Buceo: Prefectura busca a un hombre que cayó al agua desde un barco pesquero en medio del temporal

Prefectura activó en las últimas horas un fuerte operativo para dar con el paradero de un hombre que cayó al agua desde una embarcación en Montevideo , según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

El desaparecido había salido este domingo en la mañana desde el puerto de Buceo en un barco pesquero junto a otros tripulantes.

Producto de las condiciones temporales, la víctima terminó precipitándose al agua, hundiéndose rápidamente .

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Según la información oficial, al momento de caer, el hombre llevaba una vestimenta color naranja y no disponía de un chaleco salvavidas .

Tras ser informados del incidente, el personal actuante activó de "inmediato" el protocolo de búsqueda y rescate, disponiéndose el despliegue de tres embarcaciones de la Prefectura del Trouville, una embarcación de ADES y la lancha de patrulla ROU.

"Cabe señalar que las condiciones meteorológicas en el área son adversas, dificultando la tarea de búsqueda", informaron desde la Armada.

En este sentido, Pérez aclaró que en el momento en el que el estado del tiempo mejore, se habilitará el despegue de más vehículos aeronavales que brindarán "apoyo al operativo de búsqueda".

"Las tareas continuarán en estrecha coordinación entre los distintos medios participantes, manteniéndose el esfuerzo en la zona con el objetivo de localizar al tripulante desaparecido", señaló.

Videos compartidos por la Armada Nacional muestran las complicadas condiciones de las aguas donde la víctima cayó.

Desde este viernes el sur del Uruguay ha experimentado varios episodios de lluvias y tormentas que han conllevado incluso la emisión de advertencias meteorológicas por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).