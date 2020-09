Somos serios, muy serios

En respuesta a la carta publicada por el candidato a Intendente de Canelones Yamandú Orsi fechada el día 11 de setiembre de 2020 en El Observador en la que reivindica la política de defensa y cuidado del medio ambiente en el departamento. En la misma fundamenta las razones de la necesidad de la construcción del sitio de disposición final que está proyectado para ser construido en Cerro Mosquito y que define como “una obra de ingeniería”, de “última generación” con “la mejor tecnología disponible y viable”.

Los colectivos de vecinos/as de la cuenca del arroyo Solís Chico necesitamos realizar algunas precisiones, informar y alertar a la población sobre el tema, y a modo de respuesta daremos nuestra visión al respecto.

Nuestro objetivo global es la defensa del ambiente desde una visión integral. En ese sentido, los vecinos/as de Canelones siempre hemos estado a la “vanguardia”, fueron múltiples las movilizaciones de los vecinos en casos como la lucha por la defensa de la Laguna del Cisne, lucha contra la soja transgénica y las fumigaciones, la lucha por saneamiento, la defensa de los Lagos de Shangrilâ, etc. A su vez, reconocemos que luego hubo iniciativas de la Intendencia pero, lamentablemente, las respuestas no siempre han sido suficientes y eficaces. En cada caso, los vecinos/as dimos nuestra valoración y señalamos nuestras aspiraciones.

Nuestra agenda está definida por la realidad de los territorios de nuestro departamento, las distintas situaciones que nos atraviesan día a día y nuestro accionar al respecto no está signado por intereses político partidario, ni económicos individuales, ni por agendas de organismos internacionales, ni por favores a empresas internacionales o nacionales. Nuestra agenda está marcada por la necesidad de defender nuestros derechos, nuestra tierra, nuestra agua y el futuro de las próximas generaciones.

Estamos seguros que las acciones que se ejerzan en un territorio lo afectan, para bien o para mal. Las acciones que se están ejerciendo sobre el noreste canario, sin duda lo perjudican. Actualmente con Cañada Grande cuyos efectos terribles han traído largas protestas de parte de sus vecinos/as. Pero, si además, se concretaran los dos megaproyectos proyectados ( el sitio de disposición final en Cerro Mosquitos y la planta de tratamiento de residuos orgánicos e hidrocarburos en estación Pedrera, concentrando todos los residuos del departamento en un triángulo de 20 km de lado), consideramos que las consecuencias para ese sector del departamento serian nefastas en muchos sentidos, desde la alteración de un paisaje privilegiado hasta las consecuencias en la salud humana, animal y vegetal. Sería un ecocidio.

El Plan de Ordenamiento Rural de Canelones- Ruralidades Canarias de la Intendencia de Canelones ha significado un avance (en teoría) en lo que refiere al cuidado de los territorios, siendo su objetivo general : “Promover un modelo de desarrollo rural apropiado para nuestro departamento a través de un proceso de integración y sostenibilidad del suelo rural el cual será complementario e integrado at modelo nacional de modo de general condiciones para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas." y dentro de sus objetivos específicos refiere “Contribuir a la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, e/ paisaje rural, así como también de los recursos necesarios para la producción de alimentos y la construcción de soberanía; de manera tal de evitar impactos negativos en la calidad del agua y paulatinamente mejorar la calidad de los recursos hídrico, tanto para la producción, consumo y recreación.’

Consideramos que estos postulados se contraponen de piano con el proyecto de Sitio de Disposición Final ubicado entre lo que la IC denomina microrregión 3 de vocación agropecuaria, donde hay mayor cantidad de emprendimientos agropecuarios y microrregión 4 de vocación turística (Ruralidades Canarias pág. 10). Y, además, en medio de la Cuenca del Arroyo Solís Chico, una de las que presentaron según informe ambiental estratégico de la IC (Sistemas acuáticos Canarios pág. 27), los menores valores de incumplimiento en calidad de agua (ICOFEn <0.3) Pero, sobre todo, que será, según decreto presidencial del año 2013, el futuro proveedor de agua potable para toda la Costa de Oro, decreto presidencial que la administración de la Intendencia desconocía, que los vecinos hicimos público, que OSE ratificó y por lo cual la Dinama se vio obligada a descartar la primera ubicación para el SDF.

