota que la gente está recurriendo a viandas y canastas”, contó. En el CAIF Abejitas Laboriosas por estos días se les dan canastas a las familias y una vez que termine Semana Santa se les brindarán viandas, agregó.

El entrenador, que fue destacado en 2019 como el mejor en su rubro en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí. señaló que en Melo es “relativo” el acatamiento del pedido del gobierno para que la población no salga de su casa en caso de que no sea necesario. “Se ve gente en la calle. Y más en el interior, que la gente tiene todo cerca”, señaló.

“Además, el otro problema, es que hay gente que vive del negocio chico, de la changa. Es muy difícil para esa gente quedarse en la casa. Por más que está la ayuda del gobierno, pero cuando son familias numerosas, no llegan con la ayuda del gobierno”, comentó.

Sobre los cierres de fronteras que se han implementado como otra de las medidas para prevenir el coronavirus, el entrenador señaló que eso “afecta totalmente” a habitantes de Cerro Largo. “Porque el comercio chico se abastece de la frontera. Ese comercio está sufriendo doblemente: el tema de la pandemia y el del cierre de la frontera”.

“Algo desde el hogar se hace”, dice Núñez ante la consulta si aprovecha estos días para hacer tareas de la casa en los ratos de tiempo libre. Pero enseguida aclara que es poco el tiempo que le sobra.

“Nuestra situación es totalmente diferente a la de los técnicos de Montevideo, que la mayoría tiene el trabajo del fútbol y se dedica a eso. Somos pocos los que tenemos otros trabajos, por esa razón el tiempo que te sobra es muy poco”, comentó.

El DT contó cómo es su trabajo social en estos momentos. “Yo estoy todos los días en actividad con el CAIF, manejando los temas que vas viendo día a día, porque va cambiando la situación. Si son 10 personas que precisan ayuda el martes pueden ser 15 el miércoles, y así sucesivamente, para ir programado los que presentan situaciones de vulnerabilidad y que piden ayudas”.

“Y hay que ir reprogramando con los proveedores que llevan las canastas. Además, en la parte contable tenés que estar al día siempre, también revisando los correos que llegan que siempre está cambiando la situación del Plan CAIF y todos los días se está agregando documentación, planilla de control de una forma y de otra… administrativamente ahí tenés mucho laburo”, agregó.

Por estos días el plantel de Cerro Largo está licenciado y los futbolistas trabajan desde sus casas con un plan de ejercicios que les pasa el cuerpo técnico.

“No tenemos los videos porque ellos decidieron entrenar, seguir la rutina del profe y la nuestra, pero no mandar los videos. Resolvieron de esa forma y como la licencia es de ellos, tienen la potestad de decidir como cualquier funcionario que hace uso de su licencia”, dijo Danielo.

El cuerpo técnico está en contacto permanente con los futbolistas, con quienes llevaron adelante una campaña de ayuda. “El grupo hizo una colecta de dinero para entregar canastas a distintos funcionarios de la institución que necesitaban ayuda. Y estamos con ese tema. El remanente de dinero lo van a donar a algún lado, a alguna ONG que esté trabajando con canastas”, señaló el entrenador.

En el plano laboral, el DT ya fue notificado por parte del club de que pasaba al seguro de paro y entendía que lo mismo iba a suceder con los jugadores en estos días.

Otro de los puntos en el que ha hecho hincapié Núñez y sus asistentes es en el apoyo a sus jugadores, un aspecto en el que se ha “acentuado” en estos días. “Tenemos al coach Ignacio Lasarte, que es quien trabaja en el aspecto motivacional fundamentalmente y nosotros también siempre estamos enviando algo al grupo que sirva para motivación. Yo los veo muy bien”, señaló Núñez.

Además, en estas semanas el cuerpo técnico ha repasado videos de los partidos y ya trabajan para cuando vuelva la actividad.

Para Danielo, el regreso deberá tener una pretemporada. “El sentido común debe primar para que las instituciones deban tener de 20 a 30 días para trabajar antes de volver al campeonato. 30 días sería lo mínimo”, comentó.

En el cuerpo técnico arachán consideran que se debe reprogramar todo y hacer un acondicionamiento físico de base. “Más allá de que los jugadores hayan mantenido en parte su nivel de forma deportiva, pero no es lo mismo entrenar en la casa, o salir y entrenar en un campo cerca, que hacerlo grupalmente”, indicó el entrenador, quien considera que en estos días de trabajo individual se pierde la parte de manejo de pelota y fuerza.

“Es muy limitado lo que pueden hacer de fuerza en la casa. Hay que empezar de nuevo”, comentó. Núñez considera que “no va a ser fácil la vuelta” y que eso dependerá de que las instituciones puedan financiar su pretemporada, algo que puede ser “complicado”

El técnico de Cerro Largo dice que no utiliza tapabocas, porque “es para quienes tienen el virus”, y tampoco guantes, porque entiende que no sirven. “Nos lavamos las manos con jabón, alcohol en gel y más nada”, indicó.

Además, entre sus dos trabajos y la familia, casi que no sale a la calle. “Salgo para ir a comprar algo al almacén, a unas cuadras, y más nada. Estoy concentrado totalmente”, dijo el entrenador y también trabajador social de Cerro Largo.

El entrenador arachán contó cómo está la situación con el arquero del club luego de que fuera separado del plantel por una nueva polémica ante Nacional en la segunda fecha del Apertura . “Volvió a entrenar porque el club mantuvo el contrato. Ahora va a estar en nosotros tomar las decisiones deportivas”, dijo Núñez.“Está entrenado con el club, está en el plantel porque nosotros tenemos dos goleros y entrenar con dos no es lo mismo que con tres, por el trabajo, las repeticiones y las pausas, la intensidad y por todo”, agregó. “Tenemos tres goleros justos y no tenemos golero de Tercera”.Con respecto a la tarea que hace Aguerre, antes de la licencia por el coronavirus, el DT indicó que está trabajando en todos los movimientos específicos. “Todavía no le hemos dado participación en los trabajos cuando hacemos definición o los bloques de fútbol en la semana”. Además, señaló que aún no hubo un diálogo con el arquero. “No hemos hablado con él. Vamos a esperar el momento preciso. Creemos que todavía no están dadas las condiciones para abrir un diálogo”.