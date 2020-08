Peñarol expuso la defensa en el caso Forlán y espera que no reciba sanción

El entrenador de Peñarol Diego Forlán no podrá dirigir este domingo el clásico (hora 15, Estadio Centenario) entre su equipo y Nacional en la reanudación del Torneo Apertura 2020 que fuera suspendido en marzo debido a la pandemia del coronavirus.

Forlán fue denunciado el lunes 9 de marzo ante la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el informe confidencial que presentó el juez Leodán González del partido disputado el 7 de marzo entre Peñarol y Danubio en el Campeón del Siglo.

Al final de ese encuentro, que Danubio le empató a Peñarol sobre la hora con gol del argentino Luciano Nequecaur, Forlán ingresó al campo de juego, le protestó al juez de línea Martín Soppi, quien caminaba al medio de la cancha, y antes de darse media vuelta lo tocó en la espalda.

Soppi le informó a González, juez central, que el empujón que recibió de Forlán fue con el puño cerrado.

La pandemia determinó que toda la actividad de la Comisión Disciplinaria se congelara. Pero ante el inminente retorno del fútbol, el lunes se volvieron a abrir las oficinas de la AUF y ahí se celebró, entre la hora 18 y las 21, la audiencia del caso Forlán.

Como el entrenador fue expulsado ya es un hecho que se perderá el clásico del domingo en el que cumplirá la sanción automática.

Forlán mirará el partido en la casa de su padre, Pablo Forlán, para evitar así tener cualquier tipo de contacto previo o durante el juego con el equipo o el resto del cuerpo técnico lo que podría determinar que el aurinegro pierda los puntos que eventualmente logre en el clásico. A distancia, también está impedido de dar indicaciones. El que dirigirá al equipo será su hermano y ayudante Pablo Forlán (hijo).

Lo que se dilucidó en la audiencia del lunes fue si la conducta de Forlán tipificó o no como "agresión simple contra los árbitros" que en el artículo 9.1 del Código Disciplinario está regulado de la siguiente forma: "Quienes empujen, tomen del cuerpo, le tiren de cualquier manera la pelota, ataque los emblemas de su autoridad (uniforme, silbato, banderín, tarjetas, etc.) o sometan a los árbitros de un partido a cualquier hecho físico que por su naturaleza o circunstancia no pueda ser considerado como destinado a infligir un castigo corporal o que le haga objeto de amenazas con hechos o palabras, serán castigados con suspensión de dos (2) a cuatro (4) partidos".

"Se vieron las imágenes, alegamos y consideramos que como hay un mínimo contacto en la pena existente le darán el mínimo y al no tener antecedentes cumplirá en el clásico la sanción automática y la semana que viene pediremos la habilitación condicional por haber cumplido el 50% de la pena y ya quedaría habilitado para dirigir en la quinta fecha", dijo a Referí el delegado de Peñarol Gonzalo Moratorio quien entabló la defensa de Forlán junto con Juan Antonio Rodríguez, el otro delegado del club.

Mientras la defensa de Peñarol entendió que no hubo agresión porque el contacto fue "mínimo", los jueces mantuvieron sus denuncias de "agresión".

En la audiencia declararon el línea Soppi, el cuarto árbitro del partido Jonathan Fuentes y el preparador físico de Peñarol Santiago Alfaro. Además del video que emitió oportunamente Tenfield, fueron presentados como pruebas videos e imágenes de la propia comisión de seguridad de la AUF.

La Comisión Disciplinaria emitirá el fallo este martes sobre la hora 18. A la luz de las pruebas diligenciadas deberán determinar primero si el hecho tipificó como "agresión simple" y de ser así establecer el guarismo punitivo que va de dos a cuatro partidos. También pueden entender que el hecho no encuadró como una agresión y que el entrenador no sea sancionado, aunque de todos modos deberá cumplir en el clásico la sanción automática.