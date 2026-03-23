Pesquero chino arribó a Montevideo tras temporal en alta mar: un tripulante murió y seis resultaron heridos

Un barco pesquero con bandera china arribó el fin de semana al puerto de Montevideo luego de sufrir un grave incidente en aguas internacionales.

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Según informó en primera instancia Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes de la Armada Nacional, el episodio, provocado por condiciones climáticas adversas, dejó como saldo un tripulante fallecido y otros seis marinos heridos .

El buque fue sorprendido por un fuerte temporal mientras realizaba tareas de pesca.

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En ese contexto, uno de los tripulantes cayó al agua. Si bien fue rescatado por sus compañeros, posteriormente se confirmó su fallecimiento .

El mismo evento climático impactó con fuerza la embarcación, provocando además lesiones en otros seis integrantes de la tripulación.

La agencia responsable de la embarcación notificó a las autoridades uruguayas sobre su arribo tras atravesar una situación de emergencia en altamar, informó el consignado medio.

A pesar de la gravedad del incidente, el pesquero no solicitó apoyo de la Armada Nacional. Una vez en el puerto de Montevideo, los tripulantes heridos recibieron asistencia médica.