Tarde de gloria para Los Pumas: dieron vuelta un partido increíble ante Gales y están en semifinales del Mundial de Rugby

Tenían que empezar un Mundial nuevo. No habían convencido en la primera ronda, y habían clasificado raspando. Tenía que aparecer algo diferente. Y en la hora del todo o nada, contra un equipo bicho como Gales, arrancando 10 puntos abajo, Los Pumas mostraron una de sus tardes más gloriosas, ganaron de atrás 29-17 para transformarse en los primeros clasificados a semifinales del Mundial de Rugby, donde jugarán el sábado en Paris ante el ganador de Fiji-Inglaterra.

Fue con personalidad, con entrega, pero también con inteligencia. Porque, en parte por decisión propia y en otra parte obligado por circunstancias, Michael Cheika metió cambios en el equipo tras esa floja primera fase. Y el equipo respondió. Facundo Isa fue importante, Marcos Kremer siguió siendo la bandera del tackle y la imposición física, el pack aseguró obtención. Cubelli fue importante conduciendo la base y Moroni, que tuvo que entrar a los 27 minutos por lesión de Chocobares, terminó siendo vital como 12 y en defensa para construir la victoria. También, es cierto, Santiago Carreras dio un paso adelante en el juego tras las críticas en su labor como 10.

Pero también el juego con el pie apareció cuando era necesario, el juego aéreo respondió como no había hecho en todo el Mundial, sobre todo con Mallía. Y el ABC funcionó: cuando hubo que cerrar, cuando hubo que apostar al scrum, el line, el maul y el pick and go, el pack levantó la bandera para darlo vuelta.

El primer tiempo fue difícil. Porque a pesar de unos 15 primeros minutos muy parejos, con un equipo muy ordenado en defensa, Gales se puso arriba con un try nacido de un quiebre seguido un buen offload por el centro de la cancha. Y a partir de ahí, aún dentro de un panorama parejo, no había un elemento en el que se viera a Los Pumas superiores: ni el juego con el pie, ni la velocidad de pelota (aún contra un rival que no hace del juego veloz un culto, ni mucho menos) ni el contacto.

Pero Argentina resistió. Perdiendo 0-10 no se desesperó y se mantuvo en partido. Supo posicionarse en campo rival, y lo fue a buscar en el contacto, jugando sobrio y buscando los espacios por afuera cuando realmente apareciera la oportunidad, no antes. Así consiguió dos penales para, en un primer tiempo desfavorable, irse abajo por 4 puntos, 10-6, lo cual era un muy buen negocio.

El segundo tiempo se planteó igual. Pero ya con una convicción diferente de Los Pumas. Ya sin tanto juego de Gales, y con un equipo argentino decidido a complicarle cada contacto, a patear bien pero además presionar post kick. Otros dos penales le permitieron pasar arriba 12-10.

Allí, a los 55', llegó un try galés que podría haber sido un mazazo definitivo para Los Pumas. Porque cuando el rival no encontraba caminos, una excelente corrida de la base de Tomos Williams, que vio el espacio y se mandó, volvió a poner a Gales arriba 17-12.

Era todo o nada para Los Pumas. Y lo fueron a buscar con el line, con el maul, con el pick and go. Se afirmaron allí y de ahi no se fueron más, porque además siguieron sólidos en el juego con el pie para posicionarse en campo rival (58% de territorio, y 57% de posesión), y una disciplina espectacular (solo siete penales en los 80 minutos), lo que terminó trayendo, tras varios penales en las últimas 5 yardas, el try de Sclavi para el 19-17.

Gales lo fue a buscar, hubo un error de manejo entre Sánchez y Moroni y un penal en el scrum, Y una buena jugada, la mejor de todo el partido, generó un quiebre de Dyer, la disciplina argentina para mantener las marcas, y un tackle salvador de Moroni cuando Rees Zammit se tiró en palomita contra la bandera. El final fue con un try de intercepción de Nico Sánchez, un premio para un hombre que se bancó callado perder su lugar de 10, que aportó siempre que entró y que ayudó a manejar los tiempos, para el 29-17 final.

Qué equipo bravo estos Pumas. Estuvieron un mes bajo críticas, contra la picota, con cada decisión de su DT siendo cuestionada (la mayoría con razón). Se podrían haber quebrado, pero lejos de eso, sacaron a relucir su mejor versión en su momento más complicado. Y gracias a eso están entre los cuatro mejores del mundo.