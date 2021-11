Tealdi repudió amenazas a Alonso y admitió que él también vivió algo similar

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, se solidarizó con su compañero de Comité Ejecutivo, el presidente Ignacio Alonso, debido a las amenazas de muerte que sufrió el pasado viernes de parte de hinchas de Peñarol y que este lunes denunció ante la Justicia, a la vez que admitió que él también fue amenazado.

"Alonso hizo hoy (este lunes) de mañana esta denuncia por estas amenazas. Repudio todas estas expresiones que son lamentables. Yo también recibí amenazas de todo tipo", dijo Tealdi en el programa Último al Arco de Sport 890.

Y añadió: "Desde amenazas, denuncias a través de redes sociales o en mensajes privados, a mí también me tocó vivirlo. Me llegaron mensajes diciendo 'sabemos dónde vivís y dónde paseás a tu perro'". Cuando eso sucedió hace un tiempo, yo no le di mayor importancia, pero si sucede ahora (como le pasó a Alonso), voy a denunciarlo".

Leonardo Carreño

Tealdi habló del fallo que le dio dos puntos más a Nacional

Con relación al fallo de la Comisión de Apelaciones que el pasado viernes le dio dos puntos más a Nacional y le quitó uno a Cerro Largo por lo sucedido en la primera fecha del Clausura debido a una supuesta intromisión de Danielo Núñez, técnico arachán que estaba suspendido, el neutral indicó que sintió "vergüenza ajena desde el punto de vista institucional".

"Como abogado, uno sabe que hay cuestiones que pueden ser discutibles y otras no. En este tema y como vicepresidente de la AUF, compartible por varios compañeros del Ejecutivo, sentí vergüenza ajena desde el punto de vista institucional, y respeto mucho sobre todo viniendo de algunos prestigiosos juristas que integran la Comisión de Apelaciones. Como abogado, hago una lectura y no hay dos opiniones al respecto. Son instancias superiores donde los fallos pueden ser estudiados, está la instancia del TAS y nosotros queremos implementar una cámara deportiva arbitral que es una instancia superior a Apelaciones, pero que es intermedia entre la Comisión de Apelaciones y el TAS para que nos pueda dar más tranquilidad", explicó Tealdi.

Para Tealdi "los fallos tienen que ser inmediatos, ya lo conversé con el presidente de la AUF".