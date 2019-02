¿Quién es Gustavo Ferreyra, el nuevo DT de la sub 20?

Gustavo Ferreyra, de 46 años, es el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 20 tras la renuncia de Fabián Coito para conducir a la selección mayor de Honduras. La primera actividad oficial de Ferreyra (que se presentará oficialmente el lunes en la AUF) será el Mundial de Polonia que se disputará entre el 23 de mayo y el 15 de junio.

La comisión normalizadora de la AUF, en contacto con Óscar Tabárez, lo eligió a él porque es parte del proceso de formación de entrenadores, dijeron fuentes de la Asociación a Referí. "Se fue Coito y quedó el asistente que trabajaba casi como un técnico y además se quería iniciar solo como DT", expresó una fuente consultada.

Ferreyra era el ayudante técnico de Coito desde 2009 en las selecciones sub 15, sub 17, sub 20 y sub 22.

En mayo del año pasado fue como entrenador principal de la selección sub 20 que jugó la Panda Cup en China y en la que participaron varios de los integrantes del plantel que logró la clasificación al Mundial de Polonia y que tendrá ahora a su cargo.

En ese torneo Uruguay empató 2-2 con Inglaterra, perdió 2-1 con Hungría y 3-1 ante China.

En su carrera de futbolista se destacó como delantero. Se inició en Central Español y defendió a Peñarol durante el último quinquenio. Después jugó en Saprissa de Costa Rica y regresó a Central.

En 1993 integró el equipo de Peñarol en el debut de Antonio Pacheco en Primera división. Fue en un partido contra Huracán de Argentina por la Copa Conmebol que el aurinegro ganó 1-0 con gol de Ferreyra de penal. El Tony ingresó faltando cinco minutos por el delantero Juan González.

Ese partido fue afrontado por los suplentes de Peñarol más Nelson "Tano" Gutiérrez, quien había regresado a la institución días antes, ya que los titulares estaban disputando una gira por Europa. A Peñarol en el Centenario lo dirigió el ayudante técnico de Gregorio Pérez, Alejandro Botello y los aurinegros formaron con Díaz; Marenco, Gutiérrez, Olveira, Da Silva; Rehermann, Consani, Ciapessoni, Ferreyra, Juan González y Sosa. En esa época solo se permitían dos cambios y en los mirasoles ingresaron Boris Acuña por Ferreyra y Pacheco por González.

Como jugador también defendió a la selección en juveniles y en mayores disputó cinco partidos en 1991. El técnico era Luis Cubilla y Ferreyra participó de los encuentros amistosos contra Estados Unidos, México (dos veces, Costa Rica y Chile en la previa a la Copa América de ese año. Integró el plantel que jugó ese torneo, pero no ingresó en ninguno de los partidos.

Su debut fue el 5 de mayo de 1991 contra Estados Unidos en Denver y los celestes formaron aquel día con Fernando Álvez, Guillermo Sanguinetti, Daniel Sánchez, Eber Moas, Paolo Montero, César Silvera, Ruben Pereira, Henry López Báez, Sergio Martínez, Gustavo Ferreyra y Víctor López.

En el partido siguiente, el 7 de mayo contra México, Ferreyra marcó uno de los goles con que Uruguay venció 2-0 y logró la Copa Camel.

Desde el próximo lunes será oficialmente el entrenador de la segunda selección más importante de Uruguay luego de la mayor.

Trayectoria como futbolista