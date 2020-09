Suárez se despidió del Barça: "Aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos"

Luis Suárez se despidió este jueves de Barcelona con una conferencia de prensa en la que se mostró emocionado. Allí dijo que no había preparado nada para decir porque todo había sido "muy imprevisto" pero que estará "eternamente agradecido" por las oportunidades que le dio el Barça a pesar de haber cometido "un tremendo error" antes de llegar al club, tras su polémica salida del Mundial de Brasil 2014.

“Se termina una etapa de la que estoy muy orgulloso. Me llevo amigos y eso me deja feliz. Aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos”, dijo Suárez en la sala de prensa del Camp Nou.

"Mi familia ha disfrutado muchísimo lo bueno y en lo malo me han bancado mucho más porque saben el sufrimiento que vivimos, pero me quedo con lo lindo que vivimos. Levantar títulos, marcar, jugar al lado de grandes jugadores, jugar al lado del mejor jugador de la historia. Agradecer el apoyo de la afición que me animó hasta el último día. Y agradecer al staff que trabaja día a día con nosotros", dijo Suárez.

Además, señaló el cariño que tiene al equipo. "Los culé saben que siempre van a tener un culé más, esté donde esté", remarcó.

"Llegar acá y jugar en el Barça es un sueño hecho realidad, llegar a los números que llegué, no me lo imaginaba", aseguró Suárez, en un pequeño acto de despedida en el que estuvo junto al presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

"En el Barcelona tienes que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabes cuántos años puedes durar, así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre rendir de la mejor manera posible", añadió el delantero uruguayo, que abandona el club tras seis temporadas.

"Me tengo que ir orgulloso de entrar en la historia del de este club, ser tercer máximo goleador e irme de la forma que me voy", aseguró el que ya es una leyenda azulgrana y al que le costó empezar a hablar mientras luchaba por aguantar las lágrimas.

Bronca por las filtraciones

Suárez también manifestó su malestar por las filtraciones que hubo en medio de las tratativas para su salida. "Fue un mes de locos, de decir muchas cosas que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas de manera indigna. Tenemos que intentar estar alejados de todo", expresó.

"Lo que tengo que hacer es cambiar el chip e iniciar una nueva etapa y estar agradecido a Barcelona. Nada de reproches. Hoy es mi despedida, no le daré el gusto a nadie. Quiero irme por los números que hice y por la historia que dejé. Cada jugador tiene su momento. Si el club y el jugador piensan que hasta aquí llegó, hay que aceptarlo. Y si es el jugador el que quiere irse, también. Cuesta, es difícil, son momentos raros y uno tiene familia. Hay que aceptarlo. Son cosas que pasan en el fútbol", agregó.

El salteño también se refirió a la llegada de Ronald Koeman, el nuevo técnico de los catalanes, quien no lo tuvo en sus planes para la nueva temporada, lo que terminó forzando su salida. "Puedo aceptar lo que me dijo el entrenador. La llamada me la esperaba porque no soy ajeno a todo lo que se dice en los medios. De momento tenía contrato y entrené. Dije que me respetaran para poder buscar una solución, y no hubo problema para que siguiera entrenando", señaló.

"Es obvio que me siento capacitado para seguir compitiendo en La Liga, y más con ese último año", agregó. "Me voy de la forma que me voy. Me voy a seguir compitiendo, con una nueva ilusión. Hay veces que uno por más que tenga contrato, el jugador y el club necesita cambios. En este caso era que el entrenador no contaba conmigo. Cumplí las expectativas de lo que es ser un delantero en el Barcelona".

Subido al podio de los goleadores históricos del Barcelona con 198 goles, sólo por detrás de César Rodríguez (232) y el inalcanzable Leo Messi (634), Suárez se marcha a un competidor directo del club catalán como es Atlético de Madrid.

"El Atlético de Madrid y el FC Barcelona han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Luis Suárez, condicionado al correspondiente reconocimiento médico y al acuerdo y formalización posterior del nuevo contrato del delantero uruguayo con nuestra entidad". Con estas breves líneas, a la hora 19.10 de Uruguay, Atlético de Madrid informó a través de su página web al Pistolero como nuevo refuerzo del club para la temporada 2020-2021.

"Cuando el Barça me comunica que no cuenta conmigo, hubo muchas llamadas, pero me sentía capacitado para ir a un equipo que podamos competir de igual a igual con dos grandes equipos como son el Barcelona y el Real Madrid, no tenía ninguna duda", explicó el 'Pistolero'.

"Voy con muchísimas ganas, con muchísima ilusión porque me atrae mucho este nuevo desafío", aseguró Suárez, que todavía no se ha parado a pensar mucho en lo que supondrá volver a enfrentarse al Barça en noviembre, en la 10ª jornada liguera.

"Obviamente, que son especiales (estos partidos) cuando te enfrentas a tu exequipo, a amigos, a compañeros que te conocen y que tu conoces. Trataremos de hacer cada uno lo mejor para nuestro equipo y será algo lindo", agregó, al ser consultado sobre cómo sería enfrentarse a su amigo y ahora excompañero Lionel Messi.

"Con Leo nos conocemos bastante, sabemos lo que pensamos y somos bastante grandes como para estar dándonos consejos", dijo al hablar sobre su amistad con Messi. "Todo el mundo sabe la relación que tenemos. Cuando uno llega te dicen cuidado con Leo que es delantero, después de muchos años decían que se llevaba mal con uno y con otro. No diré quién. En mi caso, me tengo que ir orgulloso".

Rumbo a Madrid

Suárez tiene que viajar a Madrid para pasar el reconocimiento médico, firmar su contrato e incorporarse a su nuevo equipo, después que Atlético y Barça hicieran oficial su fichaje la pasada medianoche.

Tras un martes de arduas negociaciones, el miércoles fue un día de despedida para Suárez en Barcelona. Y desde este jueves comenzará su vida con nuevos colores y ciudad. De Cataluña a la capital Madrid.

"Luis Suárez ha abandonado este miércoles la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí llorando", informó el diario deportivo Sport, en el que se agrega que el atacante retiró todos sus objetos personales del vestuario y saludó a sus compañeros más cercanos en los últimos años.