El concepto de que si no hay basura en las calles de las ciudades el problema de los residuos está solucionado, es parte de un paradigma obsoleto donde se cree que la basura una vez puesta en un contenedor domiciliario desaparece. Canelones alberga al 25% de los productores familiares de nuestro país. Si el objetivo es sacar basura de las calles para enterrarla en el campo productivo... ¿dónde produciremos alimentos?

El cambio que los colectivos queremos ver, es la clasificación domiciliaria, recolección diferenciada con destino a plantas recicladoras y revalorizadoras; que generen mano de obra digna y ganancias para los municipios, no para las empresas privadas.

En todo el Uruguay se recicla el 12% de los residuos domésticos (2017, Cempre), es decir que si Canelones recicla el 50 % de lo que se recicla en el país, de acuerdo al Sr. Orsi, Canelones recicla el 6% de los residuos domésticos, mientras que el 80% de los residuos que se generan son potencialmente reciclables (2017, CEMPRE- Informe Ambiental Estratégico, residuos sólidos del departamento de Canelones, pág. 9)

Es interesante el paso hacia la recuperación, reciclaje y la valoración de residuos con cooperativas, aunque es lamentable que la valoración de los residuos siga teniendo como aliada a la cámara de industrias la cual tiene las mejores ventajas en base a acuerdos con los gobiernos tipo fideicomiso. Por tanto las empresas que producen los residuos, son las mismas que ganan con el reciclaje de los mismos.

Celebramos el sistema departamental de areas protegidas. Entre los ecosistemas canarios relevantes para la conservación se encuentra el bosque serrano (Informe Ambiental Estratégico SDAPA Canario, Pág. 29), situado a menos de 2.000 ms. del lugar donde se pretende instalar el Sitio de Disposición Final, por tanto su desaparición podría ser inminente (ver mapa Informe Ambiental Estratégico SDAPA Canario Pág. 58).

Lo de la geo-referenciación de eventos climáticos, un incendio etc. es, sin duda, un avance. Esperemos no saturarlo cuando comiencen a haber fallas en los sistemas de control, con incendios espontáneos, rotura de membrana, fuga de lixiviados, invasión de roedores y depredadores originando pérdidas irreparables; pero absolutamente prevenibles.

En cuanto al estado del vertedero de Cañada Grande (“un vertedero controlado” y “no colapsado” y “sin clasificadores en su entorno” según el Sr. Orsi), solo daremos datos de la realidad a la que se enfrentan hoy las y los vecinos de la zona: contaminación del agua de pozo que usaban para consumo propio, animal y para riego de producción hortícola de la zona; los días de humedad casi no se puede respirar “el aire quema la nariz” - dicen, los y las niñas que concurren a la escuela los días de calor no pueden abrir las ventanas por el olor que proviene del basurero. La contaminación de las aguas subterráneas ha determinado que la OSE debiera recientemente decidir llevar agua potable, la cañería será costeada en parte por los vecinos, los mismos que perdieron sus fuentes de agua natural por la contaminación. Los productores han tenido que dejar de criar animales por los constantes ataques de depredadores y a los productores hortícolas les cuesta colocar sus productos (si aclaran la precedencia) por el miedo a la contaminación por riego. ¿Estas son las acciones sobre un territorio que se pretenden repetir o amortiguar con el nuevo Sitio de Disposición Final?

En 2016 la Intendencia de Canelones, mediante convenio con CURE/UDELAR, en el marco del Informe Ambiental Estratégico - Residuos Sólidos Canelones, hace una muy breve reseña sobre el tratamiento y disposición final de residuos sólidos y refiere que la nueva planta... “incluirá un paso previo al tratamiento final de residuos, donde se recuperarán materiales tales como plásticos, metales, vidrios, papel y cartón para ser procesados y vendidos a la industria recicladora ...” “...en la misma línea se promoverá la valorización energética de los residuos, Ío que implica una reducción de los gases de efecto invernadero emitidos...” (pág. 37) en los hechos nada de esto se concreta, dado que por los precios que se manejaban por tonelada, se le plantea a las empresas licitantes que reduzcan los costos. De esa forma se obtiene que las empresas ajusten precios y el proyecto queda sin planta de clasificación, planta recicladora, ni tratamiento complejo de lixiviados, ni valorización energética de los gases emitidos. (Tal como consta en el historial de la licitación y la definición del consorcio ganador Aborgama - Favelan - Ebital)

