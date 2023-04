Su perro la salvó de morir atropellada por un conductor borracho: la historia de Milagros, la uruguaya ciega que estudia en Harvard

Milagros Costabel, la joven uruguaya ciega que ganó una beca en 2020 para estudiar en Harvard, contó cómo su perro Indio la salvó de que la atropellara un conductor alcoholizado.

"En ese segundo pasó de todo: La gente corría para salvarse, y nadie se acercó para sacarme del peligro. Indio, que de todas las decisiones que podía haber tomado pensó por ambos y en lugar de salir corriendo para cualquier lugar me sacó de ahí y se aseguró que no me moviese", escribió la joven oriunda de Colonia en su cuenta de Twitter.

Costabel narró todo el hecho en un hilo de la red social.

"El otro día estábamos yendo al trabajo. Es una ruta súper mundana que hacemos varias veces a la semana, ya prácticamente sin pensar, porque a penas son 4 cuadras y poquito y realmente ya está en nuestra rutina como algo de todos los días", empezó.

"Íbamos a hacer el último cruce que, aunque complicado, no es muy peligroso porque tiene semáforo sonoro y suele haber gente yendo al mismo tiempo. Para que se hagan una idea, un perro guía no decide cuando cruzar, pero puede negarse a hacerlo si piensa que no es seguro", continuó la joven que estudia ciencia política en la prestigiosa universidad del estado de Massachusetts.

"Cuando empezamos a cruzar teníamos el paso habilitado, y había gente caminando al mismo tiempo. De repente escucho gritos- de esos que te hacen sentir la desesperación y el terror- y los que cruzaban conmigo salieron corriendo cual estampida en todas direcciones".

"Yo no entendía que pasaba, porque la gente también gritaba en la vereda y todo fue tan rápido que no tuve tiempo de nada", escribió en Twitter Costabel. "Cuando intentaba entender, Indio dio la vuelta con una fuerza que nunca había sentido, me llevó al cordón en donde estábamos y se sentó en frente de mí", narró la estudiante, oriunda de Colonia.

Costabel explicó que "un señor (borracho, creo) había doblado, ignorando el semáforo y yendo directamente" hacia las personas que estaban cruzando. "La policía pudo detenerlo después, pero alguien que nos vio me dijo que de Indio no haber hecho lo que hizo en ese segundo, mi historia sería otra", dijo la joven. Según ella, "nada le impedía a Indio cumplir con sus instintos y salir corriendo siguiendo a los demás, metiéndose en el caos" y dejándola sola a ella. "Pero no lo hizo. Y aún después de esa experiencia, me guio al trabajo como si hacerlo fuese lo mejor del mundo", aseguró Costabel.