Tomàs Molina explica su salto a ERC por la crisis climática.

El meteorólogo Tomàs Molina ha explicado este martes que su salto a la política, en concreto como número dos de ERC a las elecciones europeas, se debe a la situación de crisis climática y a la "necesidad imperiosa" de que adaptemos nuestro modo de vida a esta "emergencia": "Deberíamos hacerlo mejor", ha dicho.



En rueda de prensa tras anunciar el partido el pasado domingo su candidatura, Molina ha afirmado que su cometido será aportar "sentido común" y trabajar para hacer frente a esta crisis climática desde los acuerdos y los consensos.



"He salido de mi situación de confort", ha señalado el mediático meteorólogo, que concurrirá a los comicios como independiente y que por el momento seguirá trabajando en televisión, aunque solamente detrás de las cámaras.



Molina también ha dicho que lo primero que hará será "sentarse y escuchar" a los dirigentes de su partido, ya que su ámbito de conocimiento es el medioambiental y no el resto de cuestiones, sobre las que no ha hecho referencia en esta conferencia de prensa.



En especial ha subrayado la situación de persistente sequía que atraviesa Cataluña -"llueve menos y somos más gente"- y ha apuntado que es prácticamente "un milagro" que salga agua por el grifo en áreas como Barcelona y su área metropolitana dado lo poco que ha llovido en el último año y medio.



Así, ha destacado el buen hacer de los últimos años para que más del 65 % del agua que se usa hoy en día en Cataluña proceda de desalinizadoras o de la reutilización.



En las elecciones europeas del próximo junio, ERC encabezará nuevamente, con Diana Riba como número uno, la coalición Ahora Repúblicas, en la que participan EH Bildu, BNG y, en esta ocasión, también la organización balear Ara Més.



En los últimos comicios europeos, la coalición logró tres eurodiputados, de modo que Molina solo accedería al Europarlamento si esta lista mejora sus resultados, ya que a ERC le corresponde el primer y cuarto lugar de la candidatura, mientras el segundo está reservado para EH Bildu y el tercero para el BNG.



Molina ha asegurado que no ha pensado qué haría en caso de no obtener escaño en el Europarlamento, aunque Riba y el presidente del partido, Oriol Junqueras, han dado por hecho que la coalición logrará más representación, puesto que la culminación del Brexit ha hecho crecer el número de parlamentarios que corresponden a España.



Junqueras, además, ha dicho que el hecho de que Molina no sea cabeza de cartel "honra todavía más y hace más meritoria su decisión".



Preguntado sobre Jordi Solé, actual eurodiputado por ERC y que tras conocer la incorporación de Molina señaló que la política no siempre es "justa", Junqueras no ha aclarado su futuro mas allá de indicar que "ha tenido un pasado brillante, un presente intenso y tendrá el futuro que quiera tener". EFE