Actualmente en el mundo existe consenso sobre la necesidad de reducir los SDF de residuos, siendo considerada esta tecnología la última opción, en materia de gestión de residuos (CAF, 2018 Economía Circular e innovación tecnológica en residuos sólidos, oportunidades para América Latina, pág. 37). ¿Cómo se explica entonces una licitación por 22 años, con opción de ampliar a 30? Ha primado, sin dudas, el factor económico y no la necesidad del “cuidado y la defensa del ambiente” con los seres humanos como parte indisociable. El Estado tienen la necesidad de amortiguar la inversión y las empresas generar mas ganancias, es Ío único que puede explicarlo.

En cuanto a la transparencia del proceso, es verdad que gracias a la ley de acceso a la información pública (no a toda la información, pero si a gran parte de la misma), mediante solicitud de informes, los colectivos hemos podido acceder a mucha información, que quizás de otra manera seria imposible. No ha sido un proceso fácil, ni barato; hemos tenido que invertir tiempo y dinero para poder hacerlo. Hemos lamentado profundamente que no se respetara el art. 47 de la Constitución de la República que consagra el derecho humano a la participación ciudadana en Ío que refiere a la planificación, gestión, y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.

Por otro lado la empresa licitante es la que realiza el estudio de impacto ambiental, lo que es claramente un conflicto de intereses, pese a estar avalado por la Ley 16466.

El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa a través de “su consultora” ha sido cuestionado en varios puntos, lo mas importante, es que los expertos consultados consideran el suelo no apto para un emprendimiento de este tipo por tratarse de un basamento cristalino fragmentado, por el que podrá rápidamente pasar los lixiviados a las napas freáticas y aguas subterráneas frente a la falla de los mecanismos de contención. Situación muy probable ya que en todas partes del mundo existen experiencias al respecto, pues la mentada geo-membrana de 2 mm es pasible de roturas con materiales corto punzantes como vidrios, metales, tránsito de maquinaria y corrosión por los propios lixiviados. Un análisis de Facultad de Ciencias solicitado por los vecinos/as al decanato y respondido por calificados catedráticos de dicha facultad, asegura que los estudios realizados por la empresa no son suficientes para catalogar la “aptitud del suelo” para instalar allí un SDF. (estudio a disposición)

Nosotros también esperamos que prime la “rigurosidad técnica” y sobre todo, la “responsabilidad” para con el futuro del departamento y del país, ya que no creemos que ningún departamento necesite la solución de seguir enterrando basura pues es un paradigma obsoleto que nos condenara a sacrificar territorios, sus ecosistemas y su gente en pos de esconder los residuos.

Estamos seguros de que como sociedad nos merecemos una reflexión y una oportunidad como para recorrer el camino sustentable de reducir, reciclar, reutilizar; confiamos en que tengamos la madurez que hemos demostrado frente a otros problemas de salud pública, ya que en definitiva lo que hagamos con la basura, en lo que decidamos transformarla determinará la salud del ambiente y por ende la de los seres humanos que somos parte de él.

En cuanto a la necesidad de” desdeñar todo intento de política menor”, estamos absolutamente de acuerdo., lamentamos que este proceso se haya desarrollado en medio de una campaña política, donde muchas veces las acciones se miden en votos. Nada más lejos de nuestros intereses que inmiscuirnos en una puja electoral. Como colectivos, en esta coyuntura se ha intentado perjudicarnos, desde un principio se ha pretendido desvalorizar nuestra lucha. Pero estamos convencidos que defender “el ambiente” que nos contiene a todos y que sostendrá a las futuras generaciones, es defender la vida.

Hemos decidido, sin embargo contestar esta carta dirigida a la ciudadanía, porque somos parte de esta, y debemos ejercer nuestro derecho de expresión. Debemos hacerlo con la seriedad y urgencia que el tema exige.

El 23 de setiembre vence el plazo, solicitado por los colectivos, mediante un recurso administrativo jerárquico para poder revocar la resolución ministerial 327/2020. Por ese motivo estaremos el lunes 21 de setiembre a las 10 horas a solicitar al presidente de la República que use de su competencia para la revocación de la Resolución habilitando el mega emprendimiento.

Apelamos a la responsabilidad de quienes tienen el poder de decisión.

