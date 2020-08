Terans y Piquerez ya le dejaron su marca a Nacional y Cougo le hizo un memorable gol a Peñarol

Varios jugadores viven horas de especial ansiedad en la previa al clásico con el que se reanudará el Torneo Apertura (domingo, hora 15, Estadio Centenario a puertas cerradas). Si bien el encuentro entre Nacional y Peñarol es el que quieren jugar todos los futbolistas, hay varios que lo pueden disputar por primera vez.

En Nacional tendrán esa posibilidad el ex Racing Agustín Oliveros, los ex Defensor Sporting Mathías Suárez y Ayrton Cougo y el argentino Claudio Yacob,

En Peñarol son posibles debutantes los ex Danubio Gary Kagelmcacher, David Terans y Denis Olivera, los ex Defensor Sporting Robert Herrera, Joaquín Piquerez y Matías Britos, el ex Wanderers Claudio Bravo, el ex Cerro Largo Juan Acosta y el húngaro Krisztián Vadócz.

Salvo los extranjeros, todos los demás ya se enfrentaron con otras camisetas a los grandes que ahora serán sus rivales. ¿Cómo les fue? Referí te presenta jugador por jugador sus números.

Agustín Oliveros

El exlateral de Racing que abrió el 2020 jugando con la selección sub 23 el Preolímpico jugó dos veces contra Peñarol y no perdió. En ambas ocasiones su equipo le robó puntos al aurinegro y Michel Araújo, hoy en Fluminense, tuvo una actuación determinante. En el primero de los partidos ante Peñarol, además, hizo su debut en Primera. Fue también ese el estreno de Diego López al frente de Peñarol.

21-7-2018: Peñarol 1-1 Racing (Campeón del Siglo) Jugó los 90'.

17-10-2019: Racing 3-3 Peñarol (Parque Artigas) Jugó los 90'

Mathías Suárez

Jugó 10 veces contra Peñarol con la camiseta de Defensor Sporting. Ganó tres encuentros, perdió seis y empató uno, que fue la final del Uruguayo 2017 en la cual el aurinegro se impuso por penales y se coronó campeón. En seis de esos partidos vio tarjeta amarilla, aunque nunca fue expulsado.

Sufrió a Diego Forlán en el Apertura 2016 cuando el ahora DT de Peñarol le hizo tres goles a los violetas para una goleada por 5-1 en la que el colombiano Miguel Murillo marcó los otros dos tantos.

Como contrapartida venció en la primera visita de Defensor Sporting al Campeón del Siglo (2-0 con goles de los ex Nacional Matías Cabrera y Gonzalo Bueno) y fue partido del épico triunfo de 3-2 en el mismo feudo por el Torneo Intermedio 2017 donde los dirigidos por Eduardo Acevedo se impusieron con nueve jugadores contra 11 de los locales.

30-8-2015: Defensor Sporting 3-1 Peñarol (Franzini) Jugó 90'.

22-2-2016: Peñarol 5-1 Defensor Sporting (Centenario) Jugó 90'.

Carlos Pazos

El saludo entre el Zorrito Suárez y Forlán en 2015

10-12-2016: Peñarol 0-2 Defensor Sporting (Campeón del Siglo) Salió a los 82'.

8-7-2017: Peñarol 2-3 Defensor Sporting (Campeón del Siglo), Jugó 90'.

5-11-2017: Peñarol 3-1 Defensor Sporting (Campeón del Siglo) Jugó 90'.

7-12-2017: Peñarol 1-0 Defensor Sporting (Centenario) Jugó 90'.

10-12-2017: Peñarol 0-0 (4-2) Defensor Sporting (Centenario) Jugó 120'.

5-5-2018: Peñarol 4-1 Defensor Sporting (Campeón del Siglo) Jugó 90'.

7-6-2018: Defensor Sporting 1-3 Peñarol (Franzini) Salió a los 67'.

4-11-2018: Defensor Sporting 1-2 Peñarol (Franzini) Jugó 90'.

Ayrton Cougo

Otro jugador de nutrida presencia ante Peñarol y figura de una era muy competitiva bajo el mando de Eduardo Acevedo. Jugó siete veces contra Peñarol de las que solo ganó una, perdió cinco y empató la restante.

Fue dos veces expulsado contra los aurinegros sobre el filo de dos partidos. Por una de esas rojas (en la final de la Tabla Anual 2017) se perdió la final del Uruguayo de esa temporada. Si bien sus números no son favorables, anotó uno de los goles más festejados de la rica historia de Defensor Sporting al marcar el tercero del 3-2 en el Campeón del Siglo en el Intermedio 2017, en la epopeya violeta del 9 contra 11 contra Peñarol.

