Encontraron el cuerpo de un hombre de 54 años que había ingresado alcoholizado al arroyo Quebracho

Un hombre de 54 años fue encontrado muerto en las aguas del arroyo Quebracho , según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Cerro Largo a El Observador.

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De acuerdo con el parte oficial del hecho, consignado por Telemundo (Canal 12), testigos lo vieron ingresar al agua tras haber "ingerido bebidas alcohólicas" . Luego de esto, el hombre terminó desapareciendo .

Familiares de la víctima denunciaron la situación el fin de semana y esto llevó al inicio de un proceso de investigación . Tras varias horas, el cuerpo fue encontrado por allegados del hombre que realizaban una búsqueda en bote por la zona .

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Al tomar conocimiento de esto, efectivos policiales de la seccional local se dirigieron a la escena y, junto a personal de Policía Científica, realizaron los relevamientos correspondientes .

Entre las pertenencias del fallecido, los oficiales encontraron un arma de fuego calibre .32 (14 mm) de la marca JMC y de procedencia argentina.

Aun así, según pudo confirmar El Observador, las pruebas forenses realizadas al hombre confirmaron que la causa de su fallecimiento fue por ahogamiento.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía departamental de 2º Turno.