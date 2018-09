Tabárez nunca estuvo tanto tiempo sin firmar con la selección; lleva 76 días

Desde 2006, cuando entre el 19 de noviembre del año anterior y el 6 marzo Uruguay estuvo sin entrenador, la selección no atravesaba la incertidumbre de estos días, sin entrenador. El hecho llama la atención pese a la crisis institucional que sufre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), intervenida por FIFA.

De aquella salida de Jorge Fossati (tras perder el repechaje con Australia) a la asunción de Óscar Washington Tabárez, transcurrieron 107 días.

Hoy se cumplen 76 sin técnico en la selección, con la expectativa que la conferencia de prensa que convocó la AUF para esta tarde trascienda el hecho de informar sobre el llamado abierto para adquirir los derechos de televisación de los partidos amistosos de la celeste en noviembre.

¿Y si anuncian la extensión del vínculo con Tabárez? Los integrantes del cuerpo interventor se mantuvieron herméticos tras consultas realizadas por Referí y no brindaron información en torno a la situación de Tabárez. No obstante, antes del domingo deben tomar una determinación: si Tabárez no dirige los partidos en Asia, tendrán que designar a Fabián Coito para la gira de octubre, en la que la selección jugará ante Corea del Sur y Japón.

Hay una realidad con la que Tabárez se topó siempre. El tiempo de renovación de su vínculo con la AUF coincide con la elección de autoridades. Entonces, como los que están se van, no quieren asumir el compromiso de firmar algo que tendrán que pagar los que vienen. Y, además, Tabárez no quiere cerrar con dirigentes que no estarán en el siguiente período.

Además, en este caso se adosó la intervención de la AUF, que enlenteció los trámites que habían avanzado Wilmar Valdez, primero, y Edgard Welker, posteriormente.

En medio de todo esto. Pedro Bordaberry, el presidente de la comisión interventora, intenta zurcir. El entrenador y el proyecto de selecciones cuenta con su repaldo (FIFA le dio libertades para resolver lo que considere adecuado), pero los cuestionamientos de algunos clubes por el costo de la selección frenaron la movida para reestablecer lo mejor que tiene la AUF, su proyecto de selecciones, que sigue contando sus días con el cargo de técnico vacante.

2010

Primera renovación

Edad

63

Último partido

El 10 de julio de 2010 jugó el último partido ante Alemania por la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Firmó renovación

El viernes 10 de setiembre de 2010 el técnico Tabárez firmó la renovación de su contrato y expresó: “Además de una opción profesional fue una opción de vida”.

Días sin contrato

61

En el primer amistoso en que se encontró con el plantel el técnico Tabárez le dijo a sus dirigidos en la charla previa: “La semilla del fracaso crece con facilidad en el campo del éxito. Es muy claro que debemos cuidar todo lo que hagamos porque ahora se nos mira con otros ojos”.

Estado de situación

Elecciones

En el técnico tuvo que esperar por la reelección de Sebastián Bauzá para extender su contrato.

El salario

Uno de los problemas a resolver por parte del cuerpo de neutrales era el referido al salario de Tabárez. El técnico pretendía percibir más dinero.

Así lo vivió

El 12 de marzo de 2010, Tabárez declaró en Derechos Exclusivos: “Tenemos que salir de eso de que las decisiones importantes en el fútbol no pueden estar limitadas por el plazo de ejercicio de las personas; sería lo mismo pensar que en el último año de un gobierno no se puede hacer nada porque el presidente y los ministros se van a ir, tiene que haber una continuidad y eso todavía no lo hemos logrado demasiado en el fútbol”.

Cuántos Partidos se perdió

Un partido

En medio de las negociaciones con la AUF para la renovación de su contrato por cuatro años se jugó un amistoso con Angola el 11 de agosto de 2010.

¿Quién fue el DT?

La AUF intentó convencer a Tabárez para que fuera con un contrato especial al amistoso con Angola. Aspiraban a hacerle un contrato especial pero Tabárez desactivo la idea diciendo que no.

Ante esta situación el Ejecutivo que presidía Bauzá tomó el camino más cercano que era recurrir a un entrenador con contrato con la AUF. En consecuencia se le encomendó la tarea a Juan Verzeri de forma interina. El citado profesional era el técnico de la selección Sub 20. A la hora de las citaciones respetó el criterio mantenido por Tabárez.

¿Qué ganó con el nuevo contrato?

Salario

Tabárez renovó su contrato con la AUF hasta el Mundial de 2014 percibiendo todo el cuerpo técnico US$ 100 mil mensuales. Se acordó que cobrara los mismos premios que tenía en la Copa América, por clasificar al Mundial y según la ubicación en el mismo.

Infraestructura

Uno de los aspectos en los que puso especial atención el entrenador de la selección nacional fue el referido a la infraestructura del Complejo Celeste. Con mucho ingenio y escasos recursos económicos, se fue recurriendo a distintos espónsores, además de fondos de la FIFA, para transformar el lugar de concentración de la selección nacional. Se modificó el comedor, se arreglaron las canchas, se planificó una cancha de césped sintético. El Complejo comenzó a formar parte de la identidad de la selección.

2014

Segunda renovación

Edad

67

Último partido

El 28 de julio de 2014 jugó el último partido ante Colombia por los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

Firmó renovación

El 3 de octubre de 2014 el entrenador extendió por cuatro años su contrato con la AUF. Comenzaba un proceso de renovación del plantel.

