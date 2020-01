Susana Giménez y su comentario sobre la pobreza: "Fue desafortunado"

Ha sido un verano movido para Susana Giménez: el intento de venta de su chacra en José Ignacio, la pelea de su hija y su nieta que terminó en la Justicia, una meditación por los incendios en Australia, y a eso se suman sus polémicas declaraciones sobre la pobreza en Argentina, que realizó en Punta del Este a comienzos de la semana pasada. "Si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo", lanzó la diva televisiva y desató un debate entre quienes la vapulearon por considerarla insensible, y otros que la defendieron, argumentando que su razonamiento era el de fomentar la cultura del trabajo.

En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos. Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) January 14, 2020

Esa discusión llevó a Giménez a realizar un movimiento poco habitual: publicar un comunicado en sus redes sociales en el que busca aclarar sus dichos y su mensaje, a la vez que pide disculpas por la forma y el contexto en el que habló sobre ese tema. Al principio aclara que hasta ahora se mantuvo en silencio porque no creyó que su mensaje podía ser malinterpretado, pero finalmente se sintió motivada a dar una explicación. "Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, AMO MI PAÍS Y ME DUELEN TREMENDAMENTE EL HAMBRE Y LA POBREZA", escribió la conductora (las mayúsculas son suyas).

"Sé que sería menos conflictivo para mí no hacer públicas mis opiniones, pero hace años que tanto el público como la prensa saben que siempre digo la verdad de lo que pienso y, aunque pueda traerme problemas, lo considero un valor", agrega Giménez en el comunicado, antes de profundizar en su frase sobre la pobreza. "Primero he de decir que fue desafortunado responder en un evento totalmente fuera de contexto sobre un tema tan sensible. No era el momento ni el lugar. Pero sostengo la idea que quise trasmitir", escribió.

En el posteo, Giménez dice: "Estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta y comienzan con la educación y un Estado que deje de ignorar el problema. Tengo amistad con un argentino que trabaja hace años en las Naciones Unidas, él me ha contado cómo lograron mejorar la calidad de vida de los más necesitados enseñándoles a organizarse de otra forma, poblando zonas rurales, buscando la forma de generar sus propios recursos…". Ofreció además sus disculpas a todos quienes se puedan haber sentido ofendidos por sus dichos.