Sisamérica: más cobertura, más tranquilidad

Desde 2010, Sisamérica ofrece ampliar la cobertura de salud local a una internacional, con un seguro eficiente y amplio, y que se ajusta a las necesidades de cada uno, y un acceso a la medicina internacional.

Marcelo Peroni, director de Sisamérica, lleva más de 30 años de experiencia en el área de salud; licenciado en dirección de empresas y con un posgrado en marketing, en concreto tiene más de 25 años de trabajo en los seguros de salud de cobertura internacional, y es uno de los que desarrolló este mercado en Uruguay.

“El desarrollo y la disponibilidad de nuevas tecnologías y tratamientos médicos son vertiginosos; y resulta cada vez más importante en nuestra vida y en la de nuestras familias poder acceder a ellos en forma accesible y eficiente”, enfatizó Peroni.

“No es casual que casi a diario, conocemos algún caso o vemos en la tele a alguien que necesita ayuda solidaria para poder tratarse en los hospitales de referencia del mundo. Como resultado de esta mayor información de la población, y un sistema de salud que debe servir a un número creciente de usuarios, cada vez son más las familias uruguayas que deciden buscar un plus en salud”, ahondó. Y esto, “se logró con Sisamérica”.

Peroni indicó que es importante disponer de una cobertura médica internacional porque, si bien en el país se cuenta con un sistema que asegura al 100% de la población el acceso a la atención integral, los avances en medicina cada vez son más difíciles de incorporar de “forma temprana” en un país de 3,4 millones de habitantes.

“Por eso, es fundamental disponer de un sistema que sea un complemento del sistema de salud local, que permita acceder a los hospitales de referencia en el mundo y la región, donde este desarrollo está ocurriendo”, dijo.

Continuó diciendo que en Sisamérica el paciente encontrará una “cobertura de excelencia” y, como contrapartida, el pago del servicio de un “bien accesible”. Con este seguro, se tiene derecho a una internación médico quirúrgico, genérica, en la que no importa la patología que tenga el paciente.

“La persona siempre estará cubierta por una red de hospitales de América, de excelencia mundial, en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile”, destacó Peroni. Por ejemplo, el Cleveland Clinic para todo lo cardiovascular, el MD Anderson de Texas para las patologías oncológicas, el HSS de Nueva York; o el Albert Einstein y el Sirio Libanés de San Pablo; las clínicas Alemana y Las Condes de Santiago de Chile; los hospitales Austral, Italiano y Alemán de Buenos Aires.

“La decisión para atenderse en estos centros médicos es siendo absolutamente del paciente. Es el paciente el que decide cuándo utilizar el servicio y a cuál hospital acceder”, dejó en claro.

Uno de los servicios que ofrece Sisamérica en este aspecto, es la coordinación internacional para que los pacientes puedan viajar y moverse lo más cómodo posible. Además, los afiliados también pueden contar con una cobertura para obtener segundas opiniones médicas en el exterior. “Son consultas en las que la persona puede confirmar un diagnóstico, un tratamiento”, acotó Peroni.

“Este tipo de coberturas existe en Uruguay desde 1995, y en particular nosotros hemos participado de su diseño y de un proceso de ajuste a lo largo de los años en función de las necesidades de los pacientes. En cuanto a las condiciones, se ingresa mediante declaración jurada de salud y siendo menor de 65 años. Nosotros brindamos todo el apoyo y asesoramiento necesario para realizar este proceso de admisión en forma correcta y personalizada. En cuanto al costo de contratación, este tipo de coberturas están mucho más al alcance de lo que uno se imagina, variando el precio desde US$ 16 a US$ 66 por mes en función del tipo de plan y el rango de edad de las personas”, complementó el director de Sisamérica.

