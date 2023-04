Sube el precio de las visas para viajar a Estados Unidos: ¿cuánto saldrán?

Las visas de no inmigrantes, entre las que se encuentran las de turistas y de negocios, cambiarán su valor a partir del próximo 30 de mayo, según anunció el Departamento de Estados de Estados Unidos.

"El Departamento utiliza una metodología de Costos Basados en Actividades (ABC) para calcular, anualmente, el costo de brindar servicios consulares, incluidos los servicios de visa", indicaron desde el organismo en un comunicado. El argumento del gobierno es que esos precios no se actualizaban desde hace una década aproximadamente.

Las nuevas tarifas

En el caso de la visa de negocio o turismo (B1/B2/BCC), estudiante e intercambio (F, M y J) la tarifa pasó de costar US$ 160 a US$185.

Para la visa de no inmigrante para trabajadores temporales (H, L, O, P, Q y R) la tarifa aumentó de US$ 190 a US$ 205.

Al mismo tiempo, la visa para comerciante, inversionista y solicitantes de tratados (E) tuvo un fuerte aumento y pasó de US$ 205 a US$ 315.

¿Cómo obtener la visa desde Uruguay?

Quienes deseen ingresar a Estados Unidos deberán tramitar la visa correspondiente en la embajada de Estados Unidos en Uruguay y seguir los pasos que indica el organismo.

Los puntos que determina la embajada hoy en día son: seleccionar la categoría de la visa elegida, completar el formulario DS-160, registrarse en la página web del Servicio de Visas de los Estados Unidos, pagar la tarifa de la visa (puede hacerse con tarjetas visa, mastercard o en Abitab), programar la entrevista, elegir un local de DHL donde se retire la visa, asistir a la entrevista con los documentos requeridos y retirar su pasaporte visado una vez que se le notifique la aprobación de la visa.