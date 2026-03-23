Pesquero chino arribó a Montevideo tras temporal en alta mar: un tripulante murió y seis resultaron heridos

Un barco pesquero con bandera china arribó el fin de semana al puerto de Montevideo luego de sufrir un grave incidente en aguas internacionales.
Según informó en primera instancia Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes de la Armada Nacional, el episodio, provocado por condiciones climáticas adversas, dejó como saldo un tripulante fallecido y otros seis marinos heridos.
El buque fue sorprendido por un fuerte temporal mientras realizaba tareas de pesca.
En ese contexto, uno de los tripulantes cayó al agua. Si bien fue rescatado por sus compañeros, posteriormente se confirmó su fallecimiento.
El mismo evento climático impactó con fuerza la embarcación, provocando además lesiones en otros seis integrantes de la tripulación.
La agencia responsable de la embarcación notificó a las autoridades uruguayas sobre su arribo tras atravesar una situación de emergencia en altamar, informó el consignado medio.
A pesar de la gravedad del incidente, el pesquero no solicitó apoyo de la Armada Nacional. Una vez en el puerto de Montevideo, los tripulantes heridos recibieron asistencia médica.