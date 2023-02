"Siniestro personaje y farsante": Ignacio Alonso le respondió al empresario Gerardo Molina

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso le respondió a través de una carta que publicó en Twitter al empresario Gerardo Molina, quien reapareció este martes en una entrevista en canal 5.

A fines de 2016 Molina se presentó en la AUF como CEO de la empresa Euromericas Sports Marketing, y asegurando tener una propuesta de US$ 68 millones anuales por los derechos de televisión del fútbol local y de la selección, más otros US$ 32 millones en derechos de marketing. En ese momento Alonso era integrante del Ejecutivo que presidía Wilmar Valdez, en el cargo de secretario de asuntos ecnómicos.

Finalmente Molina se retiró de la escena sin presentar su oferta formal, y sin poder aclarar algunos puntos básicos de la oferta, en especial cómo pagaría esa cifra y qué empresas de televisión lo apoyaban. Además dejó varias cuentas sin pagar en su estadía en Uruguay.

En el comunicado que publicó este miércoles, Alonso repasó algunos hechos que sucedieron en aquella época, dijo que llevará el tema a la justicia y se solidarizó con Diego Lugano y Diego Godín, también nombrados por Molina durante la entrevista.

Carta de Ignacio Alonso

"La escalada de ataques difamatorios hacia mi persona en el marco de la campaña electoral por la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol sumó un nuevo capítulo.

Apareció anoche en un programa de Canal 5 (TV Pública) en un formato particular, un siniestro personaje el que unilateralmente se sentó y afirmó mentiras gigantescas. Este conocido farsante en el año 2016 presentó una disparatada y absurda propuesta por derechos de televisión, que ni siquiera pudo ser tratada por la AUF, no ya no solo por una total falta de seriedad sino por imposibilidad jurídica.

Basta repasar los numerosos artículos de prensa de la época que cubrieron el 'raid mediático' y la fugaz incursión en nuestro país de este pretendido 'empresario', que fue 'el hazme reír' de los medios y la opinión pública en aquel momento.

Abundan los damnificados y periodistas que pueden dar testimonio de la nula credibilidad de este personaje convocado a mentir.

Es evidente que, una vez más, intenta desde la otra vereda ingresar a la institución del fútbol uruguayo y por eso opera mediáticamente a escasas horas de una elección.

Desmiento todas sus afirmaciones respecto a mi persona y me solidarizo con Diego Lugano y Diego Godín, quienes recibieron los restantes ataques preparados para la ocasión.

Lamento mucho que el nivel haya caído a este plano tan rastrero todo lo cual se ventilará, como debe ser, en la justicia competente.

No daré un paso atrás en defender mi honor y el buen nombre de mi familia, en éste y en otros casos.

Es inadmisible que una campaña por la dirección de la AUF habilite una patente de corso para delinquir sin escrúpulo alguno.

Este tipo de actitudes son las que, para el pesar de los autores de este atropello, me obligan a no dar un paso atrás en seguir defendiendo los genuinos intereses del fútbol uruguayo, erradicando para siempre estas prácticas siniestras de presión y extorsión que lo han acompañado en las últimas décadas.

A partir de este jueves, estaremos más cerca de lograrlo".