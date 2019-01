Por Leticia Mato

Fundadora y CEO de Compañía CirComedia

Te vas a morir de hambre...

Esta es la frase "motivacional" que más recuerdo cuando me encuentro en alguna encrucijada con respecto a mi presente y futuro. Es algo así como el pasado saltando al rescate del hoy y del mañana. Y sí, aunque parezca todo lo contrario, digo "motivacional" porque cuando recibí esa cariñosa profecía, la torcí para demostrar que eso sería una gran mentira. Y creo que lo logré.

Tenía 18 años y la noticia de que quería dedicarme al arte escénico cayó como una bomba capaz de destruir Montevideo por completo. La nena se había vuelto loca...

Claro que me asusté. Estaba muerta de miedo. ¿Y si era cierto? ¿Y si fracasaba y me moría de hambre? ¿Y si ese tiro era acertado? Pero esa cosita molesta y latosa llamada pasión tomó esas palabras y las usó a mi favor: había que demostrar que era posible.

Es necesario caminar sobre hombros de gigantes. Mucha gente no progresa en la vida, no porque apunte alto y falle, sino porque apunta bajo y acierta.

Si esto se tratara de una receta de cocina, podría pasarles los siguientes ingredientes:

Encontrar una Pasión: No importa qué. Si lo que amás es el reciclaje de bolsas de leche ¡quemá todas las naves y entregale tu vida al reciclaje de bolsas de leche! A lo que no te entregás por completo, no se devuelve por completo. El amor entregado a medias solo genera mitades indeseables y por consecuencia el cansancio que lleva a la renuncia.

Apoyarse en un equipo: Por más genio que seas, solo vas a encontrar un límite, y los límites no están hechos para ganadores. Punto.

Cuando te apasionás, rozás con la locura de seguir al duende invisible de la olla de oro. Para eso precisás un equipo fuerte, ingobernable, con un deseo ardiente de seguir al duende igual que vos. Los grandes logros de la historia tienen un equipo detrás, y a los costados, y adelante...

No escuchar los consejos que no son pedidos: Opinar es bellísimo. Claramente debe ser así, porque todo el mundo lo hace. Especialmente cuando aparecés con una idea distinta, cuando tu flecha apunta para el lado contrario y parece que un rayo te atravesó y quedaste mal parado. Tu inteligencia reside en saber filtrar la opinión productiva de la destructiva. Si alguien que nunca se animó a tirarse al agua opina de cómo deberías nadar, en vos reside descartar sus palabras. O ahogarte.

Permitirse y asumir la locura y el riesgo: "Vos estás mal de la cabeza" será una especie de mantra que los demás repiten cada vez que te ven. Bueno, yo quiero decirte que los grandes que escribieron la historia tuvieron que escuchar ese mantra, asumirlo, y devolverlo en forma de grandes ideas para hacer del mundo un lugar mejor. Sí, el desequilibrio será tu mejor amigo.

Entender que hay pasiones que matan: Suele pasar que te dicen "qué lindo debe ser vivir de lo que vos hacés. Todo el tiempo haciendo lo que te gusta, viviendo del circo, del teatro, escribiendo. No sabrás lo que es el estrés" Y vos estás ahí, con los pelos parados por la última discusión con un productor, con 40 trabajos sin terminar, con los nervios de un estreno, con los reclamos de un director, llegando tarde a una clase, y tratando de no llorar de nervios por ese poco tiempo que te queda, además de sufrir resolviendo qué vas a cocinar cuando llegues a tu casa. Entonces respondés... "si...está de más"

Desmitifiquemos que entregarse a hacer lo que uno ama no implica el repetido momento del "al carajo todo". Seguramente en más de una oportunidad vas a querer tirar todo al tacho y volver a tu zona cómoda, pero seguramente no lo hagas. A veces, alejarse y rever, es una forma de amigarse con lo que en un principio te movía. No tengas miedo si a veces sentís que tu gran amor se vuelve tu peor enemigo.