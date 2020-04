Socios se comprometen a votar lo que está incluido en el Compromiso por el País

Adrián Peña llamó a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, apenas escuchó que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga le había pedido al presidente Luis Lacalle Pou que remitiera el proyecto de ley de urgente consideración la semana siguiente a Semana Santa. La vicepresidenta le aseguró que el proyecto no se iba a remitir esta semana que comienza y Peña aprovechó para hacerle un pedido. El senador colorado le solicitó que antes de que el proyecto ingresara formalmente al Parlamento, fuera dado a conocer a todos los legisladores de manera informal.

Eso fue, precisamente, lo que ocurrió este jueves. Lacalle hizo el anuncio en su cuenta de Twitter y sobre la hora 16 las bancadas parlamentarias tenían el documento de más de 250 hojas y 502 artículos en sus manos. Legisladores de todos los partidos tendrán unos días para analizar el documento antes de que ingrese al Senado y empiecen a correr los plazos constitucionales. Un ejercicio similar hicieron en enero y febrero cuando enviaron a Argimón sus críticas y sugerencias.

En total, todo el trámite entre que es votado en ambas cámaras y el Poder Ejecutivo lo promulga debe durar 100 días.

Por ahora no hay una fecha para remitir el proyecto. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en conferencia de prensa este viernes que se remitirá en “15 o 20 días” y que no podrá ser enviada al Parlamento hasta que no se dispongan las medidas de seguridad sanitaria para las reuniones de comisiones, que implicarán la convocatoria a autoridades del gobierno y diferentes delegaciones.

Los socios de la coalición no quieren perder el tiempo y comenzaron a analizarlo para comparar cuáles de sus sugerencias fueron tenidas en cuenta. Lo que sí tienen claro es que en aquellos capítulos o artículos donde tienen diferencias harán el debate parlamentario correspondiente, porque los socios entienden que su único compromiso de votación es con los artículos que estaban incluidos en el Compromiso por el País firmado por los socios antes del balotaje.

En el Partido Colorado quedaron conformes con que se tomara en cuenta el pedido de Peña de que se diera a conocer antes de la fecha formal de remisión y valoraron positivamente algunos cambios vinculados a la seguridad y la educación. El penalista Andrés Ojeda, que trabajó en las sugerencias de los colorados al proyecto cuando era un borrador, indicó a El Observador que lo más destacable del proyecto es que incluye a las rapiñas en los procesos abreviados, algo que la versión anterior no incluía y que según operadores judiciales y socios de la coalición iba a hacer colapsar el sistema.

“Ese era el que iba a tener más impacto. Si se daba como estaba anteriormente iba a ser un problema. Pero el gobierno escuchó y fue muy receptivo”, sostuvo Ojeda.

Una vez que Lacalle dio a conocer el borrador, a fines de enero, el ahora canciller Ernesto Talvi y líder de Ciudadanos se reunió, junto con Ojeda, con representantes de la Asociación de Fiscales y compartieron la preocupación por lo que podía llegar a pasar si se aprobaba ese artículo tal cual estaba redactado en esa primera versión.

Ojeda también mencionó el proceso simplificado, una vía alternativa al juicio oral que propone crear el proyecto de ley de urgencia y que según el penalista “admite algún pulido más”. “No me gustan las reminiscencias al proceso inquisitivo. Aunque compactes el proceso del juicio oral tenés que respetar la lógica adversarial. Lo que el simplificado no puede ser es una réplica del inquisitivo”, dijo Ojeda y explicó que si el juez ve la carpeta fiscal pierde imparcialidad, algo que se intentó evitar cuando se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal.

La libertad a prueba propuesta en el proyecto también es bien vista por los colorados, especialmente porque es un camino intermedio a la derogación de la libertad vigilada que proponía el borrador.

En tanto, el senador Peña indicó que hay cambios al capítulo de educación que también fueron tomados de los colorados pero prefirió no adelantar cuáles son mientras no haya un análisis concreto del partido.

Este lunes, se convocará por teleconferencia al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado donde Peña informará los pasos a seguir. La idea es realizar grupos de análisis de cada capítulo comparando el borrador, con las propuestas coloradas y el proyecto final.

Peña adelantó que otro punto a analizar es el hecho de que el Poder Ejecutivo no haya quitado del proyecto la desmonopolización de los combustibles como habían propuesto los colorados, pero valoró positivamente que se haya incluido un artículo que lo hace por etapas, es decir de manera paulatina.

“Nosotros no le restamos importancia al debate parlamentario. No se tiene que votar tal cual. El trabajo parlamentario puede enriquecer, agregar, sacar. Tampoco hay que olvidarse del aporte del Frente Amplio ahí”, dijo el senador.

En tanto, para el diputado de Batllistas Conrado Rodríguez “lo mejor sería un tratamiento diferencial a este tema con un estudio muy profundo de los números”,

En Cabildo Abierto también comenzarán un análisis exhaustivo la semana que viene, pero a priori, entienden que muchas de sus sugerencias no fueron tenidas en cuenta. El líder y senador Guido Manini Ríos dijo en entrevista con El Observador que esperan poder solicitar que algunos de los puntos que no fueron agregados, se agreguen antes de que sea remitido al Parlamento. Argimón dejó claro el jueves en conferencia de prensa que este era el documento definitivo.

“Nosotros con total libertad de conciencia vamos a votar en base a lo que pensamos y si hay algo queramos agregar, tal vez se agregue algo de lo que no se escuchó ahora. Y también algunas de nuestras propuestas ameritarán leyes específicas, separadas de la ley de urgencia”, sostuvo Manini.

Entre los temas que no fueron tenidos en cuenta están la creación de una cárcel de máxima seguridad, las modificaciones al Instituto Nacional de Colonización, propuestas sobre la propiedad de la tierra y la desmonopolización de Ancap.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, indicó que quieren finalizar el análisis antes de hacer valoración alguna. Posada se había manifestado en contra de que el proyecto se tratara mientras durara la emergencia sanitaria.