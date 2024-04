Sofi Martínez fue víctima de un robo violento: los detalles

Sofía Martínez sufrió un violento robo en el barrio porteño de Barracas en la madrugada del miércoles. Según fuentes policiales, un grupo de delincuentes rompió un vidrio de su auto y sustrajo varias pertenencias del interior.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Magallanes y Azara, alrededor de la una de la madrugada. Martínez, quien actualmente trabaja en Urbana Play, ESPN y la Televisión Pública, dejó estacionado su Ford Territory y al regresar encontró que había sido víctima de un robo.

La periodista aseguró que a pesar del incidente, se encuentra bien. "Me rompieron el vidrio de atrás y me sacaron algunas cosas que tenía ahí, pero nada grave por suerte”, afirmó. "Gracias por la preocupación, no lo quiero hacer mucho más grande, fue solo eso", agregó.

Martínez presentó la denuncia en la Comisaría Vecinal 4D, donde se constató que los ladrones dejaron un bolso con un equipo de mate y documentación de la influencer en el suelo, junto al vehículo. Tras labrar el acta del secuestro, tomar imágenes del vehículo, realizar la pericia correspondiente y tomar declaración testimonial de la afectada, la policía entregó el auto.

El robo fue en intersección de las calles Magallanes y Azara, en el barrio de Barracas

A principios de marzo, Sofía se vio envuelta en otra situación incómoda al salir de su trabajo. Todo comenzó cuando se encontró con alguien que la esperaba para hablar con ella. Aunque inicialmente aceptó la conversación con cierta sorpresa, pronto se sintió invadida por el miedo y las dudas cuando esta persona le pidió su número de teléfono y le ofreció acompañarla a su auto.

Incómoda por la situación, la periodista se excusó explicando que tenía que marcharse para cumplir con sus compromisos laborales y luego esperó en un kiosco para hacer tiempo. Al día siguiente, compartió lo sucedido en la radio. "Nunca me había pasado. La realidad es que no sé bien cómo actuar en estos casos", comenzó diciendo la columnista de Perros de la Calle, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Urbana Play.

En su relato, Sofía describió cómo se desarrolló el encuentro y el momento crítico que la dejó alarmada: "Ya la semana vino dos días, una persona preguntando especialmente por mí, queriéndome acompañar al auto, pidiéndome el teléfono. Con una mirada que un poco, por lo menos a mí, me asustó. El primer acercamiento fue buena onda, la mejor. Me llamó la atención que me pidiera el teléfono. Le dije que me escribiera por las redes sociales, y ahí medio que: ‘¿Por qué no? Dejame acompañarte al auto’. Fue medio invasivo".

La situación continuó preocupando cuando, días después, Sofía se encontró nuevamente con la misma persona esperándola en la puerta de la emisora. Al notar su presencia, la comunicadora aprovechó que estaba hablando con el director de la radio y le pidió que la acompañara hasta su vehículo. De esta manera, esperaba disuadir al individuo y evitar otro encuentro incómodo. "Siempre hay que estar atento", enfatizó la periodista.

"Para mí, no es solamente estar atento, también hablar con las personas que te rodean, con el de seguridad que está en la puerta, que en la radio estén al tanto. Vale para mí y para cualquier persona que lo puede vivir en sus trabajos. Lamentablemente, nadie está libre de que le pase", concluyó Sofía Martínez sobre el desagradable incidente del que no volvió a hablar públicamente.