Gastón Tealdi: "Hay que recomponer los vínculos institucionales; (Ruglio) le hizo muy mal a Peñarol"

Gastón Tealdi lleva una década actuando en Peñarol y se transformó en el representante político más activo en la actualidad, dentro y fuera de fronteras. Durante cuatro años (2019-2023) fue vicepresidente de la AUF, y en junio regresó al Consejo Directivo del club para ocupar la silla que le confiaron los socios en diciembre 2020.

De cara a las elecciones de noviembre, en una entrevista con Referí se presentó como candidato a la presidencia y habló sobre el club que imagina, en donde plantea cambios en la estructura deportiva y política.

Así fue la charla con el consejero aurinegro.

Foto: Leonardo Carreño.

A tres meses de dejar el Comité Ejecutivo de la AUF para regresar al Consejo Directivo de Peñarol, ¿cómo transcurrió el cambio?

Uno de los máximos honores que puede tener un hincha de Peñarol es que los socios lo elijan para representarlo en el Consejo Directivo. Había tenido la posibilidad de hacerlo como suplente, nunca como titular (porque tras asumir en diciembre 2020 fue designado para seguir siendo representante de Peñarol en la AUF), y por impugnaciones y distintas razones se retrasó el proceso electoral de la Asociación y el retorno a mi lugar en el club. Fui bien recibido. Lo hice con mis características de siempre, buscando unidad en temas complejos, como el artículo del reglamento de las mayorías especiales, el que planteó si cuatro votos eran más que siete. Entré justo en ese momento. Y también cuando el tema famoso del comunicado en el que Peñarol quería retirar a todos los miembros de la AUF. Allí buscamos una solución intermedia para apoyar institucionalmente al presidente. Entiendo que es un error hacer renunciar a todos los miembros para que después, en algún momento, cuando esto mejore, tengan que volver. Al final se aceptó esa solución intermedia. Cuando se planteó la interpretación reglamentaria de la votación de cuatro contra siete, en la que me cabía mucho porque una de las primeras tareas que tuve en Peñarol fue justamente redactar con Elazar Alfie el nuevo reglamento general que se aprobó en el año 2014, y si algo conozco es de temas estatutarios y reglamentarios de Peñarol. Di mi opinión, que se había actuado mal desde el punto de vista jurídico. Eso también implicó una negociación en el consejo para que la asamblea pudiera generar una resolución que contemplara los intereses del presidente Ruglio para que pudiera terminar su período con Pablo Bengoechea a la cabeza deportiva y, por otro lado, nuestra intención de que se respeten los reglamentos y estatutos, y que se brindaran la garantías para que en el futuro las normas no fueran a violentar más. Y creo que se logró. Hemos venido trabajando de una buena manera. De todas formas, soy muy crítico de la forma de trabajar del Consejo Directivo, porque los temas que pasan por allí son muy escasos.

¿Los grandes temas se resuelven afuera del consejo directivo?

La gran mayoría de los temas se resuelven fuera. Cuando te enterás, porque se hacen públicos a través de los medios, preguntás en el chat del grupo del Consejo, pero la realidad es que lo que se discute allí es muy poco, es desordenado. En cualquier institución deportiva tenés tres patas: por un lado la política-administrativa institucional, por otro las divisiones formativas y en un tercer escenario el plantel principal. Esas tres estructuras deben estar bien alineadas, eso no está ocurriendo, y es lo que le hemos cuestionado al presidente. Ni que hablar sobre la forma en que Peñarol se posiciona institucionalmente hacia afuera con la AUF y con Conmebol. Perdimos un prestigio importante. Estoy cerca de FIFA, de Conmebol y ni que hablar que tengo buena relación con la AUF y, lamentablemente, uno ve, por lo que le hacen llegar los dirigentes y funcionarios de FIFA, Conmebol y UEFA, que la imagen internacional de Peñarol ha decaído no solo por los resultados deportivos, sino también por el manejo político. Por suerte, todos los candidatos que están dentro de la oposición han manifestado lo mismo que yo, que debemos recomponer eso a partir del 19 de noviembre, el día después de las elecciones. Es una de las primeras tareas para el próximo presidente, recomponer los vínculos institucionales y lo que ha sido la tradición histórica de Peñarol de llevarse bien con todos los actores, porque no podemos estar enfrentados y peleados con todo el mundo, con la Conmebol, con la AUF, con el presidente de la AUF, con OFI, con las SAD, con los árbitros. Hay que recomponer los vínculos institucionales, porque (el manejo político de Ruglio) le hizo muy mal a Peñarol. Es un desafío y, gane quien gane, estoy dispuesto a colaborar y ayudar.

¿El político es el primer cambio que deben realizar en el próximo gobierno?

