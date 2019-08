Thrillers de hoy y siempre para celebrar la vuelta de Mindhunter

Mindhunter: temporada 2

Es el momento perfecto para su estreno. La segunda temporada de Mindhunter, una de las series más sólidas y mejor valoradas de Netflix, desembarcó en los dispositivos de todo el mundo este viernes, un día después de la llegada de Había una vez en... Hollywood, la última de Quentin Tarantino, a los cines. ¿Qué tiene que ver? Bueno, para empezar, que ambas se adhieren al renovado entusiasmo por los crímenes de Charles Manson, que cumplieron 50 años a principios de agosto. En Mindhunter, que sigue a tres detectives del FBI en una misión por perfilar a los criminales estadounidenses que inauguraron el término “asesinos seriales” en la década de 1970, siempre ha estado sobrevolando la figura de Manson, pero es en esta segunda temporada cuando el psicópata por fin aparece en pantalla. En estos nuevos capítulos, además, vuelven a intercalarse otros grandes homicidas de la historia estadounidense, entre ellos el célebre “Hijo de Sam” y el gigantesco Ed Kemper, uno de los personajes más estremecedores que hoy tiene la pantalla chica. Está en Netflix.

Epitafios

Hoy HBO produce varias series latinoamericanas casi en simultáneo –sobre todo en Brasil, aunque lo ha hecho incluso en Uruguay–, pero hasta hace no mucho eso era casi utópico. La ficción que rompió la tradición fue Epitafios, que se convirtió en la primera serie de la cadena en este continente. La emblemática producción protagonizada por Julio Chávez y Cecilia Roth fue un mojón en la ficción argentina y también para Pol-ka, la productora que se asoció con la gran cadena para crearla. En 2019 la serie está cumpliendo 15 años y para aquellos que aún no se han involucrado en su sórdido mundo de policías retirados y asesinos mensajeros, el aniversario puede ser un buen momento para hacerlo. Sus dos temporadas están en HBO GO.

La familia

Las conspiraciones venden. Y más aún si son a escala mundial. El público no se cansa de ellas y cada uno de los contenidos que las tienen como eje se popularizan en redes y en el viejo y querido boca a boca con una velocidad arrolladora. La última producción en sumarse a esta corriente es una miniserie documental de Netflix titulada La familia, que pretende meterse en el seno de una organización cristiana conservadora que, aparentemente, está involucrada en algunos de los hechos más relevantes de la política estadounidense reciente. Son cinco capítulos de unos 50 minutos cada uno que prometen ser un pequeño gran fenómeno en la plataforma. Está en Netflix.

Los 120 de Alfredo

Para terminar estas recomendaciones, abrimos la cancha y vamos con la filmografía del gran responsable de lo que hoy conocemos como suspenso: Alfred Hitchcock. El pasado miércoles se cumplieron 120 años de su nacimiento, por lo que es un momento ideal para repasar algunos de los títulos que están disponibles en los sitios de streaming. En Netflix, por ejemplo, no hay ninguna película suya, pero sí el documental 78/52, en el que se analiza la emblemática escena de la ducha de Psicosis. En HBO GO, en tanto, pueden verse Vértigo, Psicosis, La sombra de una duda, Marnie, La ventana indiscreta, Trama macabra y La soga. Pero la verdadera maratón hitchcockeana está en Qubit: allí tiene 22 películas de su cosecha para elegir.