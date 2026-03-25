Murió a los 88 años el reconocido médico y expresidente del Codicen de la ANEP Luis Yarzábal

El médico e investigador uruguayo Luis Yarzábal murió este martes a los 88 años . Reconocido por su extensa trayectoria profesional a nivel local e internacional, desempeñó varios cargos públicos, entre ellos la dirección del Consejo Directivo Central ( Codicen ) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) durante el primer gobierno del Frente Amplio ( FA ).

Nacido en Melo en 1938, se graduó como doctor en Medicina en 1964 y obtuvo luego su título de especialista en Inmunología Parasitaria en la Universidad de Lille, Francia .

En 1966 comenzó su carrera académica como instructor de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de Montevideo, alcanzando en esa cátedra el grado de profesor asistente .

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Además, durante varios años se desempeñó como investigador en el Instituto de Higiene de Montevideo y como neumotisiologo en el Ministerio de Salud Pública (Hospital Saint Bois).

Actuó como profesor visitante en el Instituto Bacteriológico de Chile (1972/73) y la Universidad de Panamá (1973/74). Desde 1974 hasta 1977, se desempeñó como investigador asociado en el Instituto Pasteur de Lille, Francia.

Posteriormente, continuó su carrera académica en el exterior, con un extenso período en Venezuela, donde entre 1978 y 2000 fue profesor agregado en la Universidad Central de ese país.

Por fuera de esto, se desempeñó como director de la oficina regional de la Unesco en Caracas, además de ser director del Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo y director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe.

A nivel público en Uruguay, además de ser presidente del Codicen entre 2005 y 2010, posteriormente, entre 2011 y 2017, presidió la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En su rol más reciente, se desempeñaba como asesor honorario del presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE).

En X, el actual presidente del Codicen de la ANEP, Pablo Caggiani, despidió a Yarzábal y lo definió como "uno de los mejores de nosotros".

"Luis ha estado siempre pegado y estudiando los problemas de nuestra realidad. Perdemos a uno de los mejores de nosotros...", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablocagg/status/2036617430198317315?s=20&partner=&hide_thread=false Luis ha estado siempre pegado y estudiando los problemas de nuestra realidad. Perdemos a uno de los mejores de nosotros... https://t.co/8m1bIETlaA — Pablo Caggiani (@Pablocagg) March 25, 2026

Su sepelio se realizará el viernes, en lugar y hora a confirmar, según informó La Diaria.