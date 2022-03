Taylor Hawkins: el sueño que el músico de Foo Fighters le cumplió días antes de morir, a una niña baterista

El baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió este viernes a los 50 años en Bogotá Colombia, país en donde la banda estaba en el marco de una gira que realizaba por América Latina, y que tras este hecho se canceló de forma inmediata.

Días atrás en Paraguay, el músico –de quien aún no se conocen las causas de la muerte– tuvo un emotivo gesto con una niña aficionada a la música que soñaba con poder conocerlo y que fue hasta el hotel Sheraton, donde la banda se hospedaba. Fue a tocar la batería. En ese país, Foo Fighters tocó en el festival Asunciónico.

Emma, de 9 años, fanática de la banda y además baterista, realizó una campaña para poder conocer a los músicos, contaron sus padres en Twitter.

Un día la familia llevó la batería de la niña afuera del hotel y allí ella tocó, y no solo logró llamar la atención de otros fanáticos que se encontraban en el lugar, sino también del propio Hawkins, que bajó a saludar.

“Miren quien salió ante su llamado. Dreams come true”, expresaron los padres en el posteo en el que muestran una foto de su hija junto al músico.

Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado. 😍 Dreams come true. pic.twitter.com/VpE8dTDY5g — Julius (@Julius_GPC) March 23, 2022

“Estamos devastados”

La muerte del músico fue comunicada por la banda en redes sociales y tras conocerse la noticia, los padres de Emma emitieron una carta a través de Intagram donde expresaron: "No hay palabras que describan lo que sentimos. Estamos devastados", escribieron.

"Nos toca una difícil tarea como padres. Sabemos que nuestra pequeña va a enfrentar mucho dolor, pero nos aferramos al amor que le han demostrado en estos días. Por favor, no dejen de mandar mucho amor. Emma aún no lo sabe, cuando nos llegó la noticia acababa de dar su primer show y no tuvimos el valor de romper la magia de ese momento inolvidable. Encontraremos la mejor manera de hablarlo con ella mañana, trataremos de recordarle su carisma con el hermoso gesto que tuvo con ella. Trataremos de recordarle que Taylor nos dio algo en que creer", escribieron.