Días sin contrato

67 (acordó su continuidad a los 36 días pero recién se firmó en octubre por sus problemas de salud que lo obligaron a una intervención quirúrgica).

Estado de situación

Elecciones

En 2014 se volvió a plantear la problemática de la renovación del acuerdo del técnico. El presidente de la AUF, Wilmar Valdez quería saber definitivamente si seguiría a cargo de la AUF por los siguientes 4 años.

El salario

Desde el punto de vista económico el contrato era similar y los premios eran por objetivos, esto es que si Uruguay no clasificaba al Mundial o no terminaba entre los cuatro primeros de la Copa América el técnico no percibía premios.

Contratiempo

Con el paso del tiempo la renovación del acuerdo chocó con otra realidad que fue el estado de salud de Tabárez. La fecha coincidió con una intervención quirúrgica a la que fue sometido el conductor de la celeste lo que demoró más la firma del acuerdo.

¿Cuántos Partidos se perdió?

Dos partidos

El técnico aceptó armar la lista de convocados para los amistosos que disputó la celeste los días 5 y 8 de setiembre ante Japón y Corea.

¿Quién fue el DT?

Debido a la intervención a la que fue sometido, se habló con los colaboradores de Tabárez a los que se les pidió que se hicieran cargo del equipo.

En consecuencia, Celso Otero y Mario Rebollo se hicieran cargo del equipo en los amistosos de Japón y Corea.

El acuerdo con el Maestro por cuatro años más se demoró más de la cuenta debido al cambio de autoridades en la AUF y la posterior intervención quirúrgica del entrenador.

Qué ganó con el nuevo contrato

Salario

Tabárez renovó su contrato con la AUF hasta el Mundial de 2018 y desde el punto de vista económico el contrato era similar y los premios eran por objetivos: si Uruguay no clasificaba o no terminaba entre los cuatro primeros de la Copa América no percibibía premios.

Renovación

El segundo proceso fue el de la renovación. Se fueron jugadores de enorme peso como el capitán Diego Lugano y el mejor jugador del Mundial de 2010, Diego Forlán. “Por razones del paso del tiempo tiene que haber una renovación; en estos cuatro años hay que ver cómo aumentamos el número de futbolistas disponibles para la selección. Este es el momento para dar esas oportunidades, priorizar la llegada de esos futbolistas sobre otros que no tenemos dudas de que son importantes y que en este momento no son convocados porque no son prioridad”.

2018

Tercera

renovación

Edad

71

Último partido

El 6 de julio de 2018 jugó el último partido ante Francia por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.

Pendiente la renovación

La renovación del contrato de Tabárez es uno de los temas que piensa abordar a la brevedad la comisión normalizadora designada por FIFA.

Días sin contrato

76 (hoy)

Tabárez se llamó a silencio. “En ninguna federación es el entrenador quien decide quién es el entrenador. A mí hoy se me terminó el contrato y no voy a hablar del tema porque no me corresponde a mí. Las organizaciones están ahí para el que las quiera ver. Nunca me gustó hacer lobby ni nada por el estilo”, declaró en su última conferencia de prensa en Rusia.

Estado de situación

Elecciones

Cuando estaba todo encaminado para que Tabárez renovara el contrato con Wilmar Valdez, el presidente se bajó de las elecciones. Y se llegó a una intervención de la FIFA que demoró el acuerdo.

El salario

Desde el punto de vista económico el expresidente Edgard Welker, adelantó camino y dejó prácticamente encaminada la extensión del contrato.

Contratiempo

El vacío de poder llevó a FIFA a intervenir la Asociación y Tabárez volvió a quedar en medio de una situación política extraña. Existe unanimidad en cuanto a la continuidad del Maestro. De acuerdo a los datos recabados por Referí, la firma o no del nuevo contrato se debe resolver en cuestión de días y el tema lo asumiría la comisión normalizadora.

¿Cuántos Partidos se perdió?

Un partido

Por no tener contrato, el técnico se perdió el amistoso con México. A diferencia de lo ocurrido en 2014, no armó la lista de convocados.

¿Quién fue el DT?

Como pasó después del Mundial de 2010, la AUF recurrió a los servicios del técnico de la selección Sub 20 Fabián Coito.

El entrenador interino siguió el criterio de Tabárez a la hora de elaborar la lista de convocados para el amistoso con México.

En el futuro están pactados amistosos con Corea y Japón para el mes de octubre. El fin de semana se debe presentar la lista de jugadores reservados del exterior. Coito está en Catar con la Sub 20. La comisión interventora aún no informó quién elaborará la lista.

¿Qué gana con el nuevo contrato?

Salario

Se desconocen las cifras del acuerdo, pero Edgard Welker reveló que no era un contrato caro para el nivel del técnico.

La nueva tarea

Entre los temas que se dialogaron entre Tabárez y Welker, el técnico solicitó la incorporación de un asistente social al cuerpo técnico para tener conocimiento de la realidad de los jóvenes que van a las selecciones juveniles. Entre las nuevas tareas se acordó que el técnico recorra el interior brindando charlas que ayuden a la formación de los jóvenes. La idea es que Tabárez arme una agenda y asista a cada departamento para brindar su experiencia y ayudar en la formación de los jóvenes valores. El DT trasmitirá sus vivencias a técnicos y gerentes deportivos.