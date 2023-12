Thiago Vecino reveló que a Liverpool le pidieron que no diera la vuelta olímpica en el Campeón del Siglo

El delantero de Liverpool Thiago Vecino reveló este lunes que el equipo recibió un pedido de no dar la vuelta el sábado en el Campeón del Siglo, luego de consagrarse como campeones uruguayos por primera vez en su historia al vencer 1-0 a Peñarol.

"Hubo algún pedido de que no se diera la vuelta pero me pareció una locura, sinceramente", expresó Vecino en el programa Esto es Fútbol que se emite por AM 1010, Carve Deportiva.

"Vi que el equipo se frenó un poco y agarré la copa y dije 'vamos a dar la vuelta'. No es ninguna falta de respeto. Era una falta de respeto no dejarnos dar la vuelta. Si un cuadro no quiere que se le dé la vuelta en su cancha, no sé, que se juegue en otro lado. Si sabés que corrés con ese riesgo en caso de no obtener el título. Es lo mismo que si el segundo partido se hubiera jugado en Belvedere y el campeón era Peñarol. Hay que respetar. Cuando un equipo sale campeón hay derecho a festejar lo celebrado", dijo Vecino, uno de los goleadores del equipo de Jorge Bava.

Leonardo Carreño

Vecino en la premiación con Héctor Del Campo y Álvaro Rivero

Consultado sobre si le pareció una falta de respeto que Peñarol se fuera de la cancha y no participara de la ceremonia de premiación, Vecino respondió que el año pasado, cuando jugaba en Liverpool y perdió 4-1 la final del Uruguayo con Nacional, el equipo se quedó en el campo de juego para recibir sus medallas de vicecampeones.

"Eso es un tema de ellos. Lo que te puedo decir es que a mí me tocó el año pasado, hace casi un año perder una semifinal del Uruguayo con Nacional y me tocó agarrar la medalla de plata con el repsto que merecía la distinción. Me quedé. Fue masticar bronca para pronto poder agarra la dorada que es la que vale. En ese momento tomamos esa actitud. Después lo que hagan otros equipos habla más de ellos que de nosotros.