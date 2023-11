Taborda salió a defender la posición de Broli, dijo que "no le pidieron una respuesta urgente" y que no les avisaron la resolución

El empresario Sebastián Taborda, del grupo Faro Sports, ex grupo Casal, habló este miércoles y explicó por qué no se dio la llegada de Marcelo Broli como técnico de Peñarol, cuando en principio, por las reuniones que había mantenido con el presidente Ignacio Ruglio, estaba todo dado para ello.

"Chelo (Broli) es un amigo de más de 20 años. Lo que me interesa es dejar bien claro es que Marcelo nunca en ningún momento habló de la parte económica. De hecho, escuché al presidente de Peñarol que justamente fue lo que le pidió Chelo, que de la parte económica no iba a hablar. por la experiencia que tuvo anteriormente con las partes económicas de la selección. Y fue tal cual", .dijo Taborda en Carve Deportiva.

El representante indicó además que "los que somos del fútbol, sabemos cómo se maneja esto y tengo un poco de pena por lo que es Chelo como persona. Cómo se manejan las cosas es lo que más nos molesta y nos duele. Los que estamos en el fútbol sabemos quién es quién y cómo se comporta, y preguntarás por Chelo en cualquier lado, o por mí, y te dirán. Pero lo que sí seguro te van a decir es que los grises no los manejamos. Yo no tengo que salir a hablar para la tribuna ni para nada. Simplemente hago las cosas como tienen que ser y las cosas para mí son blancas o negras, grises no".

Taborda fue consultado por declaraciones del vicepresidente de Peñarol, reelecto por otros tres años, en la mañana de este miércoles, acerca de que Broli no tenía representante mientras el club negociaba con él, y luego apareció él en la negociación.

Así lo explicó el empresario: "Fue un pedido de Chelo por la amistad que tenemos. La idea era darle una mano a un amigo. Obviamente había una situación que no le había gustado en el mundo del fútbol. Pero acá no hay una relación de representación, hay una relación de amistad, que es mucho más importante que la otra".

Acerca de la tardanza en la contestación de Broli a la propuesta de Peñarol, de la que el presidente Ignacio Ruglio se quejó que la estuvo esperando durante siete horas, Taborda también habló.

"Cuando se envió el mensaje a la 1 de la tarde (por parte de Peñarol), nunca nos dijeron que precisaban la respuesta a las 9 de la mañana (que la precisaban urgente). Tengo hasta los mensajes, pero no quiero entrar en eso Cada uno sabe quién es, cómo se ha comportado en la vida. Como te decía, no tengo que hablar para la tribuna", agregó.

Taborda dijo que las diferencias económicas no eran grandes entre lo que pidió el técnico y ofreció Peñarol con el paso de las horas.

"No, no comparto eso tampoco, porque una negociación es como todo. Al presidente lo escuché decir que la diferencia no era importante. Si vos querés 15 y te ofrecen 10, terminás en 12. No era importante la diferencia. Los parámetros y las formas no fueron los normales".

El representante terminó admitiendo que "en ningún momento llamaron a Chelo ni a mí para contarnos la resolución de que no sería el técnico. Me enteré por haber mandado un mensaje yo y ahí me contestaron".