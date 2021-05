Streamer español felicita al jubilado uruguayo por su récord: "No hay edad para esto"

Ibai es un español de 26 años y uno de los streamers más populares de habla hispana. Ha jugado y entrevistado al futbolista argentino Sergio Agüero y a otros íconos del fútbol mundial como Gerard Piqué o Paulo Dybala. Además, es relator de videojuegos y Posee 6,1 millón de seguidores.

Robertson Escuotto, más conocido como Tellier50, es el streamer más popular de Uruguay en Twitch. Tiene 70 años, más de 392 mil seguidores y recientemente batió un récord personal: estuvo 24 horas frente a la pantalla transmitiendo en vivo para sus seguidores.

Estos desafíos que suelen hacer los creadores de contenido captan el interés de sus fanáticos que, en general, se ponen al hombro la prueba y le brindan aliento en el chat de la transmisión.

Tras lograr la prueba que se había establecido, a Tellier50 le llegaron decenas de mensajes de apoyo y felicitaciones. Entre ellos de Ibai: "Es una jodida leyenda. No hay edad para esto. Yo luego hago un 24 horas y peleo más de 200 veces para no dormirme en la silla, me siento humillado", escribió en su cuenta de Twitter.

Es una jodida leyenda. No hay edad para esto. Yo luego hago un 24 horas y peleo más de 200 veces para no dormirme en la silla, me siento humillado. https://t.co/oiZ3Zkg8m0 — Ibai (@IbaiLlanos) May 25, 2021

Escuotto agradeció el mensaje: "Vamos arriba, Ibai, vos podés".