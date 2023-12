Suárez sobre el proceso de Bielsa: "Me encantaría estar en esta selección con seis años menos"

Luis Suárez dijo que la selección uruguaya tiene "herramientas para ser campeón del mundo y de América" y aseguró que le hubiese gustado ser parte del proceso del técnico argentino Marcelo Bielsa con "cinco o seis años menos".

En entrevista con el programa Minuto 1 (Radio Carve), a Suárez le preguntaron si Uruguay tenía chances de ser campeón del mundo. "La selección tiene muchas herramientas para ser campeón del mundo y América. Tiene plantel y un técnico que sabe lo que quiere. Me encantaría estar en esta selección con cinco o seis años menos", respondió el futbolista, que ayer jugó su último partido con Gremio.

Suárez también reconoció que pensó en un momento que su ciclo con la selección era un "capítulo cerrado" cuando no fue convocado a la doble fecha de setiembre, momento en el que venía de "unos meses buenos", y que por ello la convocatoria para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas lo tomó "por sorpresa".

"Lo disfruté como cuando me citaron con 19 años la primera vez. Una felicidad, un nerviosismo... No me lo esperaba. Viví toda esa estadía disfrutándola en el día a día. Volver ahí fue algo increíble", expresó.

Bielsa, las críticas y la "admiración" por Darwin Núñez

El delantero de 36 años fue crítico con aquellos que pensaron que su ciclo con Uruguay estaba terminado por su edad. Pidió "un poquito de respeto" y declaró que es importante "ver la actualidad". Incluso recordó que en esos momentos, en los que no era convocado, se preguntaba: "¿Cómo van a estar hablando así de un jugador que está vigente en Brasil?".

De todas formas, indicó que es "consciente" de que Bielsa apunta a una renovación, y dijo que si ese proceso hubiese llevado a que no convocara a más jugadores de su generación hubiera sido "el primero en dar un paso al costado", pero "como nunca se dijo eso uno tiene esperanza".

"De la forma que él juega, yo no le puedo jugar los 90 minutos y él lo sabe, no me lo tiene que venir a decir", detalló Suárez, a quien le hubiera "gustado" que el entrenador argentino lo llamara al asumir, pero luego en su última convocatoria se dio cuenta que el técnico "no necesitaba tener una charla vía Zoom para explicarte cosas".

Además, el exfutbolista del Liverpool valoró el presente de Darwin Núñez, y puntualizó que ser su suplente en esta selección es entender su "momento" en la actualidad. "Yo como admirador del fútbol lo tengo que aplaudir. Lo vi contra Argentina (en la victoria por 2 a 0 por Eliminatorias) y sentí admiración".

El "legado" de Tabárez y el partido de la selección que volvería a jugar

A Suárez le consultaron sobre el pensamiento de parte de la población de que "con (Óscar) Tabárez se perdieron 15 años" en la selección. Para el delantero esas personas "le están errando" porque "el 'Maestro' cambió muchísimas cosas en estos años".

"Hoy en día la selección es la selección del pueblo, de la familia. No llenábamos el estadio", recordó el goleador histórico de Uruguay.

Además, remarcó que muchos de los jugadores que están hoy en día en el conjunto uruguayo "hicieron todo el proceso de juveniles" con Tabárez como técnico principal del proceso.

"Te puede ir bien o te puede ir mal, te pueden no salir las cosas que te pide el técnico. Dejó un legado muy grande, que el 'Tornado' (Diego Alonso) remarcaba y Bielsa lo sigue remarcando hoy en día", sentenció.

Por otra parte, el jugador fue consultado sobre un partido de su carrera que jugaría de nuevo. "El partido que yo volvería sería el de Italia, y no mandarme la cagada que me mandé", fue la respuesta de Suárez, en referencia a la victoria por 1-0 contra ese seleccionado en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, cuando mordió al defensor italiano Giorgio Chiellini y fue expulsado del torneo.

"Fue una espina muy grande, muy dolorosa para mí, me quedó marcado", lamentó.