En lo político y en lo deportivo, porque también hay que abordar asuntos claves en el terreno deportivo, en formativas y en el equipo de primera división. Entiendo que debemos lograr una estructura con un gerente deportivo, que debe estar más vinculado a ser un hilo conductor entre primera y formativas. Que sea el encargado de elegir minuciosamente a todos los entrenadores de formativas. ¿Qué ocurre hoy? Tenemos una estructura en la que el gerente deportivo está por encima del primer equipo y su foco es solo el plantel principal. Eso debe cambiar. Creo en un modelo muy parecido al que instalamos en la selección uruguaya con Jorge Giordano a la cabeza de la dirección. Con técnicos preparados y concientizados para el estilo que tiene Uruguay. Eso mismo debemos lograr en Peñarol. El gran diferencial entonces será implementar un proyecto deportivo fuerte, un proyecto deportivo que vaya acompañado de la mejora de la imagen institucional de Peñarol. Esa es la clave para volver a posicionar al club a nivel internacional, porque no solo bajamos varios escalones a nivel deportivo, sino que estamos muy lejos de la tradición histórica del club.

"No creo en las frases hechas, no creo en los eslóganes, pero el 'Peñarol contra todos' que se impuso, nunca fue la tradición de Peñarol, sino todo lo contrario e históricamente la política del club fue liderar la AUF 'con todos y no contra todos'. Debemos ser firmes en las decisiones, me sucedió en la AUF incluso con el presidente Alonso en donde marcaba las diferencias en la interna, nunca públicamente. Debemos ser muy firme y trabajar con todo, porque Peñarol perdió un espacio enorme que debe recuperar. La forma de lograrlo es, también, con una estructura deportiva consolidada"

¿Cómo avanzaría en esa política deportiva?

Debe existir un diagnóstico de por qué está ocurriendo lo que está pasando y para eso debemos ver las diferentes experiencias a nivel internacional. Trabajo mucho con Conmebol, FIFA y UEFA, y voy viendo las deficiencias que estamos teniendo en cuanto a la preparación física, a la nutrición y a la asistencia social que debemos tener en formativas. Fijate que el consejo directivo de formativas de Peñarol viene pidiendo sistemáticamente un asistente social y un sicólogo para trabajar, y no los tenemos desde hace un año y medio, en funciones en donde hoy nadie lo cuestiona porque son fundamentales en el día a día. La preparación física hoy es una de los déficit más grandes de los clubes uruguayo y eso está explicado en que vos tenés a Federico Valverde, Darwin Núñez y Brian Rodríguez, y que a los pocos meses que se van al exterior su complexión física cambia radicalmente. Eso refleja deficiencias. Por eso debemos imitar buenas experiencias, esas que estén acordes a nuestra realidad, como la de Independiente del Valle, que está en Sudamérica haciendo punta, y la de los argentinos y brasileños. En el actual gobierno se cortó en Peñarol un proceso de formativas que iniciamos con Púa, y continuaron Ahuntchain y Curutchet que había sido muy exitoso.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Deben retomar ese plan?

Debemos volver a ese proyecto deportivo a nivel de formativas porque es la fuente que nutre al primer equipo desde lo deportivo y lo económico. Porque hemos visto que desde 2019 a 2022 ingresaron US$ 51.000.000 por concepto de transferencias, y eso explica la bonanza económica de Peñarol, y vemos que este año solo han ingresado poco más de US$ 100.000 por el pase en préstamo del Cachete Saravia. Eso te marca un indicador de que las cosas no están funcionando bien. Además, la administración que va a asumir en noviembre se va a encontrar con un déficit de US$ 7.000.000 u US$ 8.000.000. Eso plantea una preocupación que hay que estudiarla y trabajarla. Para ello se precisa información. A pesar de que el presidente dice que todo se informa, hace más de un mes y medio, tanto Evaristo como yo le pedimos un informe sobre las transferencias de todos los jugadores que vinieron al club, cuáles son las condiciones, los salarios. Eso lo sabe el presidente y la estructura que gobierna Peñarol, pero no lo conoce el Consejo Directivo porque ese informe aún no llegó. Tenemos los grandes lineamientos, pero no un informe consustanciado.

En este tiempo intentaron ponerte en el terreno político como un contra de Peñarol, ¿cómo viviste esa etapa y cómo te plantás frente a esas expresiones?

