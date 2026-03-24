Me robaron la identidad y alguien la está usando para engañar a hombres

Cada vez que alguien mira fijamente a Sasha-Jay Davies en un supermercado, ella entra en pánico, piensa que la reconocen y que están a punto de confrontarla.

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Durante casi cuatro años, la han acusado de ilusionar a hombres, de acordar una cita con ellos y no presentarse, y ha sido acosada por completos desconocidos.

Esto se debe a que robaron fotos de sus redes sociales y alguien las usó para entablar relaciones con hombres y amistades con otras mujeres.

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El abogado Yair Cohen, especializado en seguridad en internet, afirmó que quienes se hacen pasar por otros online lo hacen con frecuencia motivados por una baja autoestima y disfrutan del poder que esto les otorga.

"He tenido chicos que se me han acercado en persona, acosándome y acusándome de enviarles mensajes, de ilusionarlos o de quedar con ellos, además de tener conversaciones que nunca tuve", declaró la británica Sasha-Jay, de 19 años.

"Antes salía mucho, pero ahora casi nunca salgo porque me da miedo qué hombre se me acercará después. Es muy difícil y no se lo desearía ni a mi peor enemigo".

Hasta ahora, los hombres que se le han acercado han sido amables una vez que les ha explicado la situación, pero le preocupa lo que pueda pasar: "Es aterrador que te confronten por algo que no hiciste y darte cuenta de que alguien está usando tu rostro para manipular a otros".

Sasha-Jay afirmó que unos 20 hombres y varias mujeres la han contactado en redes sociales, creyendo que la conocen.

Lo más escalofriante es que el ladrón de identidad no solo ha robado sus fotos.

Ha habido publicaciones crueles relacionadas con su difunto padre, incluyendo un certificado falso de cáncer de páncreas, y también han compartido insultos racistas que han afectado su "carácter y reputación".

BBC El impostor cambiaba continuamente el nombre de usuario vinculado a la cuenta falsa de Instagram, que llegó a tener más de 20.000 seguidores, antes de que la plataforma la cerrara.

También han publicado fotos de cuerpos de otras mujeres con una complexión similar a la de Sasha-Jay.

La publicación generó comentarios de hombres que la hicieron sentir "realmente incómoda" y "violada".

"Me cuesta entender el nivel de premeditación y malicia que hay detrás de esto", dijo.

"Lo saben absolutamente todo sobre mí".

¿Qué es el catfishing?

El catfishing consiste en que alguien crea una identidad falsa en internet con la intención de engañar a otros.

Esto puede deberse a diversos motivos, como extorsionar por dinero, iniciar una relación amorosa o simplemente para su propia satisfacción.

Los catfishers suelen usar fotos robadas, mienten sobre sus vidas y evitan situaciones como las videollamadas, donde podrían ser descubiertos.

La primera vez que Sasha-Jay se enteró de una cuenta falsa fue en 2022, cuando tenía 16 años y acababa de empezar la universidad tras terminar la secundaria.

Cuenta que descubrió que alguien estaba usando sus fotos en TikTok.

Como el perfil era público y se publicaba contenido a diario, rápidamente ganó seguidores.

Sasha-Jay lo denunció ante la policía, pero le dijeron que poco se podía hacer.

"Pensé: 'Bueno, ojalá se aburran y se lo hagan a otra persona'", recordó.

Pronto, sin embargo, las fotos comenzaron a aparecer en aplicaciones de citas e Instagram, e incluso se crearon cuentas falsas utilizando imágenes robadas de sus amigos para "hacer que todo pareciera más creíble".

A pesar de haber configurado sus propias cuentas como privadas hace 18 meses, Sasha-Jay afirmó que el ladrón de identidad continuó usando fotos antiguas e imágenes editadas con inteligencia artificial.

Las fotos se usaron en cuentas con el nombre de Sophie Kadare, y una de las personas engañadas fue Mark (nombre ficticio), de 22 años, en Inglaterra.

En diciembre, empezó a enviarle mensajes a "Sophie" en Instagram tras ver sus vídeos en TikTok.

"Dijo que era fan del Liverpool, así que pensé en seguirla", contó Mark.

Durante aproximadamente un mes, intercambiaron mensajes y charlaron sobre temas como fútbol, ​​su día a día y viajes.

Entonces, mientras miraba videos en TikTok, Mark se topó con uno en la cuenta real de Sasha-Jay sobre su novio.

"Al principio me quedé un poco impactado", relató.

"Nunca me había pasado algo así".

Mark avisó a Sasha-Jay, pero cuando confrontó a "Sophie", ella lo bloqueó.

"Creo que me escribía para llamar la atención", aseguró.

