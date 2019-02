Fabián Coito: “Cuando estaba hablando con el Maestro me quebré”

Desde el otro lado de la línea telefónica se escucha el suspiro cuando el periodista le pregunta ¿qué deja en Uruguay después de 12 años en la selecciones juveniles? Fabián Coito toma aire, piensa y responde con un dejo de tristeza. El jueves fue un día “de locura” para el entrenador que tomó la decisión de cortar su vínculo con la AUF, de dejar una zona de confort, para tomar el desafío -y el riesgo- de dirigir a la selección mayor de Honduras. Un día en el que después de mucho tiempo tuvo ganas de llorar.

¿Cuándo tomó la decisión de renunciar a la Asociación y aceptar la propuesta de la Federación hondureña?

Estaba el ofrecimiento, lo venía meditando, pero esperé todo el torneo sub 20 y luego con mi familia lo analicé tranquilo y decidí. Fue una decisión mía, me parece que yo no podía poner en un brete a la AUF de pedirle cosas que no me podían dar y entonces decir me voy. No, la decisión es mía, nunca voy hacer eso con una institución que siempre me apoyó y con la que solamente tengo agradecimiento. Emprender nuevos desafíos, prepararte, sufrir, superarlos, es una satisfacción que a mi me gusta y ahora está este.

¿Por qué pondría en un brete a la AUF?

Si le digo a la AUF, quiero un contrato por tantos años y por tanto dinero... Soy un entrenador de juveniles, no puedo tampoco imaginar privilegios que no están al alcance del fútbol juvenil, para después decir ‘si no me lo dan me voy’. Me parecía bastante egoísta. Entonces, entre lo que yo se que la Asociación puede hacer el esfuerzo y la propuesta, eso era lo que tenía que decidir. Desde el Maestro hasta la dirigencia siempre me expresaron la voluntad de que siguiera, nadie nunca me dio la espalda.

¿Qué significa para usted, que hace 12 años entrena a juveniles, dar el paso a una selección mayor y fuera del país?

Es un cambio muy grande, me parece que me va a dar un crecimiento como entrenador muy bueno, creo que estoy en el momento justo, con la edad justa, en formación, es un país que conozco. Los resultados como siempre en el fútbol importan, pero hay un objetivo a mediano plazo que me permite conocer el medio, que me conozcan a mi, ir generando un equipo. Me parece que justo se adaptaba a lo que a mi como entrenador me gusta.

¿Tendrá a su cargo solo la selección mayor?

Es la selección mayor y la selección olímpica. Honduras tiene una selección muy buena que participó en los Juegos Olímpicos pasados. Esa sería la base o el recambio de la mayor. Y hay que ir preparando la futura selección olímpica para Tokio 2020.

¿Por cuánto tiempo es el contrato?

Hasta el mundial de Catar.

¿Cuál es la relación que tiene con Miguel Falero, que será su asistente técnico según anunció la federación hondureña?

Mi primera intención fue compartir con Gustavo (Ferreyra), con Carlos (Nicola) y Pablo (Alonso), pero por distintos motivos no pudieron. A Miguel lo conozco, él conoce Honduras, tenemos linda amistad, nos conocemos bien, así que es muy importante que Miguel me acompañe. Si no encontraba esa persona de absoluta confianza no iba a asumir este reto.

¿Qué deja en Uruguay de su trabajo con los juveniles?

Muchísimo. Hoy (jueves) fue un día un poco triste también para mi. Removedor. Charlar con el maestro, ir a un lugar donde hace 12 años voy todos los días, fue bravo. Di todo lo que estaba a mi alcance, mi preparación, mi trabajo, todo lo que pude para la selección se lo di. Y la verdad que cuando inicié a trabajar con la selección imaginaba cosas pero nunca imaginé vivir 12 años tan lindos de mi vida como han sido estos. Después, en la parte de fútbol, creo que devolví la confianza de quienes creyeron en mi, aprendí muchísimo del maestro fundamentalmente, para quien solo tengo palabras de agradecimiento total, hice amigos porque mis compañeros de trabajo son amigos míos para siempre y conocí a un montón de chiquilines que me enseñaron, que aprendí mucho de ellos porque conviví con las ilusiones, con sus expectativas. Fueron 12 años tremendos.

Se genera mucho arraigo y sentimientos con jugadores que conoce desde la sub 15.

Desde los 13 años conozco a algunos y hoy son futbolistas profesionales, juegan varios en la mayor, en el exterior. Y ahora, que me llegan mensajes de muchos chiquilines, ‘Fabián, que bueno, se te va a extrañar...’ Eso te remueve. Es un poco la ley de la vida.

Tampoco es común en el fútbol que haya un proceso tan largo.

Aparte, al margen de opiniones que está muy bien que sucedan porque el fútbol es increíble, ha tenido éxito, porque siempre hemos logrado cosas buenas, resultados positivos en el balance, han aparecido futbolistas. Lo único que pueden decir que sabré o no sabré, pero nadie puede hablar de mi honestidad, de mi transparencia y que si me equivoco es solo por un tema de capacidad.

Ahora con las redes sociales opina cualquiera; durante el Sudamericano hubo comentarios muy duros sobre porqué eligió a tal o cual jugador.

Por supuesto y a mi me gusta porque se genera una linda expectativa. A veces la gente tiene que encontrar un responsable de algún resultado deportivo. Está bien; cuando me dicen ‘sos espantoso’, no me molesta, porque para algunos lo seré, no pasa nada. En lo que estoy tranquilo es que nadie puede decirme, al margen de opinar o que de forma anónima escriban cualquier cosa, nadie tiene alguna prueba de nada que yo haya utilizado la selección en beneficio personal.

¿Se le escapó alguna lágrima durante las despedidas de este jueves?

Si. Yo no soy muy de llorar y no sé hace cuántos años que no lo hago, pero hoy cuando estaba charlando con el maestro tenía esa sensación. Me quebré un poco porque lo conozco desde los 17 años y le tengo mucho afecto.

¿Qué conoce de la realidad de la selección de Honduras?

A partir de mañana (este viernes) nos vamos reunir. Miguel (Falero) tiene mucha información y la vamos a empezar a compartir. Hoy lo que tengo es poco y nada porque te digo sinceramente, me dediqué 100% a la selección, nunca descuidé nada. Cerrada esta etapa, mañana comienzo con esto nuevo.

¿Ya sabe cuándo viajan y cuando tienen el primer partido?

No lo sé, seguramente la semana que viene. En marzo en New Jersey hay un partido con Ecuador; justo hoy me lo comentó Mario Rebollo porque yo no estaba muy al tanto. l