Tabárez: "Hay que saber perder, pero no vengo a dar explicaciones"

Enviado a Salvador de Bahía, Brasil

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez habló en la conferencia de prensa luego del empate ante Perú y que perdió en la definición por penales quedando por el camino en esta Copa América de Brasil 2019.

Admitió que este resultado fue una "desilusión grande" y "hay que saber perder".

"Nos causa una desilusión grande, vinimos a ganar la Copa y bueno, hay que saber perder", explicó Tabárez al inicio de la conferencia en el Estadio Fonte Nova.

Tabárez agregó: "No tengo queja ni objeción a lo que logró Perú y no conseguimos lograrlo nosotros".

El DT celeste explicó que "hubo ineficiencia y goles errados". "Fallamos en un aspecto: en los fuera de juego, cometimos siete posiciones adelantadas, tres de ellas terminaron en gol. No hay excusa”.

A su vez, se molestó cuando se le preguntó si no encontraba alguna otra causa por la cual la selección había quedado eliminada de una nueva Copa América.

"No vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie. No vengo a justificar las cosas. Si interpretó eso, se equivocó feo. Dije que equivocamos procedimientos, no estoy como el periodismo de resultados. Somos los mismos que ganamos y de esta vamos a intentar salir", indicó.

En tanto, añadió que "el rival vino con plan, como vinimos nosotros y por momento lo impusimos, pero no se pudo ganar. El rival no nos sobrepasó en el juego, nosotros nos impusimos y no se pudo ganar. Tengo claro que no hay invictos en el fútbol, sino sería aburrido esto, y tampoco hay equipos que pierdan siempre".

"Para mí, fue peor la Copa Centenario en la que no pasamos la primera fase. En Rusia fuimos quintos en el Mundial. Nos se pueden comparar cosas.Todas las derrotas duelen. Siempre hemos tenido dificultades, nunca fuimos favoritos, a mí no me gusta eso. Hoy el trato de la pelota del mediocampo hacia adelante fue muy bueno, que no concretamos sí. Cuando digo periodismo de resultados, es que perdemos y no sirve nada. No tienen ni la más mínima información comparada con la que tenemos nosotros", sostuvo el DT celeste.

Consultado sobre qué se lleva de positivo de esta Copa América de cara a las futuras Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, dijo: "Voy a tener mucho tiempo para pensar eso. Ya dije que no vengo a dar explicaciones. Quería llevarme el resultado, no quiero decir hice esto bien o esto mal porque no cabe en una conferencia de prensa".