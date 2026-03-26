Un hombre de 32 años fue asesinado a tiros en Puntas de Manga: delincuentes incendiaron el auto utilizado para el homicidio

La Policía de Montevideo investiga un homicidio que tuvo lugar este jueves en la mañana en el barrio Puntas de Manga , según informó la Jefatura departamental en un comunicado.

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De acuerdo con el parte oficial, la víctima, un hombre de 32 años, se encontraba en su vehículo junto a su pareja cuando, al arribar a su casa en las inmediaciones de Belloni y Benito Berges, fue interceptado por dos hombres que abrieron fuego contra él .

Tras cometer el homicidio, los delincuentes escaparon en un auto que posteriormente abandonaron en las calles Antares y Azotea de Berro. La Policía concurrió al lugar y ubicó el vehículo totalmente incendiado .

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La víctima, por su parte, fue trasladada por un familiar rumbo a la Policlínica de Capitán Tula, donde el personal médico constató su muerte por "múltiples heridas de arma de fuego" .

En la escena de los hechos, los efectivos policiales ubicaron dos vainas de bala de calibre 9 milímetros.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el fallecido contaba con un antecedente penal del 2024.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios de la Policía de Montevideo y la Fiscalía de Homicidios de turno.