También anotó otro gol, en el Apertura 2018, pero ese tuvo gusto a poco ya que después Peñarol dio vuelta el marcador y terminó goleando.

25-3-2017: Defensor Sporting 2-2 Peñarol (Franzini) Jugó los 90'.

8-7-2017: Peñarol 2-3 Defensor Sporting (Campeón del Siglo). Jugó los 90' en hizo un gol.

Leonardo Carreño

Inolvidable: el gol de Cougo en el 9 contra 11

5-11-2017: Peñarol 3-1 Defensor Sporting (Campeón del Siglo) Jugó los 90'.

7-12-2017: Peñarol 1-0 Defensor Sporting (Centenario) Expulsado a los 90' + 4'

5-5-2018: Peñarol 4-1 Defensor Sporting (Campeón del Siglo) Expulsado a los 89', hizo el gol de su equipo.

7-6-2018: Defensor Sporting 1-3 Peñarol (Franzini) Jugó los 90'.

4-11-2018: Defensor Sporting 1-2 Peñarol (Franzini) Jugó los 90'.

Peñarol contrató muchos más que jugadores de Nacional este año y por esa razón hay varios que piden pista para el clásico.

Matías Britos

Desgarrado en la pretemporada, el delantero de gran pasaje por el fútbol mexicano solo sumó minutos desde el banco contra Jorge Wilsterman por Copa Libertadores.

En su pasado personal contra Nacional perdió tres partidos, empató dos y ganó uno. El duelo más importante fue el que jugó con Defensor Sporting por la final del Uruguayo 2011-2012 cuando un gol del Chino Recoba le dio el título a los tricolores que entonces eran dirigidos por Marcelo Gallardo.

Con el violeta logró dos empates, con Atenas fue goleado y también perdió con Rampla Juniors aquella tarde que el Rafa García, cedido a préstamo al picapiedra, hizo un gol de atrás de la mitad de la cancha. Después el Morro García lo dio vuelta con un doblete. El único triunfo fue con el picapiedra que era dirigido por Jorge Giordano, en el Apertura 2011. Fue 2-0 en el Gran Parque Central con tantos del colombiano Danilo Moreno Asprilla y de Julián Lalinde. A Nacional lo dirigía Juan Ramón Carrasco.

13-3-2010: Atenas 0-6 Nacional (Campus). Salió a los 68'.

5-12-2010: Rampla Juniors 1-2 (Centenario). Jugó los 90'.

4-6-2011: Nacional 0-2 Rampla Juniors (Gran Parque Central) Jugó los 90'.

20-8-2011: Nacional 2-2 Defensor Sporting (Gran Parque Central) Salió a los 90' + 3'.

26-2-2012: Defensor Sporting 2-2 Nacional (Franzini) Salió a los 85'.

16-6-2012: Nacional 1-0 Defensor Sporting (Centenario) Jugó 90'.

Cristian Bravo

El chileno jugó una sola vez contra Nacional. Fue por el Apertura 2019 en el Gran Parque Central y su equipo, Wanderers, goleó 4-1 con gran actuación del puntero en el primer tiempo. A Nacional lo dirigía el argentino Eduardo Domínguez.

27-2-2019: Nacional 1-4 Wanderers (Gran Parque Central) Salió a los 62'.

Leonardo Carreño

Pastorini y Bravo celebran en el Parque

Denis Olivera

También jugó una sola vez ante los tricolores, con Danubio, el extremo Denis Olivera. Su equipo ganó 2 a 0 con doblete de Carlos Grossmüller. Ese partido le costó el puesto a Domínguez.

16-3-2019: Danubio 2-0 Nacional (Jardines) Jugó hasta los 81'.

David Terans

David Terans fue de los mejores jugadores de Peñarol en el arranque de la temporada. Tiene un historial personal interesante contra Nacional con dos goles aunque a nivel colectivo solo le pudo ganar en uno de sus nueve partidos (perdió siete y empató la restante).

El único triunfo no lo logró con Danubio sino con Rentistas. Fue por el Clausura 2016, cuando el Nacional de Gustavo Munúa se había quedado sin chances de ganar el Uruguayo 2016-2016 y tuvo un muy mal cierre de torneo. El rojo le ganó 2-0 en el Franzini con doblete del ex Peñarol Matías Mier.

