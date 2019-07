Talvi celebró que la Corte confirmara la fórmula del "educador y el economista"

Para Ernesto Talvi la confirmación de la Corte Electoral de este martes que habilita a Robert Silva a ser candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Colorado no fue sorpresiva. Según dice, las consultas que le había hecho a los constitucionalistas previas a la proclamación pública de Silva como su compañero de fórmula, le daban tranquilidad. De todas formas, con miras de respetar "la vía institucional" sometió el caso al organismo electoral para que, sea favorable o no, su veredicto sea el respetado.

"Hoy (la Corte) se pronunció por una mayoría amplia en donde votaron a favor gente de todos los partidos. Quiere decir que estamos en terreno jurídico sólido y Robert ha quedado definitivamente como candidato a vicepresidente, ahora queda que lo proclame la convención del partido", dijo el candidato colorado en una rueda de prensa tras conocer la resolución del organismo.

Talvi volvió a repetir ante los periodistas que "no había plan B". Y luego de decir que lo que preveían finalmente ocurrió, presentó la fórmula de la manera que más le gusta: "el educador y el economista, la transformación educativa y la transformación productiva, para construir un pequeño país modelo y dejárselo a nuestros hijos".

Robert Silva, por su parte, dijo que esperó la resolución de la Corte "muy confiado" porque, según expresó, tiene "un compañero de fórmula que es muy convincente". Sin embargo, reconoció que tuvo días de "cierta incertidumbre".

De cara a lo lo que se viene, Talvi aseguró que ahora resta definir "temas internos" como la resolución del programa único del partido y el planeamiento de una nueva gira territorial que será "intensa".

"Nosotros vamos a trabajar para que el Partido Colorado esté en el balotaje de noviembre y vuelva a ser protagonista de la vida de la República y podamos llevar adelante el modelo vanguardista, renovador, moderno, que le estamos planteando al país, siendo el partido que por 14 años no estuvo en el poder y que ofrece, creo yo, la gran expectativa y posibilidad de renovación que hoy hay en el espectro político", expresó.

Consultado por la paridad en intención de voto con el candidato blanco, Luis Lacalle Pou, que presentó la primera encuesta postinternas -elaborada por el grupo Radar-, Talvi confesó que un "crecimiento tan rápido" lo tomó por sorpresa.

"Vamos a tener que pelearla y vamos a trabajar. Tenemos bastante experiencia de como correrla de atrás y llegar en los descuentos, con gol de cabeza y en el área chica, así que estamos dispuestos a volver a repetir la gesta. Y realmente conseguir algo que sería histórico: que un partido que hace un año y medio que pensaban que estaba en vías de extinción, hoy esté peleando un lugar por el balotaje", sostuvo.

El dato que resaltó de esa encuesta es que, al dividir la intención de voto por franja etaria, su mayor apoyo proviene de los más jóvenes (entre 18 y 29 años). Por eso afirmó que su sector político no es percibido solamente como la renovación en el Partido Colorado sino de todo el sistema político. "Nunca desde que el FA se fundó, un partido fue mayoría entre los jóvenes. Hoy somos nosotros. ¿Por qué? Porque los jóvenes ven aquí un proyecto vanguardista, transformador, que apuesta a dejarles a ellos, nada menos, un pequeños país modelo", remató.

Además de la encuesta, lo que también lo tomó por sorpresa fue la intención de Pedro Bordaberry de continuar su camino en política. "Nos tomó a todos un poco con sorpresa porque el doctor Bordaberry había anunciado con bombos y platillos que se retiraba de la política de manera inapelable. Que ahora esté, en principio, considerando la posibilidad de volver, nos toma por sorpresa, no sé que es lo que lo motiva, yo aún no he conversado con él", dijo.

¿Para un balotaje acordaría con Manini?

Ernesto Talvi ha sido muy crítico con el excomandante en jefe del Ejército y actual candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y lo ha excluido de una coalición opositora de cara a octubre. En ese conjunto de partidos, para él, deben estar los que tienen "representación parlamentaria, trayectoria, programa, propuesta y equipo".

Sin embargo, no descartó una coalición para noviembre -en caso de que sea el quien encabece esa mesa opositora- que incluya a Manini Ríos y a Edgardo Novick, candidato a la presidencia por el partido de la Gente.

"Si en octubre, los partidos nuevos como Cabildo Abierto o el Partido de la Gente, tienen representación que les da la ciudadanía, veremos entonces cuando tengan la representación y si tienen la compatibilidad porque están dispuestos a acompañar un proyecto de país que tiene afinidad con el de ellos. Pero primero tienen que demostrar en las urnas que tienen representación. Hoy todavía ninguno de los dos partidos nuevos lo ha demostrado. Yo apuesto a que los partidos establecidos se consoliden antes de octubre y puedan conformar una mayoría propia que el país se pueda gobernar", explicó.