Gustavo Ferreyra será el sucesor de Fabián Coito

El director técnico de la selección uruguaya sub 20, Fabián Coito, continuará su carrera como entrenador de Honduras, luego de analizar la propuesta que recibió de la federación centroamericana, el camino de 12 años que recorrió en las selecciones nacionales y tras mantener una charla con Óscar Tabárez en el Complejo Celeste. El fin de su ciclo se cerró el jueves de mañana cuando concurrió al complejo a despedirse, confirmaron fuentes celestes a Referí.

La comisión normalizadora de la AUF que preside Pedro Bordaberry consultó este jueves la sugerencia de Óscar Tabárez respecto al sucesor de Coito y el nombre fue confirmado.

El sucesor es quien supo ser el ayudante técnico de Coito, Gustavo Ferreyra. Y eso es coherente con la línea de trabajo trazada por el proceso de selecciones que dirige Tabárez.

Coito pasó a ser entrenador de la sub 20 tras un exitoso ciclo en la sub 17, luego de que Juan Verzeri dejara su cargo tras el Mundial de Turquía de 2013.

La continuidad de los trabajos y los estilos seguirán así su curso.

“Ferreyra era un ayudante muy activo para Coito, trabajaba mucho y muy bien a nivel de campo, tiene llegada con los jugadores y ya estaba con ganas de independizarse para lanzar su carrera en solitario”, dijeron a Referí allegados a la selección.

Junto a Coito viajará a Honduras el preparador físico Sebastián Urrutia. Ferreyra y el entrenador de goleros Carlos Nicola permanecerán en el proceso de Uruguay.

Ferreyra fue un centrodelantero zurdo surgido en Central Español, con un pasaje en Peñarol y que disputó el Sudamericano y el Mundial sub 20 en 1991.

El legado de Coito

La AUF anunció la partida de Coito en un comunicado: “El entrenador, que mantuvo un vínculo con la AUF desde 2007 a la fecha, fue pieza fundamental en el proceso de selecciones nacionales. Dirigió 260 partidos internacionales entre las selecciones sub 15, sub 17, sub 20 y sub 22 y un partido en la selección mayor, con un gran desempeño al frente de su función, clasificando a todos los mundiales sub 17 y sub 20, obteniendo el título de campeón panamericano en 2015 y el de campeón sudamericano en 2017”.

Agregó que Urrutia “acompañó a Coito como preparador físico de las diferentes categorías de las selecciones juveniles, además de cumplir el rol de asistente de preparador físico de la selección mayor” y les agradecieron a los dos por “la adhesión y el compromiso mantenido en tantos años de trabajo en las selecciones nacionales y les desea el mejor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales”.

¿Por qué eligieron a Coito?

La Federación hondureña también comunicó en sus redes sociales la contratación del nuevo entrenador, que se dio después de un “exhaustivo proceso de análisis y revisión de hojas de vida de entrenadores para dirigir el proceso mundialista Catar 2022” por parte de la comisión de selecciones nacionales.

Agregó la federación que para la comisión de selecciones, “la experiencia, modelo de planificación y resultados obtenidos a lo largo de la carrera profesional de Coito fueron las valoraciones sobre las que influyeron en la decisión de las autoridades federativas”.

Junto a Coito trabajarán los uruguayos Miguel Falero, Sebastián Urrutia y el hondureño Carlos Ramón Tábora.

La presentación del nuevo cuerpo técnico será la próxima semana en Tegucigalpa y su primer partido como DT catracho será el 26 de marzo en Nueva York, cuando Honduras enfrente al combinado de Ecuador.

A lo largo de la historia Honduras clasificó a tres mundiales: España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Siempre se volvió tras la primera ronda y nunca ganó un partido. Quedó afuera de Rusia 2018 tras perder en la repesca intercontinental ante Australia.

Las cifras

260 partidos dirigió Fabián Coito a las selecciones nacionales. Bajo su conducción, todas las categorías de juveniles (sub 15, sub 17 y sub 20) se clasificaron a los mundiales. En sub 20 fue campeón sudamericano en 2017.

1 partido dirigió Coito a la selección mayor en reemplazo de Óscar Tabárez, que no había firmado la prórroga de su contrato. Fue el 7 de setiembre de 2018 frente a México en Houston. Los celestes ganaron 4-1.

11 jugadores dirigidos por Coito llegaron a la selección mayor: Emiliano Velázquez, Gastón Silva, Guruceaga, Mauricio Lemos, Erick Cabaco, Mathías Suárez, Nahitan Nández, Gastón Pereiro, Marcelo Sarachi, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde.