Jorge Bava: los dichos de Seba Rodríguez y del “hijo de Damiani”, los que los llamaron “cagones” en un programa, el interés de Nacional y Recoba

Jorge Bava, el entrenador de Liverpool, habló tras conquistar el Campeonato 2023 al ganarle las finales a Peñarol, el primer Uruguayo que ganan los negriazules en su historia.

El DT fue consultado por aspectos que surgieron en la definición, como también por el interés de Nacional para sumarlo como entrenador, algo que finalmente no ocurrió en este fin de temporada.

El interés de Nacional

“Que voy a dirigir a Nacional en su momento no tengo la menor duda”, dijo Bava a Minuto 1 de Carve Deportiva, cuando lo consultaron por el interés que tuvieron los tricolores días atrás.

“Nuestros caminos se van a cruzar”, agregó. “No apuro las cosas, se va a dar porque se va a dar, pero no tengo dudas que se va a dar”.

Leonardo Carreño

Jorge Bava

Bava señaló que “no hubo nada oficial” de Nacional y que a los tricolores les manifestó lo mismo que a otros clubes. “Lo mismo que le dije a otros equipos fue: ‘Quiero terminar el año y escuchar ofertas'. Iba a escuchar ofertas en caso de que arreglen la situación con el entrenador que estaba”.

“Nacional resolvió mantener al Chino (Álvaro Recoba) y me parece oportuno, porque él agarró un equipo a lo último, armado y no por él, y se merece la oportunidad de armarlo él y empezar de cero, a su gusto”, comentó.

También sostuvo que no pensaba que se haya ratificado a Recoba y descartado su llegada a Nacional luego de la derrota de Liverpool ante Peñarol en la semifinal. “No creo que la decisión haya sido por ganar una final o no, hablaría muy mal de la gente que toma las decisiones. Si ganas un partido venis y si no ganas no venis...”.

Bava y el “combustible” de los dichos de Damiani y Seba Rodríguez

Bava también señaló que las críticas que recibieron tras perder la semifinal ante Liverpool las utilizó para motivar a sus jugadores.

“Nos vino bien, fue un combustible buenísimo. Lo canalizamos para el lado bien”, expresó. “Las camisetas no ganan solas, hay hombres adentro de las camisetas”.

"Nosotros no estuvimos a la altura futbolística en la semifinal. Nos dimos cuenta y el primer paso fue aceptarlo (…) Hay declaraciones que vinieron bárbaro, de periodistas, de rivales, vinieron como anillo al dedo, y uno trata de sacar rédito de lo que tiene a mano", agregó.

Al DT lo consultaron sobre lo que había dicho el expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani tras el triunfo aurinegro que le permitió jugar las dos finales.

“Estaba pensando que en el 2003 el arquero era Bava y el técnico era Diego, también”, manifestó Damiani, sin dar más detalles, en la salida del Estadio Centenario luego de la semifinal.

Al respecto, Bava dijo: “Lo de Damiani, lo del hijo de Damiani (Juan Pedro Damiani es hijo de José Pedro Damiani, quien también fue presidente del CAP), mejor dicho, lo vi ahora, hace poco, no me había dado cuenta. No sé por qué lado lo quiso decir. No lo entendí mucho, sinceramente, o no sé si fue la redacción que me tocó leer, no lo entendí mucho”.

“Me da igual”, agregó sobre la frase. “Por suerte uno como jugador tuvo la fortuna y la dicha de haber jugado finales como jugador y ahora como entrenador. Me tocó perder esa como me tocó ganar otras. No lo tomo como un agravio”.

Bava también se refirió a lo que dijo Sebastián Rodríguez, el volante de Peñarol, tras ganar ese partido semifinal. "Más allá de que veníamos jugando como veníamos jugando, no deja de ser una final y en estos partidos hay equipos que están capacitados para jugarlos y otros que tal vez no”, sostuvo el volante aurinegro.

“Lo de Sebastián... Yo tengo la mejor estima por Sebastián (Rodríguez), me parece un chico excepcional, lo conozco de Liverpool. No estuvo feliz en las declaraciones pero no deja de ser una gran persona”, comentó el DT campeón.

“Creo que el afán de defender al club que defiende hoy en día, lo traicionó y de repente habló mal de un club que, dicho por sus palabras, le abrió las puertas cuando nadie se la abrió y le dio la posibilidad de cumplir el sueño y de sus abuelo, como él lo dijo, de jugar en Nacional por hacer la gran campaña que hizo en Liverpool, que nos salvamos del descenso en el Parque Central y la rompió toda ese campeonato", señaló.

“Creo que fueron solo palabras, el no piensa eso de Liverpool y los traicionaron las palabras en esa entrevista”, agregó.

Bava: “Nos llamaron cagones”

El técnico de Liverpool también comentó que algunas declaraciones hechas en un programa deportivo le sirvieron para motivar a sus jugadores.

“Me llegó un video de un programa, más que periodístico, de show, que parecía de chismerío. ¿Viste cuando te das cuentas que está armado? Rozaba la falta de respeto”, señaló.

“Hicimos un recorte y se los pasamos (a los jugadores) y sin duda que fue un combustible", señaló. "Era tragicómico. Nos llamaron de cagones, que no les da la talla, que se mean en la cancha, textuales palabras, literal”, indicó.

"Y tragicómico porque es un análisis muy básico de que si no ganás sos cagón", agregó. "En el momento me reía, me cagaba de la risa, bienvenido sea", agregó, ya que fue utilizado para motivar a sus futbolistas.