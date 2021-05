Sotelo acusó a Cainfo de hacerle "una nueva campaña de enchastre"

El presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual (Secan), Gerardo Sotelo, acusó al Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de hacer una "campaña de enchastre" contra su gestión, luego de que la organización civil recordara una carta que envió el jerarca en abril de 2020 en la que entendían que Sotelo hacía un "uso abusivo del poder estatal".

El presidente del Secan respondió al informe de "Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión" elaborado por Cainfo este lunes. En ese informe se manifestó que el actual jerarca había hecho "uso abusivo del poder estatal" al enviar una carta, el 29 de abril de 2020, a los coordinadores de los servicios informativos de los medios públicos de radio y televisión donde anunciaba la decisión de someter la difusión de “todos los contenidos informativos y periodísticos” al escrutinio previo de un coordinador dependiente de la dirección, con la intención de “establecer principios y criterios profesionales e institucionales comunes".

En un hilo de Twitter, Sotelo manifestó que "tal vez por ignorancia" o "mala fe o en el deseo de operar", los integrantes de Cainfo volvían "con la patraña de los controles y del uso abusivo del Poder estatal" al recordar la carta en la de 2020. El objetivo de ese mensaje, recalcó Sotelo, era "garantizar a la sociedad" que los medios públicos no iban a ser usados en "beneficio personal o corporativo".

El actual jerarca dijo que continuará con los principios que son "servir al interés público; balancear opiniones; relevar todos los puntos de vista significativos e informar de modo imparcial". "Es esto lo que los mortifica porque deja expuestos su verdaderos objetivos", aseguró.

"Un año después del comunicado, podemos constatar que no hubo presiones sobre periodistas, no se montó un sistema de 'censura previa' y no existió una sola denuncia de presiones de ningún tipo. También podemos constatar que nuestra programación, staff y contenidos buscan deliberadamente ofrecer a la comunidad diversidad y respeto por todos los puntos de vista y sensibilidades. Pero como no podemos descartar que los dichos de Cainfo se deban a la ignorancia, digamos de nuevo que, en los medios públicos más respetados del mundo, existen controles mucho más severos, para evitar la tentación de que sean usados para servir intereses ajenos a sus cometidos", afirmó Sotelo.

Cainfo lanzó el pasado lunes el séptimo informe anual de "Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión", en el que se mostraba que durante el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 hubo 49 amenazas constatadas a la libertad de expresión