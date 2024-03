Staricco: resiliencia y transformación de una mujer y empresaria exitosa

Virginia Staricco lidera La Nave Cargo Postal, la empresa que tiene mayor cobertura a nivel país de agencia que llega todos los días a cada rincón del territorio. Además, está comenzando a brindar servicio de almacenaje y última milla a sus clientes y está próximo a inaugurar un centro de distribución de tres mil metros cuadrados. Es mamá de tres hijos que son su gran orgullo; de hecho, dos de ellos trabajan en La Nave y la más pequeña acompaña y realiza alguna tarea puntual los fines de semana. Es que el emprendedurismo es el aire que respiran desde que nacieron y el que su mamá, Virginia, les inculcó con su propio ejemplo.

Tiempos de transformación

El camino recorrido por Staricco estuvo lejos de ser sencillo. Emprendió “desde abajo”, fue adquiriendo experiencia, avanzando y recalculando cuando fue necesario hacerlo. Después de 15 años “de trabajar de sol a sol”, y por motivos personales, debió separarse de Mirtrans, la empresa que había construido y fue el comienzo de otra etapa que la empresaria resume en una sola palabra: resiliencia. “En esa transformación es donde hoy me siento realizada, porque todo este aprendizaje, dolor y sacrificio que pasé todos esos años hoy lo puedo volcar de forma diferente”, comentó. Su socio, Juan Scalise ha sido parte fundamental para Staricco en este proceso que le brindó “el perfil que faltaba, que era el orden, los procesos, y la parte profesional para darle el formato que te permite competir y ser sólidos”, agregó. Scalise también es un apoyo fundamental desde lo humano para la empresaria; “entiende que también soy madre y que necesito tiempo con mis hijos. Ese compañerismo tan necesario para la vida y para lo empresarial hace que las cosas sucedan y podamos avanzar. Entonces también es importante de quién te rodeás porque eso influye en cuánto la mujer pueda avanzar”, reflexionó.

La historia personal de Staricco y las experiencias vividas como mujer la hacen empatizar e identificarse con las historias de sus colaboradoras y otras mujeres. “Uno logra esa humanidad cuando de alguna manera vivió parte de lo que ellos viven; de cuando vienen a plantearte sus problemas económicos, su nivel de endeudamiento, sus problemas familiares. He pasado por muchas de las cosas que ellos pasan y de alguna manera puedo entenderlos desde otro lado. Eso no quita que sea firme y exigente con los procesos de profesionalismo porque es lo que hace a la empresa. Entonces creo que el vivir con ambos mundos y el tratar de llevar esa cultura humana pero que también se exija y que también se genere productividad, hace que realmente se genere un buen ambiente, donde acá se sientan cómodos, que se entiendan y que entiendan que depende de ellos el poder avanzar. A mí nadie me regaló nada y siempre tuve que trabajar mucho. Lo que sí valoro es las oportunidades y las puertas que en la vida se me abrieron. Yo trato de abrir puertas y depende de ellos el querer entrar y subir. Eso no quita que los entienda en el inicio, los acompañe en el proceso y después dependa de ellos”, contó. Staricco agregó: “hoy estoy parada frente a una transición que me ha dejado mucho aprendizaje desde lo humano y lo empresarial, que me permite trasladarlo a nuestros colaboradores y los proyectos desde un lado más humano. Destaco tener una mirada amplia de cómo llevar un negocio sabiendo lo que siente cada una de las personas y mujeres que hoy me rodean y ayudarlas a tener una oportunidad”.

