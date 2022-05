Sindicato del gas volvió a bloquear acceso de camiones en la planta de La Tablada

El sindicato de trabajadores de Riogas bloqueó este domingo a la madrugada el acceso a la planta de La Tablada de Ancap, en Verdisol, informó El País y confirmó El Observador.

Luego de retirar el piquete de este sábado tras dos intervenciones de la policía, los trabajadores volvieron a bloquear el polo logístico y la planta de envasado de la empresa sobre las 5.30, no dejando ingresar camiones de garrafas y tubos ni de granel.

"Nuevamente la empresa quiso llevar adelante la reestructura que puso arriba de la mesa en el ministerio, que era contratar personal ahora que nosotros estamos en pleno conflicto. Ante eso, nosotros vamos a seguir teniendo medidas. Esperamos la intervención del Ministerio de Trabajo por esta situación", explicó a El Observador el dirigente de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Andrés Guichón.

"Si la empresa sigue atropellando, lamentablemente nosotros vamos a tener que seguir tomando medidas", insistió.

El conflicto inició la semana pasada con el despido de un trabajador de una empresa tercerizada, caso en el que la empresa alegó mala conducta, pero el sindicato pide conocer las pruebas de Riogas que demuestren la actitud de esas características del empleado. A su vez, 12 personas fueron sancionadas mientras participaban de medidas de lucha definidas por el gremio de trabajadores.

"Estamos en una situación medio desventajosa, porque cuando se toman estas medidas intervienen el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior y las desactivan, pero no entendemos qué es lo que hay de fondo. Porque si tanto se dijo que era ilegal contratar personal cuando hay una medida o sancionar a trabajadores por tomar una medida sindical, no entendemos como eso no se puede revertir. Si a nosotros nos pueden levantar la medida (por el piquete) pero no pueden cambiar esas otras situaciones, es lamentable", señaló Guichón.

El dirigente añadió que desde el sindicato están apostando a que el Ministerio de Trabajo ejerza "el rol que tiene que ejercer" para bajar la tensión del problema.

La empresa, por su parte, dijo en una comunicación a El Observador que “una serie de ocupaciones” estaban “afectando el envasado y la distribución”, generando “problemas” principalmente en el servicio a granel. En ese sentido, catalogó las medidas del gremio como “abusivas e ilegítimas” por “obstaculizar el normal abastecimiento de supergás a la población” en todo el país.

El sindicato pide que la empresa negocie, y que quite las sanciones a los trabajadores, al tiempo que evalúan nuevas medidas si no hay opción de diálogo. Un piquete que comenzó este sábado temprano a la mañana –impidiendo la entrada y salida de camiones, con vehículos– fue intimado por la policía, y desactivado. Los manifestantes trasladaron el reclamo a la puerta de Riogas, donde también fueron disueltos, próximo al mediodía.