Susana Giménez: Cómo será su regreso a la televisión

Susana Giménez volverá a la televisión argentina y ahora confirmó detalles de cómo será su regreso. Radicada en Uruguay desde hace tres años, en una entrevista confirmó cómo volverá a la televisión.

Susana estuvo en el país para asistir al cierre de año de una marca de moda, en un evento que se celebró en el Campo Argentino de Polo. Allí, abordada por las cámaras de LAM, contó su proyecto: “Ahora tengo que hacer teatro en Uruguay, dos meses creo. Y después veremos, porque tengo mi contrato en la tele, pero empiezo en junio, julio. Depende de muchas cosas”.

Susana confirmó que será su tradicional formato: “El programa histórico. Está muy rara la tele pero tengo que dar premios y cosas”.

“Voy a hacer mi programa en televisión. El clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mi. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una super estrella que venga de visita, un musical”, agregó.

Lo que también confirmó es que ya no tendrá su clásico segmento de humor: “El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi, que sin él y sin Sofovich que lo escriba no tiene sentido. He probado pero no. Y Antonio (Antonio Gasalla), además. Yo pienso en todo eso y digo Dios mío. A veces a la noche agarro la computadora y me pongo a ver los sketches que hacía con Antonio, la conversación, yo le hacía la segunda y él tenía esa gracia, ese talento”.

Hola, Susana comenzó a emitirse en 1987 y se despidió en 2017, justo en su 30° temporada, con una fiesta en el Gran Rex. 2023 será el año del regreso.