Ser mujer en el mundo de la logística

Al emprender desde muy joven, Staricco cuenta con una amplia experiencia empresarial y humana. Pese a que el sector de la logística pueda estar asociado a un ambiente donde predominen los hombres, la empresaria reflexionó sobre su propia historia, las puertas y oportunidades que tuvo y cómo se para hoy la mujer frente a los desafíos laborales. “Al principio sentía que alguna puerta se me cerraba por ser mujer y después me di cuenta de que dependía de mí. Cuanto más firme y segura avanzaba, más rápido se me abría la puerta, era un tema de actitud. Creo que una actitud donde uno se pare firme y vaya por sus objetivos, quizás puede llevar más tiempo que a un hombre, pero llegás a los resultados. Hoy no puedo decirte que no me siento realizada, siento que realicé cada una de las cosas que quise y eso fue por no darme por vencida, por tener una actitud de avanzar, sin importarme si entendía que tenía lugar o no. También me enseñó la vida que querer es poder. No hay limites para eso. Ninguna discapacidad o el hecho de ser mujer, el hecho de no tener estudios como no tuve la suerte de tener yo, han sido obstáculos para llegar al objetivo que quise llegar. Hubiese llegado antes o con menos golpes, porque también en ese transcurso, me he golpeado muchas veces, me he equivocado muchas veces he tenido que retroceder para volver a empezar. Pero llegué que es lo que importa. Y tengo mucho más para seguir avanzando, soy una persona que se levanta todos los días con objetivos, es lo que me genera estar viva, pasión y alegría. Siento que hay una gran evolución, porque también la mujer tiene menos miedo de intentar entrar a un puesto de trabajo que antes se daba por sentado que eran para hombres. Hoy la mujer se planta a la par del hombre y el hombre respeta eso. Eso, poco a poco la sociedad lo está aceptando y la mujer también. Que puede ser madre, que puede ser empresaria, mujer y de alguna manera competir a la par. No se trata de ser hombre o mujer sino tener lo que se necesita para tener un lugar para desarrollarlo de forma profesional.

Crece desde el pie

La representación de mujeres en el grupo de colaboradores de La Nave es de 40%, se desempeñan en el área de ventas, administración, ayudantes de carga y algunas son choferes. Staricco afirma que en su empresa a las mujeres se le dan oportunidades en cualquiera de las áreas que quieran emprender. El centro de cuidados y educación “Crece desde el pie” surgió por impulso de Staricco cuando aún formaba parte de Mirtrans y de una necesidad que ella sentía muy cercana. “Fue la misma necesidad que tuvo mi madre por la cual no tuvo la oportunidad de emprender en lo que ella quiso y lo mismo me pasó a mí que fui madre con 24 años. Tenía muchas ganas de emprender y tenía que buscar una solución con la mente en paz sabiendo que mis hijos iban a estar bien”.

Ubicado en Barros Blancos, el centro atiende a hijos e hijas de colaboradores Mirtrans y algunos de La Nave que formaban parte de Mirtrans antes de la separación de las empresas del grupo. “Crece desde el pie” tiene un fuerte énfasis en la primera infancia y está abierto también a la comunidad donde se ubica. La empresaria cuenta que sentía que cada vez que le hacía propuestas a las mujeres que trabajan en su empresa se encontraba con la falta de una red de cuidados como impedimento para que las aceptaran. El centro permite que los cuidados de sus hijos estén cubiertos “en el horario extenso que tiene la logística y que puedan hacer cursos o animarse a estar en otras áreas”, indicó Staricco. “Mi mayor deseo es seguir dando oportunidad a las personas. A veces siento que Uruguay necesita esa inyección de energía y ver las cosas de otro lado más positivo, no ver todo negro y que no se puede avanzar. Yo puedo ser el ejemplo de que eso no es así y que realmente uno puede avanzar y cambiar la vida. Empieza por cambiar uno mismo para luego cambiar el entorno en el que vivimos”, reflexionó. La empresaria comentó que como madre durante mucho tiempo se sintió culpable por emprender y no estar presente en algunas etapas del crecimiento de sus hijos. Sin embargo, hoy son sus propios hijos quienes la reconocen como referente femenino y masculino. “Eso me llena de orgullo. Siento que todo ese camino que recorrí no fue en vano, que les di amor y si bien no pude estar tan presente como hubiese querido, sí tuvieron el ejemplo de una madre emprendedora que los motivó a seguir ese camino”, concluyó.