Lo intentaron en un momento determinado desde algunas expresiones públicas del presidente Ruglio, cuando manifesté mis discrepancias, que mantuve en el terreno privado. Él hizo pública una charla privada. Se trataba de la estrategia de Peñarol de cara a las elecciones de la AUF. Le decía, porque así lo entendía, que era equivocada y que íbamos a terminar en esto que pasó, sin Peñarol en el Comité Ejecutivo, con todos los miembros afuera, con un deterioro en la imagen institucional de Peñarol muy grande. El tiempo me está dando la razón. Y también sale a luz que había un por qué de toda esa batalla que libró el presidente. Sabemos que la fractura que hay en el fútbol uruguayo es por los derechos de televisión. Por un lado hay un grupo de clubes muy vinculados a la empresa que tiene los derechos de TV. Por otro, todos los estamentos de la AUF y un grupo importante de clubes que entienden que debemos optimizar los recursos, sobre todo la venta de los derechos de TV. Yo siempre entendí lo mismo. Que no se trata de ser pro o anti Tenfield, aquí se buscan los mejores recursos para las instituciones. Esa fue la batalla que di desde un primer momento. En ese período fui objeto de ataques por esa lucha. Y ahora resulta que el presidente dijo en los últimos días que es “hincha de la empresa Tenfield”, que por naturaleza es proTenfield. Celebro que hoy todos los candidatos de la oposición, plantearon la misma postura que expresé hace más de un año. Y, por eso, también reciben ataques. Les dicen a Rodolfo (Catino) y a Evaristo (González) que son contra Peñarol y amigos de Nacional. Porque lamentablemente en Peñarol entramos en ese círculo de atacarnos entre peñarolenses, que me apena mucho, sobre todo por no poder aplicar la famosa frase de Washington Cataldi: 'Para un peñarolense no hay nada mejor que otro peñarolense'. Sin embargo, parece que pensar distinto hace que seas de Nacional o estar en contra de Peñarol. Eso no es sano. Mis posturas no son fundamentalistas, son pragmáticas y busco siempre los mejores recursos para Peñarol y para la AUF. Que Peñarol tenga más ingresos, más recursos. Esa es la lucha que humildemente he dado y seguiré dando. En eso no voy a abdicar nunca. Estoy en Peñarol para trabajar por Peñarol y no por otra cosa. En el momento que entienda que debo trabajar por otra cosa tendré que dar un paso al costado.

¿Vas a ser candidato a la presidencia?

Sí. Formalmente soy candidato y seguimos hablando con otros grupos, con los que pensamos igual, porque hay un hilo conductor entre todos los candidatos de oposición. Son muchas las personas que nos respaldan. Gente del Damianismo y de otros sectores que nos hablaron y están identificados con este pensamiento. Uno ve la oposición y creemos que podemos aportar ideas, proyectos concretos y claros de lo que es necesario para Peñarol de cara al futuro, de hacer un club fuerte a nivel institucional y con proyección a nivel internacional.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Por qué se plantea ser candidato?

Estoy en un buen momento para asumir este desafío. Si me decías hace tres años, te respondía que no. Primero me vinieron a buscar del sector de Ruglio para hacer una alianza contra Juan Pedro, y les dije que no; de Evaristo, para ser su vicepresidente, y luego de Juan Pedro para ser también su vice, y me planteó un proyecto que realmente me entusiasmó. Entendía que en ese momento no estaba preparado para ser candidato a presidente, pero hoy, con todas estas experiencias en la AUF en representación de Peñarol, luego de recorrer el mundo y haber visto los principales equipos de Europa y de EEUU, te hacen entender cómo es la gestión y qué es lo que necesitamos para dar un salto y conseguir la profesionalización que se necesita.

¿Puede existir una alianza en la oposición?

Entiendo que sí. Hasta último momento, por eso no he realizado el acto de lanzamiento. Seguimos buscando una alianza porque es positivo no solo desde el punto de vista de la estrategia electoral sino que es importante para la fortaleza del próximo gobierno del club.

Con un Damiani fuera de la arena política en estas elecciones por primera vez desde hace 40 años, ¿vas a tomar la bandera del Damianismo?

No descarto que Juan Pedro, con quien hablo permanentemente, de una directiva o haga un anuncio de apoyo específico. Hay dos personas que están identificadas con el Damianismo, Rodolfo Catino por su historia, y en mi caso por ser el candidato a vice de Juan Pedro en las elecciones pasadas, los que naturalmente somos en este momento herederos de esa corriente. Originariamente no soy Daminanista, soy Cataldista porque mi padre fue delegado durante toda la presidencia de Washington Cataldi. Luego el Damianismo nos cobijó, porque en un momento, después de algunas diferencias decidieron juntarse, y el Cataldismo está dentro del Damianismo. Eso es lo bueno de nuestra institución, que busca los puntos en común y coincidencias más allá de las diferencias. Eso debe buscar el próximo presidente de Peñarol, sacar a un costado un poco el ego y la vanidad, para intentar unir, algo que se transforma en un objetivo importantísimo.