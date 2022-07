Titular de la Federación Agraria Argentina: "El nombramiento de Massa es la bala de plata de este gobierno"

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo en entrevista con El Observador que "es lamentable que sectores tan pujantes como la agroindustria, el sector agrícola ganadero y la pesca queden resumidos a secretaría", luego de que el gobierno de Alberto Fernández decidiera unificar los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Tras ese cambio, se decidió que Sergio Massa, hasta el momento presidente de la Cámara de Diputados, pasara a ser ministro de esas tres carteras.

El mercado reacción con optimismo tras ese enroque de figuras en el gobierno de Alberto Fernández. El dólar blue bajó 5,7% y cerró por debajo de los 300 pesos argentinos para la venta (296), mientras que el contado con liquidación bajó 10,3% a 288 pesos argentinos.

El mercado financiero también confirmó su optimismo frente a los cambios en el gabinete del gobierno argentino. Así se vio reflejado este viernes en los repuntes de las acciones de las empresas argentinas que operan en Wall Street. Las subas argentinas fueron lideradas por Edenor, cuyos papeles registraron un repunte del 8,3%, seguidas por las de YPF, que anotó un alza del 6,9%. Además se dio otra suba de los bonos en dólares y la consecuente caída del riesgo país. El indicador que elabora el JP Morgan cedió este viernes 143 puntos básicos para ubicarse en 2.395.

El presidente de la FAA, una de las gremiales del agro más importantes en Argentina, que nuclea a gran parte de productores familiares, y que integra la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), comentó que se espera un plan económico, productivo y de desarrollo.

¿Cómo se ve desde la FAA la asunción de Sergio Massa como ministro?

Más allá de los nombres propios en el cambio de ministros uno tiene la expectativa de que haya un plan económico, productivo y de desarrollo con el nombramiento de Massa, que siendo una de las patas fundamentales de la coalición, creo que es la bala de plata de este gobierno.

¿Qué implicará que el ministerio de Agricultura pase a formar parte del de Economía?

La verdad es que es lamentable que sectores tan pujantes como la agroindustria, el sector agrícola ganadero y la pesca queden resumidos a secretaría.

¿Qué expectativas hay desde el sector productivo?

Lo que nos preocupa es que al pasar de rango ministerial a secretaría soslayan la importancia del sector. No sabemos cuáles pueden ser las intenciones para el sector pero claramente gran parte de los problemas que tiene la Argentina, más allá de gastar más de lo que ingresa, es por no entender cómo proteger e impulsar la producción para que haya una mayor recaudación, un mayor ingreso de divisas y de esta manera salir de la situación y de la misma manera generar más trabajo.

¿Cómo está el agro argentino en términos económicos?

Tenemos un contexto internacional bastante favorable, lamentablemente por las condiciones de guerra de Ucrania y Rusia, y también porque ya venían los commodities en un precio bastante alto, pero tenemos una situación interna muy fuerte, muy preocupante.

Hemos venido hace 20 años pagando retenciones y se nos hace muy difícil competir con los países productores, ya sea los vecinos de Latinoamérica como cualquier otro productor de otro lugar, porque en la generalidad no pagan retenciones y últimamente tenemos una dualidad cambiaria que tiene una brecha de un 100%, por eso se torna muy difícil sostenerse en esa situación.

Además se nos suma que estamos inmersos en una inflación que supera el 70%. Comparativamente con cualquier otro país se nos hace uy difícil ser comparativo, ya no solo para exportar y competir en la inserción de nuestros productos, sino que corremos el riesgo de que ingresen producciones de economías regionales como proteína cárnica hacia Argentina. Nuestro problema de paridad cambiaria hace que no podamos ser competitivos con los productos que ingresen en al mercado local.

¿Cómo han afectado los cambios del dólar a los costos productivos?

Al tener esa dualidad cambiaria, en muchas cosas como repuestos, fertilizantes e insumos diversos de carácter importado hemos tenido, si es en dólar oficial, una inflación que supera al 100% en las cotizaciones de distintos insumos. Y sino una paridad similar a la del blue, el contado con liqui o el dólar MEP.

¿El agro argentino se ha sentido escuchado por el gobierno?

La verdad es que en todo este tiempo se han ido tomando medidas del gobierno que han sido contraproducentes para el sector. Hemos reclamado, sí hemos sido escuchados pero obviamente que no se ha visto reflejado en respuestas o acciones que realmente muestren el haber sido escuchados y comprendidos.

¿Cómo ve a la competitividad del agro argentino con relación a la región?

Creo que en la incorporación de tecnología y en el desarrollo que surgió de Argentina de la siembra directa estamos bien. Por ahí tenemos cierta conflictividad con alguna situación en la tecnología de semillas, producto de las retenciones que nos han privado de la posibilidad de pagar como corresponde como lo hacen otros países. Pero por el resto estamos bien. Estamos en un buen nivel comparativamente con la región. Si tuviéramos las condiciones económicas e impositivas que corresponden seguramente seria mucho más floreciente la situación, porque no estamos atrasados en desarrollo tecnológico ni en competitividad.

A las producciones agrícolas-ganaderas, agrícolas intensivas y extensivas, a los vinos, las frutas, la yerba y el azúcar, a las distintas producciones nos está pasando lo mismo: no somos competitivos producto de esa dualidad, porque hay muchas paridades. Como productores recibimos por cualquier exportación la traducción del dólar a pesos en el dólar oficial, que es el más bajo, y se torna difícil competir con cualquier país vecino que recibe el dólar billete o su traducción en una sola paridad, y no cuenta con ningún tipo de derechos de exportación que es un ingreso bruto camuflado, un impuesto distorsivo que va sobre lo producido y no sobre la ganancia.

Obviamente eso lesiona fuertemente, principalmente a medianos y pequeños productores, al agricultor familiar, esos que representa la Federación Agraria, y que lamentablemente al ser tratado en igualdad de condiciones a nivel impositivo le dejan menos margen. Al tener menos espalda económica y financiera es el primero que se ve afectado y es el que está saliendo del circuito, generándose una concentración muy fuerte en nuestro país a pesar de que nuestros productores son muy eficientes.

Si tuviéramos las condiciones que tienen el resto de los países de una sola paridad cambiaria, no tuviéramos derecho de importación y no hubiera la inflación que tenemos, seguramente seria mucho más prospero, nuestro sector y toda la Argentina.