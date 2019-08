Tabárez recomendó la contratación de Ferreyra para la sub 20 hasta 2021

El coordinador de selecciones de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, recomendó a los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) la continuidad de Gustavo Ferreyra como entrenador de la selección sub 20 durante el próximo ciclo de esta selección, que culminará en el año 2021.

En una reunión que celebraron el técnico con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y los integrantes de la comisión de selección del cuerpo de neutrales, Matías Pérez y Jorge Casales, Tabárez expresó a los dirigentes que entendía conveniente la continuidad de Ferreyra por otros dos años.

Su vínculo se extiende en un principio hasta el Sudamericano de 2021. En caso de clasificar al Mundial, será hasta ese torneo.

Diego Battiste

De esta forma, Tabárez le da continuidad al proceso de juveniles. Ferreyra fue asistente de Fabián Coito desde 2009 y tras la salida del entrenador, que pasó a dirigir a la selección de Honduras en febrero de este año, asumió como nuevo director técnico de la sub 20.

Su primera y única actividad con la sub 20 fue el Mundial de Polonia, en el que Uruguay fue eliminado en octavos de final.

También Ferreyra estuvo al frente de la selección que fue cuarta en los Juegos Panamericanos, en donde defendía el Oro de Toronto 2015, pero dirigió un equipo que no pudo seguir los estándares establecidos para las selecciones nacionales, porque tenía una base de la sub 20 mundialista de este año, se reforzó con jugadores sub 22 y mayores, pero solo tuvo seis entrenamientos de preparación previo al viaje a Lima.

Tabárez define estrategia para el Preolímpico

Desde la AUF explicaron a Referí que esta fue la primera vez que hablaron con el técnico sobre el tema Ferreyra, y que no definieron si será el técnico de la selección que jugará el preolímpico de enero.

Tabárez y su grupo de trabajo analizará en estos días, antes de la próxima reunión que mantendrán con los dirigentes en una semana, de qué forma afrontará Uruguay el preolímpico de Colombia, que clasificará a dos países a los Juegos de Tokio 2020.

Es la primera vez en el proceso de Tabárez, que regresó a la AUF en 2006, que se incluye este torneo en el calendario de selecciones y con características muy especiales: los clubes no tienen obligación de ceder a los jugadores. Además, los futbolistas pueden estar afectados con sus equipos a Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Frente a esta situación se puede plantear el mismo caso de Darwin Núñez en los recientes Juegos Panamericanos, cuando después que la institución se comprometió a cederlo surgieron voces contrarias en el club y generaron un clima que no es habitual en el entorno del combinado.

Ahora, el técnico de la selección debe definir si toma el Preolímpico como parte del proceso de preparación de la sub 20 o si genera una selección sub 23 local, con los riegos que los clubes no cedan a los jugadores por sus compromisos internacionales.

Por esa razón, no está confirmado Ferreyra como técnico de la selección preolímpica.

Las otras selecciones permanentes de Uruguay, sub 15 (Diego Demarco) y sub 17 (Alejandro Garay) tienen contrato hasta diciembre.