Con Danubio sí le anotó. En dos ocasiones, ambas en Jardines. La primera por el Clausura 2017, cuando empató un encuentro en el que Tabaré Viudez había abierto la cuenta. La segundo terminó con gusto amargo porque en el Apertura 2018 el zurdo puso el 1-0 pero luego Nacional se fue victorioso con tantos de Gonzalo Bergessio y Sebastián Fernández. El tricolor se consagró campeón esa tarde en el feudo danubiano.

24-8-2013: Rentistas 0-1 Nacional (Centenario) Salió a los 59'

9-2-2014: Nacional 2-0 Rentistas (Gran Parque Central) Entró a los 75'.

19-10-2014: Nacional 2-0 Rentistas (Gran Parque Central) Jugó los 90'.

26-4-2015: Rentistas 2-4 Nacional (Centenario) Entró a los 69'.

29-11-2015: Nacional 3-2 Rentistas (Gran Parque Central) Jugó los 90'.

28-5-2016: Rentistas 2-0 Nacional (Franzini) Jugó los 90'

27-8-2017: Danubio 1-1 Nacional (Jardines) Jugó los 90', hizo un gol.

Carlos Pazos

Gol de Terans a Conde, en 2017

5-5-2018: Danubio 1-2 Nacional (Jardines) Jugó los 90', hizo un gol.

6-6-2018: Danubio 0-2 Nacional (Jardines) Jugó los 90'.

Robert Herrera

Tiene un historial de seis partidos contra Nacional en los que registra tres derrotas, dos empates y un solo triunfo.

La dulce fue aquella tarde-noche que Giorgian De Arrascaeta y Diego Laxalt jugaron un partidazo. El ahora lateral de Milan marcó el único tanto del cotejo disputado en el Parque. Herrera salió lesionado sobre la media hora de juego.

La amarga fue la final del Uruguayo 2011-2012 donde el Nacional de Gallardo le ganó al equipo del Chavo Gustavo Díaz por 1 a 0. El zaguero o lateral también sufrió un duro revolcón en la primera fecha del Apertura 2014 en una tarde en la que Iván Alonso fue demoledor con cuatro tantos.

16-6-2012: Nacional 1-0 Defensor Sporting (Centenario) Salió a los 60'.

25-8-2012: Defensor Sporting 2-2 Nacional (Franzini) Jugó los 90'.

24-2-2013: Nacional 0-1 Defensor Sporting (Gran Parque Central) Salió a los 29' lesionado.

13-4-2014: Nacional 2-0 Defensor Sporting (Gran Parque Central) Salió a los 83'.

17-8-2014: Nacional 5-2 Defensor Sporting (Gran Parque Central) Jugó los 90'.

15-2-2015: Defensor Sporting 0-0 Nacional (Franzini) Jugó los 90'.

Joaquín Piquerez

Está invicto en sus duelos personales ante Nacional con dos triunfos y un empate.

Con Defensor Sporting fue titular en aquel partido donde Brian Ocampo fue echado en las primeras de cambio por agresión a Mathías Suárez. Con River Plate marcó un golazo a la salida de un tiro libre en un encuentro donde el darsenero se llevó un punto del Parque jugando todo un tiempo con un jugador menos por expulsión de Luis Urruti, Fue por el Torneo Intermedio.

En el Clausura siguiente, fue titular en un gran partido de los dirigidos por Jorge Fossati que se impusieron 3 a 1 de locales.

16-8-2018: Defensor Sporting 2-0 Nacional (Franzini) Jugó los 90'.

17-8-2019: Nacional 1-1 River Plate (Gran Parque Central) Salió a los 81', marcó un gol.

Leonardo Carreño

Golazo de Piquerez en el Parque

24-10-2019: River Plate 3-1 Nacional (Saroldi) Salió a los 66'.

Juan Acosta

El exlateral de Cerro Largo no comenzó el 2020 en la consideración de Diego Forlán en el lateral derecho ya que solo fue al banco en los dos partidos de Copa Libertadores. Sin embargo, eso puede cambiar de cara al clásico ya que al rochense le fue muy bien contra Nacional el año pasado con el arachán: le ganó en el Parque -donde tuvo un encontronazo con Gonzalo Bergessio- y empató como local.

15-4-2019: Cerro Largo 2-2 Nacional (Ubilla) Jugó los 90'.

Diego Battiste

Acosta y Bergessio a los manotazos

3-11-209: Nacional 0-1 Cerro Largo (Gran Parque Central) Jugó los 90'.