BBC Debido a la falta de acción por parte de las plataformas de redes sociales y la policía, Sasha-Jay dice que ha tenido que hacer su propia investigación.

"Se ha apoderado de toda mi vida"

Sasha-Jay se pregunta si alguien que conoce está detrás de todo esto.

Ha denunciado repetidamente las cuentas en redes sociales, pero dice que la persona que se hace pasar por ella bloquea a sus amigos y familiares para impedir que hagan lo mismo.

El hecho de que las cuentas falsas hayan conseguido 81.000 seguidores en TikTok y 22.000 en Instagram también ha complicado la situación aún más.

"Como tienen más seguidores que yo, parecen la persona real", explicó.

La policía inicialmente le dijo que no se podía hacer nada, pero después de que Sasha-Jay publicara recientemente sobre su experiencia en Facebook, comenzaron a investigar.

Sasha-Jay describió sentirse asustada, ansiosa y avergonzada.

"Supongo que al principio no me molestó mucho, pero no era tan grave como ahora; esta cuenta literalmente se ha apoderado de toda mi vida", añadió.

"Es como si todo el mundo pensara que soy Sophie; no puedo ser yo misma".

"Ver cómo alguien se apropia de mi identidad y de mi imagen me ha afectado emocionalmente muchísimo", aseguró.

Yair Cohen, uno de los primeros abogados especializados en derecho digital de Reino Unido, representó a Kirat Assi en su histórica demanda civil de 2020 contra la persona que le suplantó la identidad, caso que posteriormente apareció en el documental de Netflix "Sweet Bobby: La pesadilla de una identidad falsa".

Cohen afirmó que quienes suplantan identidades a menudo conocen a sus víctimas y muchos disfrutan de la confianza que se deposita en ellos gracias a la identidad falsa.

"Suelen disfrutar del poder que ejercen sobre las víctimas, en ambos casos: la persona cuyas fotografías roban y las personas a las que engañan con la identidad falsa", explicó.

"No tienen que enfrentarse a nada, no tienen que ser ellos mismos. Literalmente, se apropian de la identidad de otra persona y la utilizan para realzar su propia imagen y, a veces, la imagen que proyectan los demás".

Una vez que comienza el engaño, añadió Cohen, a los perpetradores les resulta muy difícil detenerse.

"Tienen que seguir con el juego hasta el final, por eso casi siempre podemos identificarlos, y porque seguirán cometiendo el delito una y otra vez hasta que los atrapen", expuso. "No tienen escapatoria".

Netflix Kirat Assi fue víctima de un engaño durante casi nueve años por parte de alguien que se hacía pasar por Bobby, un apuesto cardiólogo; ella relató sus experiencias en un documental de Netflix.

Sobre la experiencia de Sasha-Jay, Cohen comentó que debería haber "muy pocas dificultades para que se considere un delito, al menos de acoso", señalando que la conducta "claramente tiene la intención de causarle alarma y angustia".

La policía local declaró que está "investigando un caso de robo de identidad" respecto a Sasha-Jay y que "la víctima está siendo informada durante la investigación".

Instagram anunció que había eliminado la cuenta falsa de su plataforma.

TikTok confirmó que la cuenta fue eliminada por infringir sus normas comunitarias, que prohíben la suplantación de identidad y el spam, así como el contenido que "viola los derechos de propiedad intelectual de terceros".

"Destruir reputaciones, relaciones y la salud mental"

Sasha-Jay dijo que compartía su historia con la esperanza de obtener respuestas y también para que la gente sea extremadamente cautelosa en internet.

"Siempre pensé: 'Oh, esto nunca me pasará a mí', y ahora me ha pasado", relató.

"Las redes sociales son poderosas, pero aún no existen suficientes medidas de seguridad para proteger a las personas de la suplantación de identidad a largo plazo y de ataques dirigidos como este", sostuvo la víctima.

BBC Sasha-Jay comparte su historia con la esperanza de obtener respuestas y para advertir a la gente sobre los peligros de las redes sociales.

Ella quiere que las plataformas de redes sociales implementen la verificación de identidad para las cuentas, y agregó: "Un perfil falso puede parecer inofensivo para algunos, pero puede destruir reputaciones, relaciones y la salud mental".

Sasha-Jay insta a la gente a "tener cuidado con quién interactúan en internet" y pide a los usuarios que mantengan sus perfiles privados, revisen sus cuentas, denuncien los perfiles falsos de inmediato y protejan su información personal.

"Y lo más importante, entiendan que lo que sucede en internet no se queda en internet, sino que se extiende a la vida real de maneras que pueden ser profundamente dañinas", afirmó.

"Nadie debería tener que luchar para recuperar su propia identidad ni sentirse inseguro porque alguien más se esconde detrás de una pantalla", expresó.

BBC

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FUENTE: BBC